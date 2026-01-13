Roma all’esordio in Coppa Italia con l’emergenza in attacco: il baby Arena pronto all’esordio

Non c’è solo il mercato a tenere banco. Questa sera alle 21, con diretta su Italia 1, la Roma affronta il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia, primo atto di un doppio confronto che proseguirà domenica in campionato, ancora contro i granata. Una sfida importante, anche alla luce delle difficoltà di organico con cui i giallorossi arrivano all’appuntamento.
Il tecnico riavrà a disposizione Ndicka e Cristante, ma deve fare i conti con un reparto offensivo ridotto all’osso, aggravato dal forfait di Ferguson. La Coppa resta comunque un obiettivo concreto, come confermato dallo stesso allenatore alla vigilia: per la Roma esiste sempre l’opportunità di giocare una finale in casa, elemento che dà peso al torneo, pur all’interno di un percorso che da qui in avanti si annuncia complesso.
Sul campo, la Roma si presenta con una probabile formazione che vede Svilar tra i pali, linea difensiva composta da Ghilardi, Ziolkowski e Hermoso, esterni Celik e Wesley, Cristante e Pisilli in mezzo, con Soulè ed El Shaarawy a supporto di Dybala.
L’emergenza ha però aperto anche le porte ai più giovani. Tra i convocati figurano Arena, Lulli, Bah e il portiere Zelezny. Restano fuori Mirra, rientrato con le giovanili, e Romano, fermato da un leggero affaticamento muscolare. Proprio Romano è inoltre in uscita: su di lui ci sono Spezia e Avellino, entrambe interessate a un prestito in Serie B.
Grande attenzione su Arena, attaccante classe 2009 che gioca stabilmente sotto età. Arrivato in estate dal Pescara per circa un milione di euro, rappresenta una delle scommesse più interessanti del settore giovanile: oggi, vista l’emergenza in attacco, potrebbe esordire. Lulli, invece, è un esterno di spinta che ha attirato l’interesse dell’Avellino, club che sulla fascia può già contare su Missori, ex Roma oggi di proprietà del Sassuolo.
Fonti: Corriere dello Sport / Leggo
Totale emergenza costretti a far giocare un bimbo e per aiutare la squadra portano un altro bimbo
Bravo Davide e però Massara porta Vaz ( forse ) invece di Zirkzee ( forse ) ed è un fenomeno ( forse )..
Davide, i giocatori bisogna conoscerli per parlare. Io credo che Ferguson e Vaz possono segnare i 10 goal stagionali di Zirkzee. Poi potremmo anche discutere sulla valenza tecnica dei due giocatori: l’olandese ha un piede da numero 10, ma….se io fossi nella Roma, proverei a prenderlo il prossimo anno, quando il suo prezzo crollerà ulteriormente – visto che Zirkzee non farà mai il titolare dello United.
Detto ciò, dopo Vaz, spero che la Roma possa riscattare Evan.
Mancini ar centro de l’attacco e se gioca solo a palloni alti e cross tesi…
Ispettore retrocesso ad appuntato 😆
Peccato che.Mancini è squalificato!
Ma perché pagare tre portieri per fare giocare sempre lo stesso? La seconda la capisco, Svilar e nettamente il più forte, la prima meno.
Perché quest’estate non siamo riusciti a piazzare Gollini ed ora che la situazione sarebbe Propizia è infortunato (quindi bene avere anche Vasquez, anche se purtroppo non è in lista uefa ).
Comunque Gollini guadagna circa 800k netti, Svilar circa 500k. Non sono questi gli esborsi che mettono in crisi il bilancio.
* Ovviamente intendevo Vasquez 500k netti.
…incominciamo a restituire al Toro un anticipo di quel che dobbiamo rendere ai granata in campionato.
a metà mese non è arrivato nessuno quando da settembre si sapeva quello che serviva,e poi gasperini non si dovrebbe arrabbiare?
Una volta al bar eravamo tutti allenatori, ora invece siamo tutti DS.
I tempi cambiano.
Arena non è alla prima convocazipne se è in.panchina il Gasp sapra’ utilizzarlo intanto I primavera fanno esperienza cosa importante per loro
ora contano solo I 3 punti. per passare il turno
Meglio far giocare Arena che giocare con il falso 9.
Potrebbe andare peggio, Potremmo avere Ivan Juric in panchina.
Arena ..? finalmente arriva l’occasione .. daje ragazzo .. ma rimani freddo e fai le cose semplici ..
Possiamo girarci attorno quanto vogliamo ma è gravissimo presentarsi a questa partita senza attaccanti quando è dall’estate che si sapeva della necessità di acquistare dei giocatori offensivi. Così si mette subito a rischio la Coppa Italia non potendo giocare al meglio una partita da dentro o fuori con un avversario contro il quale tra l’altro abbiamo perso già in campionato proprio per la nostra sterilità offensiva.
