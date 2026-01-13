CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 13 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 13:00 – Il Bournemouth su Pisilli
Secondo quanto ripotato da Marco Juric di Repubblica a Radio Manà Sport, il Bournemouth ha chiesto informazioni su Niccolò Pisilli (22). Il centrocampista giallorosso piace molto a Tiago Pinto, attuale DS delle Cherries ed ex Roma, e può rappresentare un’opzione di mercato in questa finestra di mercato se il Bournemouth non dovesse riuscire a chiudere per Tóth, centrocampista del Ferencvaros cercato anche dalla Lazio. (Radio Manà Sport)
Ore 11:40 – Di Marzio: “L’Atletico sta puntando forte su Malen per il dopo Raspadori”
Ore 11:10 – Malen, la Roma anticipa l’Atletico
La Roma ha anticipato la concorrenza dell’Atletico Madrid per Donyell Malen (26), attaccante dell’Aston Villa. La trattativa è ormai alle battute finali: prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League e al 50% di presenze, fissato intorno ai 24 milioni. Ieri pomeriggio è stato trovato un accordo di massima anche con il giocatore; restano da limare gli ultimi dettagli. (ilromanista.eu)
Ore 10:30 – LIVE! ROBINIO VAZ ALLA ROMA. Fabrizio Romano: “Il giocatore ha detto sì”. Affare da 25 milioni, nelle prossime ore l’arrivo nella Capitale
Ore 10:20 – Dragusin spinge per la Roma, nodo riscatto
Radu Dragusin (23) vuole la Roma. Gasperini lo vorrebbe subito per valutarlo dopo il lungo stop, in vista della prossima stagione. Il Tottenham, però, chiede di trasformare il diritto di riscatto in obbligo: su questo punto la trattativa resta aperta. Sullo sfondo anche la possibile cessione di Ndicka per esigenze di fair play finanziario. (Gazzetta dello Sport)
Ore 10:15 – Raspadori ha scelto l’Atalanta: affare fatto a titolo definitivo, rifiutata la Roma
Ore 9:40 – Malen verso il sì: attesa da Birmingham
Semaforo verde in arrivo anche per Donyell Malen (26). L’Aston Villa ha accettato l’offerta della Roma: prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto intorno ai 20-21 milioni. Il sì definitivo dell’olandese è atteso entro 48 ore. Nell’operazione potrebbe rientrare anche Bailey. (Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport)
Ore 8:55 – Vaz chiuso: arriva in prestito con obbligo
La Roma ha chiuso per Robinio Vaz (18), talento del Marsiglia. Il classe 2007 arriverà nella Capitale con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro. Il giocatore non è stato convocato per la Coppa di Francia e si è allenato a parte, segnale chiaro dell’operazione in dirittura. Alla base dell’addio, anche i problemi sul rinnovo con l’OM. (Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport)
Ore 7:50 – Fortini nome caldo per la fascia sinistra
Per le corsie esterne prende quota il nome di Niccolò Fortini (19). L’esterno della Fiorentina, in scadenza nel 2027, potrebbe rientrare nell’operazione che porterebbe Baldanzi a Firenze. La Roma osserva e valuta l’incastro. (Gazzetta dello Sport)
ok raspadori ha scelto l atalanta,…. non capisco se e una scelta precisa del calciatore di andare a bergamo piuttosto che a roma oppure abbiamo un dirigente che e un incompetente, io credo la seconda
si legge di tutto. probabilmente l Atalanta ha convinto cash l’ Atletico e il resto è venuto da se….oppure Raspa ha preferito e scelto come giustamente desiderava…chi lo sa. Nemmeno i giornalisti lo hanno capito.
Bene per Malen (Sic)…. potrebbe diventare il nostro Lookman.
Quando capiremo che ingaggio gli garantira’ la “tarantola”, capiremo molto di più…
Quanto da l’Atalanta prima di parlare?
Sulla competenza di Massara non mi esprimo. Ma ho la sensazione che le scelte di Raspadori fossero già ben conosciute tanto a Bergamo quanto a Roma, e non da oggi
Andrea, che Raspadori abbia rifiutato la Roma non è colpa di Massara, a Roma devono venire giocatori bravi e motivati e Raspadori non è ne bravo ne motivato.
La seconda decisamente, non ha chiuso ed ora ha perso Raspadori e rischia anche di perdere Malen. Ieri invece di andare in Inghilterra a chiudere per lui che sarebbe il titolare stava in Francia per trattare il rinforzo della primavera. Cosa vuoi aggiungere? Allenatore di livello straordinario management da ultima categoria.
X Gasp forever, nel management da ultima categoria stai includendo Ranieri. E’ bene che tu lo sappia e che poi vai a guardarti allo specchio.
Raspadori non voleva andare via dall’Atletico in prestito. Ciò detto, per me meglio così, ormai a Roma si era fatto terra bruciata. Resta da vedere se riusciamo veramente a prendere Malen, perchè il ragazzo francese non basta.
che nessuno tocchi N’Dicka .. daje Roma ..
A PapaMax ma se nemmeno Ndicka possiamo cedere ma come facciamo a costruire la squadra per lo Scudo, ricordo per l’ennesima volta che bando alle ciance il Player trading ha permesso al Napoli di papparsi due scudi su tre. Prima ancora a noi aveva permesso di arribvarci piuttosto vicino negli anni di Garcia, o di qualificarci spesso in CL…
Non si possono tenere tutti perchè semplicemente con una buona plusvalenza di un calciatore ne puoi acquistare due altrettanto bravi.
e basta con sta storia di massara ti ha portato il marocchino e il brasiliano e ora ti porta un giovane di prospettiva francese e forse anche Malen, ma questo con tutti i paletti e non essendo in champions cosa ti deve portare? cacciali tu 100 milioni e compriamo quello che ti pare
Massara ha portato: Wesley, ElAyanoui, Ziolkowsky e Ghilardi. 4 ottimi acquisti.
Quelli sbagliati sono stati Bailey, Tsimikas (preso in saldo nell’ultimo giorno), e in parte Ferguson (che per me è forte come attaccante, solo che in Italia non si trova).
Dire che ha sbagliato mercato è da corsiniani e caltagironesi convinti (Quindi laziali)
Raspadori Atalanta e Malen Atlético, la Roma ? 💤
occhio che l’Atletico ci soffia Malen, se così fosse a Febbraio fuori Massara che ha fatto già la figura del bambacione.
Se dovessero arrivare veramente 3 attaccanti come si pensa, Vaz, Malen e Zirkzee, dovranno essere in 3 a partire:
Al momento i nomi più gettonati dei partenti dovrebbero essere Baldanzi, Bailey (fp) ed ElSharawy. Ma credo che forse sia più probabile Dovbyk e tenerci il faraone che piace di più a Gasp. Difficile che a partire al momento sia Ferguson, che tornerà in patria a fine stagione con tanti saluti.
La cosa che più preme è che i 3 acquisti davanti devono essere tutti obblighi di acquisto 2026/2027, non prestiti di 6 mesi. Perché se partono Baldanzi e Dovbyk tu hai il solo Soulè sotto contratto, visto che Dybala e il Faraone scadono a giugno 2026.
Vediamo che farà Massara. Daje Roma Daje!
