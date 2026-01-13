LIVE! Malen, la Roma accelera per evitare l’inserimento dell’Atletico: affare ai dettagli, documenti in preparazione

La trattativa per Donyell Malen resta tra i temi caldi del mercato giallorosso, ma per il momento è necessario procedere con cautela. La Roma ha definito un’intesa di massima con l’Aston Villa sulla formula del prestito con diritto di riscatto, e il giocatore è in contatto con il club per valutare la proposta.

Oggi la giornata potrebbe essere utile per limare dettagli e confermare l’interesse reciproco, ma nulla è ancora definitivo, e soprattutto occhio alla concorrenza, che sembra essere agguerrita e numerosa. Il dossier Malen rimane quindi da seguire con attenzione, qui su Giallorossi.net seguiremo gli sviluppi dell’affare con un live.

ORE 12:55 – Malen-Roma ai dettagli, accelerata di Massara

La Roma sta perfezionando in questi minuti l’acquisto di Donyell Malen per battere sul tempo l’Atletico Madrid, che sta provando a inserirsi dopo aver ceduto Raspadori all’Atalanta. Lo riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo che parla di affare ai dettagli: risolta la parte relativa all’ingaggio del calciatore. I documenti sono in preparazione .

L’#ASRoma è ai dettagli per Donyell #Malen dopo aver chiuso per #RobinioVaz. Risolta anche la questione relativa all’ingaggio del calciatore, per il quale da sabato c’è l’intesa con l’#AstonVilla. Documenti in preparazione per evitare l’inserimento dell’Atletico 🤜 @LorenzoPes_ pic.twitter.com/863T3o0z0F — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 13, 2026

ORE 11:30 – L’Atletico Madrid si inserisce su Malen

La trattativa per Malen si complica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Atletico Madrid sta lavorando per portare l’attaccante all’ombra del Wanda Metropolitano, valutandolo come sostituto di Raspadori, appena ceduto all’Atalanta. La mossa dei colchoneros rende più incerta la corsa, in cui rimangono attive anche Roma e Napoli.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…