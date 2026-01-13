Roma all’esordio in Coppa Italia con l’emergenza in attacco: il baby Arena pronto all’esordio

Non c’è solo il mercato a tenere banco. Questa sera alle 21, con diretta su Italia 1, la Roma affronta il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia, primo atto di un doppio confronto che proseguirà domenica in campionato, ancora contro i granata. Una sfida importante, anche alla luce delle difficoltà di organico con cui i giallorossi arrivano all’appuntamento.

Il tecnico riavrà a disposizione Ndicka e Cristante, ma deve fare i conti con un reparto offensivo ridotto all’osso, aggravato dal forfait di Ferguson. La Coppa resta comunque un obiettivo concreto, come confermato dallo stesso allenatore alla vigilia: per la Roma esiste sempre l’opportunità di giocare una finale in casa, elemento che dà peso al torneo, pur all’interno di un percorso che da qui in avanti si annuncia complesso.

Sul campo, la Roma si presenta con una probabile formazione che vede Svilar tra i pali, linea difensiva composta da Ghilardi, Ziolkowski e Hermoso, esterni Celik e Wesley, Cristante e Pisilli in mezzo, con Soulè ed El Shaarawy a supporto di Dybala.

L’emergenza ha però aperto anche le porte ai più giovani. Tra i convocati figurano Arena, Lulli, Bah e il portiere Zelezny. Restano fuori Mirra, rientrato con le giovanili, e Romano, fermato da un leggero affaticamento muscolare. Proprio Romano è inoltre in uscita: su di lui ci sono Spezia e Avellino, entrambe interessate a un prestito in Serie B.

Grande attenzione su Arena, attaccante classe 2009 che gioca stabilmente sotto età. Arrivato in estate dal Pescara per circa un milione di euro, rappresenta una delle scommesse più interessanti del settore giovanile: oggi, vista l’emergenza in attacco, potrebbe esordire. Lulli, invece, è un esterno di spinta che ha attirato l’interesse dell’Avellino, club che sulla fascia può già contare su Missori, ex Roma oggi di proprietà del Sassuolo.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo