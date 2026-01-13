Raspadori ha scelto l’Atalanta: affare a titolo definitivo, rifiutata la Roma

Colpo di scena servito nella telenovela Raspadori: il giocatore ha rotto gli indugi e, a sorpresa, si trasferirà all’Atalanta. Lo rivela in questi minuti Matteo Moretto su X.

Il centravanti ha rifiutato la Roma, che lo aveva inseguito a lungo sul mercato dietro richiesta espressa di Gasperini. Massara aveva trovato l’intesta con l’Atletico e quindi con gli agenti del calciatore, ma Raspadori ha detto no dopo un lungo tira e molla.

Il suo futuro sarà sempre in Italia e in Serie A, ma non in giallorosso: Jack ha deciso di dire sì all’Atalanta e a Palladino, snobbando la corte di Gasp. Affare a titolo definitivo tra i 20 e i 23 milioni di euro.

Raspadori vuelve a Italia y se va al Atalanta. El futbolista ha dicho NO a la Roma. En las últimas horas, la Atalanta ha acelerado las negociaciones con el Atlético de Madrid y ha llegado a un acuerdo para un traspaso definitivo. pic.twitter.com/Qe0nnokcRG — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 13, 2026