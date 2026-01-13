CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 13 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:00 – Il Bournemouth su Pisilli

Secondo quanto ripotato da Marco Juric di Repubblica a Radio Manà Sport, il Bournemouth ha chiesto informazioni su Niccolò Pisilli (22). Il centrocampista giallorosso piace molto a Tiago Pinto, attuale DS delle Cherries ed ex Roma, e può rappresentare un’opzione di mercato in questa finestra di mercato se il Bournemouth non dovesse riuscire a chiudere per Tóth, centrocampista del Ferencvaros cercato anche dalla Lazio. (Radio Manà Sport)

Ore 11:10 – Malen, la Roma anticipa l’Atletico

La Roma ha anticipato la concorrenza dell’Atletico Madrid per Donyell Malen (26), attaccante dell’Aston Villa. La trattativa è ormai alle battute finali: prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League e al 50% di presenze, fissato intorno ai 24 milioni. Ieri pomeriggio è stato trovato un accordo di massima anche con il giocatore; restano da limare gli ultimi dettagli. (ilromanista.eu)

Ore 10:30 – LIVE! ROBINIO VAZ ALLA ROMA. Fabrizio Romano: “Il giocatore ha detto sì”. Affare da 25 milioni, nelle prossime ore l’arrivo nella Capitale

Ore 10:20 – Dragusin spinge per la Roma, nodo riscatto

Radu Dragusin (23) vuole la Roma. Gasperini lo vorrebbe subito per valutarlo dopo il lungo stop, in vista della prossima stagione. Il Tottenham, però, chiede di trasformare il diritto di riscatto in obbligo: su questo punto la trattativa resta aperta. Sullo sfondo anche la possibile cessione di Ndicka per esigenze di fair play finanziario. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:40 – Malen verso il sì: attesa da Birmingham

Semaforo verde in arrivo anche per Donyell Malen (26). L’Aston Villa ha accettato l’offerta della Roma: prestito oneroso da 1,5 milioni con diritto di riscatto intorno ai 20-21 milioni. Il sì definitivo dell’olandese è atteso entro 48 ore. Nell’operazione potrebbe rientrare anche Bailey. (Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport)

Ore 8:55 – Vaz chiuso: arriva in prestito con obbligo

La Roma ha chiuso per Robinio Vaz (18), talento del Marsiglia. Il classe 2007 arriverà nella Capitale con la formula del prestito oneroso e obbligo di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro. Il giocatore non è stato convocato per la Coppa di Francia e si è allenato a parte, segnale chiaro dell’operazione in dirittura. Alla base dell’addio, anche i problemi sul rinnovo con l’OM. (Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport)

Ore 7:50 – Fortini nome caldo per la fascia sinistra

Per le corsie esterne prende quota il nome di Niccolò Fortini (19). L’esterno della Fiorentina, in scadenza nel 2027, potrebbe rientrare nell’operazione che porterebbe Baldanzi a Firenze. La Roma osserva e valuta l’incastro. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…