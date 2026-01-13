Raspadori, la telenovela continua: Atletico irritato, ma la Roma non lo molla

La trattativa per Jack Raspadori resta in una fase di stallo. Il giocatore non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro e continua a prendere tempo, una posizione che sta creando irritazione sia nella Roma sia nell’Atletico. La mancata risposta definitiva ha rallentato il dialogo tra i club e oggi l’attaccante potrebbe anche non essere inserito tra i convocati.
Al momento non si registra alcuna svolta nei contatti tra Roma e Atletico. Raspadori non ha ancora aperto al trasferimento e la sua volontà è quella di restare in Spagna, posizione ribadita anche direttamente al proprio club. Una scelta che frena l’operazione e costringe la Roma a non legare il proprio mercato a un’attesa indefinita.
Nonostante lo scenario complicato, i giallorossi non hanno ancora abbandonato la pista. La Roma resta in corsa, ma nel frattempo si muove su altri profili offensivi per non farsi trovare impreparata qualora la situazione dovesse definitivamente bloccarsi. Una linea di prudenza che tiene aperti più tavoli.
Attorno a Raspadori, infatti, il quadro resta affollato. Oltre alla Roma, sono alla finestra anche il Napoli, che valuta un’operazione in prestito, e l’Atalanta, pronta invece a muoversi per un acquisto a titolo definitivo. Il tempo, però, inizia a diventare un fattore: la Roma, a dispetto del previsto, non si è ancora chiamata fuori.
Fonti: Leggo, Gianluca Di Marzio
Qualcuno gli ha detto de nun venire ormai è chiaro.
ancora che si prega sto mezzo giocatore
Mi pare che la Roma con Vaz e Malen abbia già imboccato altre strade (e meno male). Non capisco perchè dovrebbe ancora aspettare questo mezzo giocatore che a Malen, al massimo, può allacciare gli scarpini.
Puoi anche rifiutare e’ legittimo ma farlo in questo modo è una mancanza di rispetto.
Dovesse venire alla prima all’olimpico lo fischio.
io voglio solo ZIRKZEE
Basta hai rotto. Spero che la tua carriera continui sulla panchina dell’Atletico. Sempre forza ROMA 💛❤️💛❤️
Ma non scherziamo!dobbiamo pregare qualcuno che evidentemente non vuole venire e aspettarlo manco fosse il messia?Non posso credere che Massara si faccia perculare così e infatti credo proprio che non sapendo come danneggiarci ci vogliono far passare per scemi….
FORZA ROMA SEMPRE!
ormai la pista raspadori è tramontanta ,come fa a venire qua dopo tutto
Come recita un celebre detto: “Chi non accetta non merita”. Mi auguro tanto che non sia il caso di Raspadori, buon giocatore e, soprattutto, precisa richiesta di Gasperini (o almeno così sembra).
Ciaone stai bene li, d’altronde è Madrid mica Rieti, Massara sta piazza colpi importanti, alla faccia dell’immobilismo, forse ne arrivano 3 davanti, tutti fortissimi, Vaz praticamente fatta, giovanissimo prospetto potenziale crack, Malen vicinissimo, torello cattivo e nazionale olandese nel pieno della maturità calcistica, poi credo anche Zirkzee appena allenatore MU si insedia, tanta tanta roba.
Sono contento che arriva Robinio Vaz ( ha una castagna di destro niente male) , probabilmente Malen, e Zirkzee sembra che desidera venire a Roma. Se si riesce nell’impresa di portarli tutti e tre, ci divertiremo alla grande. Non ci interessa gente non motivata come Raspadori, sta bene li a Madrid a svernare in panchina.
Raspadori un buon panchinaro, nient’altro
Ancora non lo molla?
Che cosa vi aspettate..??
Una dichiarazione pubblica nella quale la Roma intende rinunciare al giocatore..??
Sto ancora aspettando di leggere la lettera che dovevano inviare alla uefa per lo “scandalo” Taylor..
Ste freschi, non ne hanno fatta una di dichiarazione in 6 anni…!!!
ancora co sto panchinaro.
