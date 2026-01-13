“ON AIR!” – PIACENTINI: “Vaz e Malen non bastano, Gasp vuole un terzo attaccante”, BERSANI: “Per Zirkzee non è finita manco per niente”, CORSI: “Se arrivano tutti e tre, la Champions diventa un obbligo per Gasp”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Robinio Vaz e Malen? Non bastano. Perchè credo che Gasperini ne voglia ancora un altro davanti. E credo che la questione Dragusin sia aperta in un ottica di una cessione futura lì dietro. Questo significa programmare una strategia per non impoverirti tecnicamente e sistemare anche i conti, che è una necessità che la Roma ha ancora. Non escludo poi qualche aggiustamento a centrocampo, tipo uno scambio Pisilli-Frendrup. Fortini? Sembra abbia dei dubbi e già questo mi basterebbe per farlo fuori, ma sugli esterni la Roma ha bisogno di qualcosa…”

David Rossi (Rete Sport): “A me non piace la modalità di Gasperini e Conte sul mercato. Io le stimmate di un risanamento e di una rivoluzione tecnica e finanziaria li vedo. Robino Vaz, così come Ziolkowski o Ghilardi, sono operazioni che fanno capire dove sta andando la società. Quando il West Ham cercava un centravanti, la Roma gli ha offerto Dovbyk e loro hanno preferito prendersi Castellanos…io comincio ad avere la sensazione che abbiamo preso la sola. Ricordiamoci che vendere e comprare i giocatori presuppone che c’è qualcuno che lo compra e qualcuno che li vende…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Se me lo chiedete brutalmente, a Vaz e Malen avrei preferito Zirkzee e Raspadori, soprattutto Zirkzee. Vaz è un investimento importante e immagino l’abbiano ponderato, e immagino abbia dei grandi margini di crescita, ma io non so chi sia. Su Malen abbiamo referenze datate, ma può essere utile se sta bene, si inserisce subito, e non è un altro Bailey…Su Zirkzee starei con le antenne dritte nell’ultima settimana di mercato, lui vuole venire, e chissà che non sia amico di Malen e che non sia un acquisto propedeutico. Io starei molto attento su Zirkzee, per me non è finita manco per niente…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se Malen si aggancia bene con Gasperini, mi sembra un calciatore a cui non devi spiegare molto. Ha maturato esperienza internazionale, e ha giocato in più ruoli. Se me l’avessero detto a inizio gennaio, l’avrei vista come Zirkzee e Raspadori, e cioè un rinforzo utile per migliorare la squadra…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se è vero che arrivano Vaz e Malen, e io penso che ci sia in ballo anche Zirkzee, se fosse mai che prendi questi tre, beh allora devi andare in Champions League. Diventa d’obbligo. E se poi non ci arrivi, sarebbe Gasp ad aver fallito. Malen è un giocatore molto forte, non è un fenomeno, ma è uno che fa un sacco di gol e assist. Siamo già in zona Champions, e se in più ti arrivano sti attaccanti…Vaz? Io penso che Gasperini lo butterà subito nella mischia…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “A me sembra che la Roma sta andando a cercare in corsa di sistemare un mercato che si è messo male e stai cercando di metterci una toppa. Vaz è uno di prospettiva e non pronto all’uso: è come se tu devi rifare la cucina e cominci dalla pentola, bella per carità, ma ti mancano le basi. Su Malen tutti sono convinti che possa essere un giocatore pronto per l’uso, ma al momento non è un giocatore della Roma. Siamo al 13 gennaio, e la Roma deve giocare un ottavo di Coppa Italia senza attaccanti, io quello vedo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Se tu il 15 gennaio avrai a disposizione sia Vaz che Malen, giocatori approvati dal tecnico ed entrambi di livello internazionale, perchè Malen è un attaccante della nazionale olandese e non l’ultimo arrivato e Vaz è un talento del futuro, significa che del lavoro è stato fatto. Poi può piacere o meno, ma comunque sono arrivati due attaccanti anche se magari con un po’ di ritardo…”

Stefano Petrucci (Radio Manà Sport): “Vaz è un giocatore che puoi buttare dentro in alcune partite, facendogli assaggiare il campo in posizione e situazioni diverse, magari facendolo giocare seconda punta per tenerlo lontano dai calci che sicuramente beccherà qui in Italia…ma non può essere un giocatore sul quale tu punti. Mi infastidisce leggere commenti malinconici di chi dice: “Ma come si fa a passare da Raspadori a Vaz“, ma il mercato di gennaio è un mercato di occasioni. E se non hai una lira e devi spendere con i “pagherò”, meno male che sei passato da Zirkzee a Malen e non a Balotelli… Su Zirkzee non mi farei illusioni, intanto mi porterei a casa Malen. E il ragazzino vediamo, lo danno per fatto, ma sono gli stessi che davano per fatti Zirkzee e Raspadori e che la Roma si doveva impegnare a vincere lo scudetto con loro due…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io sinceramente non conosco nè Vaz né Malen, ma se sono vicini a quell’identikit va benissimo. Abbiamo passato settimane a parlare di due calciatori, e alla fine ne arrivano altri due. Ma se va bene a loro, va bene anche a me, non mi preoccupo più di tanto. E poi c’è la questione di questo Fortini, gira voce a Firenze che ci sia stata un’offerta della Roma. Vaz è giovane ma giocava nel Marsiglia, non nell’ultima squadra di Francia, e sicuramente avranno avuto delle referenze dall’allenatore o da altri osservatori che conoscono il calciatore…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Roma sta cercando di accontentare Gasperini, perchè secondo me se fosse stato per la Roma sarebbero rimasti con Dovbyk e Ferguson, e sarebbero andati su altri profili. Ora vediamo chi arriva: uno è un investimento, l’altro è una certezza. La Roma sta facendo questo percorso perchè l’allenatore si è arrabbiato, altrimenti non avrebbe fatto questa mini rivoluzione…”

