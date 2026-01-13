Raspadori, la telenovela continua: Atletico irritato, ma la Roma non lo molla

La trattativa per Jack Raspadori resta in una fase di stallo. Il giocatore non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e continua a prendere tempo, una posizione che sta creando irritazione sia nella Roma sia nell’Atletico. La mancata risposta definitiva ha rallentato il dialogo tra i club e oggi l’attaccante potrebbe anche non essere inserito tra i convocati.

Al momento non si registra alcuna svolta nei contatti tra Roma e Atletico. Raspadori non ha ancora aperto al trasferimento e la sua volontà è quella di restare in Spagna, posizione ribadita anche direttamente al proprio club. Una scelta che frena l’operazione e costringe la Roma a non legare il proprio mercato a un’attesa indefinita.

Nonostante lo scenario complicato, i giallorossi non hanno ancora abbandonato la pista. La Roma resta in corsa, ma nel frattempo si muove su altri profili offensivi per non farsi trovare impreparata qualora la situazione dovesse definitivamente bloccarsi. Una linea di prudenza che tiene aperti più tavoli.

Attorno a Raspadori, infatti, il quadro resta affollato. Oltre alla Roma, sono alla finestra anche il Napoli, che valuta un’operazione in prestito, e l’Atalanta, pronta invece a muoversi per un acquisto a titolo definitivo. Il tempo, però, inizia a diventare un fattore: la Roma, a dispetto del previsto, non si è ancora chiamata fuori.

Fonti: Leggo, Gianluca Di Marzio