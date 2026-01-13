FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 13 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Ricky Memphis: “La Roma mi cambia l’umore”

Ricky Memphis, intervistato dal Corriere della Sera, racconta il suo legame viscerale con i colori giallorossi: “Un amore immenso, passione vera, mi cambia l’umore”. Sull’ipotesi di un figlio laziale taglia corto: “Impossibile”. E su Totti: “Per me il capitano è sempre lui. Ogni volta che lo incrocio mi emoziono, io vedo Totti, non un amico: con lui ridivento timido”. (Corriere della Sera)

Ore 8:20 – Coppa Italia, la Roma contro il tabù

Da tradizione a tabù: la Coppa Italia, un tempo terreno amico, è diventata un incubo per la Roma, eliminata ai quarti nelle ultime quattro edizioni e senza una semifinale da nove anni (era l’era Spalletti). Gasperini, già sconfitto in tre finali tra Lazio e Juve, vuole invertire la rotta a partire dal Torino di Baroni, prima squadra a battere i giallorossi in stagione. L’obiettivo è riaprire il discorso Coppa, spinti dall’Olimpico. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…