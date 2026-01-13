Raspadori ha scelto l’Atalanta: affare a titolo definitivo, rifiutata la Roma

Colpo di scena servito nella telenovela Raspadori: il giocatore ha rotto gli indugi e, a sorpresa, si trasferirà all’Atalanta. Lo rivela in questi minuti Matteo Moretto su X.
Il centravanti ha rifiutato la Roma, che lo aveva inseguito a lungo sul mercato dietro richiesta espressa di Gasperini. Massara aveva trovato l’intesta con l’Atletico e quindi con gli agenti del calciatore, ma Raspadori ha detto no dopo un lungo tira e molla.
Il suo futuro sarà sempre in Italia e in Serie A, ma non in giallorosso: Jack ha deciso di dire sì all’Atalanta e a Palladino, snobbando la corte di Gasp. Affare a titolo definitivo tra i 20 e i 23 milioni di euro.
Raspadori vuelve a Italia y se va al Atalanta.
El futbolista ha dicho NO a la Roma.
En las últimas horas, la Atalanta ha acelerado las negociaciones con el Atlético de Madrid y ha llegado a un acuerdo para un traspaso definitivo. pic.twitter.com/Qe0nnokcRG
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 13, 2026
meno male, per come si erano messe le cose preferisco vedere un primavera piuttosto che lui, giocatore mediocre per altro
Vai vai, l’ADALANDA e’ la squadra giusta per un panchinaro come te.
Voleva la champions
mah, a me non ha mai fatto impazzire, ma che uno tra Roma e Atalanta scelga la seconda…. è il momento di farsi delle domande…
e non facciamo la volpe e l’uva, sennò siamo tutti lotito😁😭
❤️🧡💛
Le stranezze del mercato sicuramente le donne contano certe volte
A parte l’innegabile disappunto nel vedersi preferire non il Milan o l’Inter, ma l’Atalanta… e vabbè…
Ma voi avevate sentito parlare di offerte dell’Atalanta prima di oggi??
Io sinceramente no…
Ma come: “Accordo raggiunto con l’Atlethico, ma ci sta pensando Raspadori, ma domani è decisivo, anzi dopodomani, anzi quell’altro ancora… e cmq l’Atlethico è arrabbiato con Raspadori, arrabbiatissimo, e il Napoli non può comprarlo in questa finestra di mercato…e bla bla bla..”..
finale: va all’Atalanta!!!!
Ha ragione e Gasperini, noi parliamo giorni e giorni, gli altri non dicono niete e poi li presentano….
x Rudy, l’ Atalanta sono anni che gioca in CL, a discapito proprio nostro. Dobbiamo tornare dove ci compete essere poi torneremo anche ad essere superiori all’ Atalanta. Ma senza quel tipo di risultato sportivo diventa difficile per ogni DS costruire la squadra.
Che Raspadori abbia scelto l’ Atalanta dimostra anche l’ incompetenza dei cronisti sportivi nelle sessioni di mercato. Lo hanno dipinto come un ingrato che ci teneva sulla graticola per il Napoli. E invece non sapevano nulla e il giocatore come suo diritto ha scelto la destinazione più idonea a lui. Non sono un fan di Raspadori e nemmeno di Palladino, ma so che il mister dell’ Atalanta gode di ottima fama tra i calciatori. Non rosico per questo calciatore era un suo diritto.
Ottimo, adesso non perdiamo più tempo dietro a sti burattini e continuiamo a fare il mercato serio.
“a titolo definitivo” : Questa è la frase che spiega tutto.
Rimpiangere Raspadori è da anti-romanisti.
Se le cifre che girano sono quelle, io non l’avrei mai preso.
Sicuramente Gasp si sarà arrabbiato, però per come la vedo io, meglio Malen che questo mezzo giocatore qui.
La Roma a titolo definitivo non lo ha voluto. (e meno male)
Non conta il pensiero di noi tifosi, ma il.pensiero di Gasperini che evidentemente lo voleva.
Per il resto meglio così, un altro piccoletto non era il massimo e sinceramente non mi faceva impazzire E se aveva dei dubbi nel trasferirsi a Roma, non era adatto alla nostra causa….
Tanti saluti.
Un sincero plauso a LoTirchio, che si era espresso , pur se in italiano stentato , su Raspatalanta
amen e pace all’anima sua è un antiromanista incallito
Ha fatto la scelta giusta, va a titolo definitivo, con la Roma il rischio, tra l altro oggettivo , era tornare all Atletico
SIAMO SALVIIIIIIIIII
finita la telenovela….
Non tutti i mali vengono per nuocere. Contento della tua scelta e pericolo scampato!
Magna tranquillo
Non sei nessuno. Farai panchina anche li.
La vera colpa della società è stata di non mollare la trattativa fin da subito, virando su profili più “convinti”. Sarà pure un pallino dell’allenatore, ma puoi perdere un mese dietro a un giocatore non convinto? Con che premesse arriverebbe qua, dai…
Massara non mi sembra il tipo che sa imporsi..anche con Gasparetto: Mister è inutile andare dietro ad un giocatore che non vuole venire, non perdiamo tempo come quest’ estate con quella p..pa di Sancho e quell’ altro …” questo avrei detto al nostro allenatore, ora. dopo aver perso tempo dietro ad un panchinaro, rischiamo di farci soffiare anche Malen. Gasparetto tu devi indicare il “tipo” di giocatore che ti serve, non il nome, tu fai l’allenatore, Massara fa il Ds.
Evvai !!
Ragazzi, è solo una questione di visibilità. Finché non torniamo in Champions siamo una seconda scelta.
Certo il destino è beffardo. Se Gasp lo voleva davvero lo avrebbe avuto restando in una società che non poteva investire….
Quanti controsenso nel calcio.
ma proprio no, solo un folle preferirebbe Bergamo a Roma, come prestigio, visibilità e importanza della piazza…
E solo un idiota preferirebbe palladino a Gasperini.
Ha scelto Bergamo perchè l’Atalanta lo può acquistare in maniera definitiva, non in prestito come aveva proposto la Roma.
Il che dimostra che il ragazzo è un insicuro, uno che non sa neanche lui se farà bene e punta solo ad avere il cvlo parato.
Bene così, comunque. Stiamo parlando di un giocatore che sarebbe stato sicuramente utile, ma che non sposta più di tanto.
Ma quale visibilità, secondo me ,dopo tutte queste tarantelle, l’Atletico ha visto LIQUIDITÀ e gli ha intimato di andarsene, prezzo da pagare per il rifiuto lunghe panchine. Credo che anche il nabule non avrebbe cacciato un euro a gennaio
Anche antilazie ha la sue ragioni…
e menomale dai, non giochi da due anni e te senti il fenomeno. buona fortuna nella prossima avventura da panchinaro di lookman.
Sempre che Lookman resti…
Lookman lo vendono.
una sola parola: G R A Z I E.
Ci vediamo all’Olimpico.
L’Atalanta come parco attaccanti ha già Lookman, Scamacca, De Ketelaere Krstović e Mateo Retegui. Se non vendono qualcuno, Raspadori rischia di fare tanta panca anche lì.
Retegui ???
Ma Retegui non era andato a giocare in Arabia? o me lo sono sognato?
Pe prende le parti a massara se so inventati de tutto, tra poco sarebbe arrivata la notizia che Raspadori avrebbe bombardato il Colosseo pe non venì a Roma
Se Massara nn può dare 25 milioni la colpa nn è la sua….
Buona sfortuna Jack!!!
a dire il vero anche parecchi tifosi romanisti lo hanno rifiutato…ora farà tanta panchina e non penso a 5 milioni l’ anno….
Sicuri ? Secondo me va a Bergamo perchè gli avranno promesso che venderanno Lookman.
a Bergamo c’è Scamacca, Krstovic, De Keteleare, Lookman ancora se nn viene ceduto. Raspadori quando giocherebbe con questi? Credo che abbia preferito l’atalanta forse perchè gioca la champions o forse lo pagano di più non so. comunque dai Lotito aveva ragione bisogna ammetterlo ah ah
a prescindere da sta raspa…complimenti a chi ha scritto de questo per mesi e a chi l ha trattato per mesi
Meglio così. Giocatore che non sposta gli equilibri, ma con ingaggio da top player. Serve altro.
Ti aspettiamo a braccia aperte all’Olimpico
Secondo il mio modesto parere, e’ meglio ignorarlo che bersagliarlo.
Non si dovrebbe perdere tempo con il quasi nulla che lui rappresenta.
Del nulla, per definizione, non si puo’ parlare, ne’ al nulla si puo’ andare contro.
contento così finalmente si pone fine a questa”tarantella” è una persona indifferente se non aveva voglia sarebbe stato più corretto dirlo subito spero x lui in una scelta felice il tempo ne sarà testimone.
Pertanto non incolpiamo Massara o altri meglio così avanti a chiudere per altri giocatori con più voglia.
almeno che l’atalanta non venda lookman questo fa panchina anche li
Che pagliaccio, ha aspettato che crescesse l’interesse di altri club ( in sto caso la dea) per fare sto finto tira e molla! Bene così, passiamo avanti solo gente vogliosa di stare con noi!! SEMPRE FORZA ROMA ❤️
Ragazzi ci ha fatto un favore , solo Massara poteva cascarci , ad oggi Zaniolo e’ due categorie sopra…
massara sara’ anche quello che volete… per carita’….. ma secondo me ci sono dei particolari che non sappiamo. e che nemmeno i giornalai sanno o gli fa comodo far vedere che ha scartato la roma per bergamo.
In realtà Massara sabato sera parlava di trattativa reale e in via di definizione. Cosa sia successo chissà. Per quanto mi riguardo meglio così.
se tutto va bene viene malen che je da 5 piste ar poro raspadori, buona panchina
lui voleva un trasferimento definitivo cosa che la Roma giustamente non poteva garantirgli, bene….. peggio per lui già sono sotto a -8, continuerà a guardarci dal basso il sottocoppa lui e Palladino
ma come .. avevi detto : solo al Napoli ! .. meno male che non vieni da noi ..
non credo sia andato all’Atalanta per stare in panca.. quindi occhio a Lookman che probabilmente verrà ceduto.. spero a noi
perche scamacca te fa schifo??
Bene, abbiamo evitato uno che veniva a farci un favore e non un giocatore convinto dal progetto. Trra l’altro con stipendio da top player. Molto meglio un giovane potenziale crack (a detta di tutti) e un altro proveniente da un campionato assai competitivo che ha voglia di rilanciarsi in vista del mondiale.
La Roma non deve pregare nessuno, chi viene da noi deve sceglierci convinto di essere coinvolto in un bel progetto.
FORZA ROMA SEMPRE!
bellissima notizia , certi giocatori anzi certi uomini non sono degni di vestire la maglia della Roma
Beh…Uomini è una parola grossa…ominicchi al massimo
Notizia fantastica, meglio così.
…anche perche’ sono circolati messaggi in cui diceva ad amici che avrebbe lasciato l’atletico solo per tornare al napoli… siamo circondati da pagliacci.
contento per il suo mancato arrivo, e bisogna fare i complimenti all’Atalanta che nel riserbo più assoluto e lavorando sottotraccia mi ha ricordato il modus operandi di Sabatini prima e del primo anno di Dan e Ryan, quando le trattative le facevano in prima persona loro e nessuno si azzardava a far uscire mezza informazione… bei tempi!
Significa solo una cosa, lookman venduto ed Atalanta indebolita. Meglio cosi
Meglio cosi giocatore normale certo però rifiutare la roma x l atalanta ..Ci vediamo all olimpico raspa
Non si tratta di scegliere tra Roma e Bergamo ma tra l’ASR e l’ABC dove competitività sportiva e bilanci dicono altro.
Pure le modalità di acquisto sanciscono evidenti differenze, chiassosa e inconcludente col giocatore, sottoposto al pubblico ludibrio la prima, contro lavorio silenzioso sottotraccia reso pubblico solo qualche minuto dopo la conclusione positiva.
Chapeau.
stappiamo quello buono
evvai , meglio nnte che lui
Probabilmente prenderà il posto di Lookman che dicono sia in partenza. L’ho scritto nei giorni scorsi e qualcuno (pochi a dire il vero) mi hanno spolliciato, a lui preferisco ancora il Faraone
Giocatore mediocre e pericolo scampato…adesso come metterá piede all’Olimpico con la maglia dell’ Adalanda e/o della Nazionale che venga bombardato di fischi ad ogni pallone che tocca…FRS
Certo un mese appresso a un mezzo giocatore …e’ arrivata l atalanta e puff in una notte a fatto tutto… grande massara
Con Scamacca e Krstovic va a fare la riserva anche all’Atalanta.
In realtà a Raspadori piace vedersi la partita a bordo campo.
ha fatto benissimo, uno che non tradisce napoli e manna “merita” di andare a Bergamo…….
a mai più!!!
Buon giocatore ci può stare che abbia scelto l’atalanta più visibilità in Europa con la Champions e acquisto definitivo subito senza i soliti doppi tripli passaggi. Ha fatto bene
Giocatore sopravvalutato…piccolo uomo…
Ottimo! Va a fare panchina pure li in compagnia con Zaleski. Se semo salvati
Contento per l’epilogo perchè il giocatore non vale le cifre girate, ma non possiamo non interrogarci sull’operato e le competenze di Massara che ad oggi risultano largamente insufficienti. Abbiamo bisogno di un direttore sportivo alla sabatini che vada a scovare talenti e chiuda le trattative in poco tempo.
secondo me la differenza l’ha fatta il contratto a titolo definitivo. comunque buon giocatore nulla di più.
Sono contento, ma se ci rifiutano anche giocatori che hanno fatto i titolari solo nel Sassuolo, forse qualche domanda dovremmo porcela, o no?
Ma chi te voleva, Ridolini.
comunque un DS che da ultimatum e non dorme ci serve come il pane . NOn si va alla stremo a trattare un giocatore senza assicurarsene prima il SI .
Comunque sia non e’una bella notizia per noi tifosi romanisti.Se era un giocatore su cui puntava Gasperini.Ora cerchiamo a breve di concludere le trattative in corso.
Sollievo.
menomale che era solo per il napoli ..
più falso di una banconota da 6 centesimi ..stai bene altrove
Meno male
Felice, felicissimo ma a fine mercato Massara si deve dimettere perche in due sessioni ha collezionato piu’ schiaffoni e figure di emme di Bombolo in tutta la carriera cinematografica
Io mi accontento di Vaz e Malen. Se poi arrivasse anche Zirkzee, sarebbe la migliore campagna acquisti invernale di sempre. Altro che Raspadori
non aveva voglia di affaticarsi con gasp, è un mediocre
Raspadori poro pupo c’ha paura de morì de fame e ha scelto l Atalanta xche lo comprava subito mentre la Roma nn poteva dare l obbligo …..nn ci sono altri misteri, sinceramente dare 25 + 3,5 d ingaggio x uno che nn fa il titolare da Sassuolo mi sembravano troppi….. è un buon giocatore ma a 26 Il Napoli l’ha ceduto e l Atletico pure
Giusto così giocherà sempre da titolare con vetrina Champions perché verrà venduto Lookman e con i soldi in bocca lo acquistano a titolo definitivo, la realtà è molto più semplice di come la si voglia dipingere, l’abile procuratore ha cmq sfruttato la Roma per farsi alzare l’inguaggio. Massara si è spostato su altri obiettivi che se concretizzati sono anche migliori. È calciomercato.
non si doveva perdere tutto sto tempo appreso a sto giocatore. Vero Massara?E’ stato consigliato da Simeone che è da Lazzie
meglio così, panchinaro per 3 anni al napoli con solo 13 gol + o gol all’atletico per mezzo campionato
Tutte le cose non vengono per nuocere…che questa trattativa ci sia da insegnamento…gli altri comprano senza che nessuno sappia nulla…
L’abbiamo scampata bella alleluia
buon per lui, ma mi chiedo…. come fa l’Atalanta e le altre squadre a lavorare in silenzio mentre i nostri possibili acquisti sono su tutto i giornali e web???
pericolo scampato
Ha scelto l’Atalanta perchè acquistato a titolo definitivo. Giustamente vuole cautelarsi. Purtroppo siamo alle solite..una proprietà continuamente alla ricerca di giocatori in prestito perchè senza una lira. Più che con Raspadori me la prenderei con chi da qualche anno ci fa galleggiare in queste acque…
signore grazie.
poteva venire a Roma sto fallimento.
grazie a Dio va a Bergamo
giocatore che non mi fa impazzire poco serio e molto incostante contento per il francese se arriva gran bel prospetto
Tutta la vita 25mln per Vaz che ha 18 anni e non quel fenomeno de Raspadori.
La piazza migliore per il ragazzo, che a Bergamo trova pure un grande allenatore.
La Roma ha bisogno del fenomeno brasiliano, con Gasp diventerà un Top.
Alleluia.
Ti aspettiamo all’Olimpico di Roma con la tua nuova squadra con tutta la nostra simpatia ti accompagneremo quando calcherai l’Olimpico con qualsiasi maglia che indosserai.
Purcinella còre azzurro….se vedemo all’Olimpico
grazie raspa
Un errore in meno per la Roma.
Aspettate Napoli 😂😂😂😂😂
Dio ti ringrazio🙏……hai fatto la scelta migliore!!!
Secondo me è andato all’Atalanta solo per la formula (che con loro è a titolo definitivo). La Roma alla fine forse non era convintissima, perché ora sta prendendo Vaz a titolo definitivo (prestito + obbligo) per una cifra più alta. Quindi meglio così.
Ma per fortuna! Pericolo scampato!
Magari farà panchina pure a Bergamo, sai le risate!
Semplicemente…mi dispiace per te Raspadori perché non sai cosa ti sei perso. Un giorno con il tempo quando avrà più raziocinio ti renderai conto che ciascuno di noi è frutto solo delle scelte fatte nel percorso della propria vita (Sliding Doors). Ti auguro il meglio, anche se non immagini nemmeno lontanamente della passione e dell’amore che ti sei perso da questa piazza (l’hai solo leggermente sfiorata con il Napoli). In bocca al lupo 🐺😂.
Comunque il fatto che un giocatore rifiuta la Roma per andare a Bergamo deve far pensare ……facciamoci tante domande e vorrei che a rispondere fosse il nostro Presidente.
Si era capito ha fatto tutto il Napoli grazie e scorretti, comunque per forza doveva scegliere un’altra squadra aveva detto si alla Roma tutto fatto poi si e’ rimangiato tutto e a Madrid se so veramente incavolati non avrebbe giocato mai. Ho letto la cretinata che sarebbe ritornato a Napoli ..ma quando mai se lo riprendevano. Ha pure seri problemi, i procuratori ci devono stare attenti. Va bene cosi a Roma devono venire convinti e felici.
Bellissima notizia , ora sono più tranquillo . Quando verrà a Roma lo accoglieremo degnamente , sempre però in modo civile.
Allora l’atalanta sta vendendo lookman.
a quelle cifre è un bene che non sia venuto a Roma.
All-in su Zirkzee
coi soldi de Raspadori l atletico prende Malen
se l’atalanta ha preso Raspadori vuol dire che cede Lookman e forse anche Kristovic
Raspadori è andato all’Atalanta. E allora quale é il problema. Raspadori chi è…? Maradona? Non ho capito. Non ha mai giocato. Stava all’Atletico e non ha mai giocato. Stava di là e non giocava. Vedremo se sarà meglio Raspadori o quello che prendiamo noi (nome sconosciuto al momento).
Non c’è nessun rosicaggio nelle mie parole, anzi.
Addirittura Lotito aveva detto che “aveva scelto la Roma!”. Eppure a quanto pare NON aveva scelto la Roma, ma aspettava solo una squadra a lui congeniale. Napoli o Atalanta.
Sono molto soddisfatto di questa cosa, perché a me Raspadori non è mai piaciuto.
nemmeno a Conte che lo ha lasciato partire senza praticamente mai farlo giocare.
Mi disturba anche vederlo in nazionale.
Bene così. Speriamo solo che l’Atletico Madrid non scippi Malen.
Vorrei 3 acquisti davanti: Vaz, Malen e Zirkzee. Poi se portiamo anche Dragusin va bene lo stesso, ovviamente.
Io mi fido come sempre della Roma e in questo caso anche di Massara.
l’Atalanta gli da quell ingaggio???
scelta giusta per noi……..un mezzo giocatore che non spostava niente. Per favore accelleriamo per MALEN che è forte forte…
Bene!!! Finalmente la telenovela è finita e scampato il pericolo di vederlo alla Roma!!!!
Per me, era un mediocre acquisto. Fa sempre la riserva dovunque sia andato, dopo il Sassuolo.
A noi cosa ci cambiava, Raspadori?????!!!!!
Speriamo arrivi qualcosa di meglio!!!!
Sbrigatevi!!!!!!
Meglio cosi’, arrogante e presuntuoso come non pochi meglio perderlo che trovarlo C’è un proverbio che dice: “A volte bisogna perdere per vincere”
Senz’altro col grande navigato e umile Mister Palladinho potrai crescere. Un consiglio spassionato: non ti presentare a Roma ne’ ora ne’ mai
La telenovela doveva finire quando sto soggetto aveva chiesto tempo per riflettere. Oggi 13 gennaio, la Roma è senza attacco. Il tempo di riflettere lo posso concedere a Batistuta, Salah, Dzeko, lewandosky, non a raspadori
Che figuraccia, ora se si fa sfilare anche Malen la frittata è bruciata del tutto. Complimenti!!!
Stai messo peggio di Raspadori
Che peccato 🤣🤣🤣
Poco male aver perso sto pulcinella. Il male vero può venire ora se dorminpiedi si fa sfilare Malen in dieci minuti dopo che ha avuto tutto il tempo per chiudere.
Piccolo uomo , in tutti i sensi.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.