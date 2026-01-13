LIVE! Malen, la Roma accelera per evitare l’inserimento dell’Atletico: affare ai dettagli, documenti in preparazione

La trattativa per Donyell Malen resta tra i temi caldi del mercato giallorosso, ma per il momento è necessario procedere con cautela. La Roma ha definito un’intesa di massima con l’Aston Villa sulla formula del prestito con diritto di riscatto, e il giocatore è in contatto con il club per valutare la proposta.
Oggi la giornata potrebbe essere utile per limare dettagli e confermare l’interesse reciproco, ma nulla è ancora definitivo, e soprattutto occhio alla concorrenza, che sembra essere agguerrita e numerosa. Il dossier Malen rimane quindi da seguire con attenzione, qui su Giallorossi.net seguiremo gli sviluppi dell’affare con un live.
ORE 12:55 – Malen-Roma ai dettagli, accelerata di Massara
La Roma sta perfezionando in questi minuti l’acquisto di Donyell Malen per battere sul tempo l’Atletico Madrid, che sta provando a inserirsi dopo aver ceduto Raspadori all’Atalanta. Lo riferisce il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo che parla di affare ai dettagli: risolta la parte relativa all’ingaggio del calciatore. I documenti sono in preparazione .
L’#ASRoma è ai dettagli per Donyell #Malen dopo aver chiuso per #RobinioVaz. Risolta anche la questione relativa all’ingaggio del calciatore, per il quale da sabato c’è l’intesa con l’#AstonVilla. Documenti in preparazione per evitare l’inserimento dell’Atletico
🤜 @LorenzoPes_ pic.twitter.com/863T3o0z0F
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 13, 2026
ORE 11:30 – L’Atletico Madrid si inserisce su Malen
La trattativa per Malen si complica. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Atletico Madrid sta lavorando per portare l’attaccante all’ombra del Wanda Metropolitano, valutandolo come sostituto di Raspadori, appena ceduto all’Atalanta. La mossa dei colchoneros rende più incerta la corsa, in cui rimangono attive anche Roma e Napoli.
SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…
L’Atletico sta cercando il sostituto di una riserva fissa ed è disposto a spendere oltre 20ml???
Ragazzi la fonte è Di Marzio.. abboccate sempre a tutto..
Raspadori lo voleva Gasperini, ma vi rendete conto che l’Atletico non vedeva l’ora di liberarsene? E infatti l’hanno capito perfino loro che Malen e’ centomila volte meglio!
Per loro è uguale perché 20 mln li hanno guadagnati dalla cessione di uno che ha giocato 20 minuti. Non è nemmeno difficile da capire e comunque a dispetto di quello che dici tu Malen è un signor giocatore. Vabbè che tu sei quello che diceva che Soulè era un iturbe 2 e non valeva 30mln.
P.s. Invece 25 per Vaz riserva vanno bene ve!? Solita onestà intellettuale romanistacentrica.
Speriamo bene perchè il ragazzino francese è un po’ poco per rinforzare l’attacco.
non penso che il giocatore voglia andare a fare la riserva
Mah? Sono perplesso.
Fortuna che eravamo gemellati
io manderei Zago da Simeone altro che gemellaggio….
@Notorious little, il gemellaggio c’è tra noi tifosi ed è anche forte, le società non centrano nulla
è tutt’altra cosa.
Già programmato il suo arrivo a Roma per domani….
Sì …fonte Pasquino
…e aspetta aspetta ed ora ci soffiano Malen perché abbiamo aspettato il panchinaro che voleva Gasparetto..
sarebbe tutto così romanista se andassero davvero così le cose (mainagioia)
mo ce pensano i friskas e massara…credici…
Va a fare. La riserva, visto che sostituirebbe raspadori….. Ma non è uno che voleva giocare, visto che sta nella Nazionale Olandese, in vista dei mondiali?????!!!!!
Ed é in questi momenti che si capisce se stiamo trattando un uomo con la U maiuscola o un mercenario. In ogni caso bisogna valutare soprattutto il lato sportivo e posso garantire che malen sia meglio di raspadori. Per l’italiano ho goduto perché non lo avrei mai voluto alla Roma a quelle cifre, per l’olandese mi dispiacerebbe perdere l’occasione di prenderlo. Però, come dicevo qualche giorno fa, se riusciamo a chiudere entro gennaio Vaz (al posto di Baldanzi), Dragusin e Zirkzee (o uno almeno al livello di malen), sarà un grande mercato
Non poteva pensarci n’altro giorno?Speriamo Massara concluda subito per Maken o rischiamo la doppia sola.
Raspadori sarebbe il giocatore più odiato dalla tifoseria romanista senza ancora aver manco giocato na partita.
magari gli interessa dovbyk…
Se è lui che la Roma a scelto Massara chiudi chiudi questo affare o rimarremo col cerino in mano l’atletico ha i soldi di raspadori chiudi massa
Quando non ti dai una mossa e perdi tempo per risparmiare qualche euro come un accattone capita che qualcuno più sveglio di te ti passi avanti.
Perché non ce li hai messi tu quelli che mancavano?
peccato perché poteva essere un bel upgrade. Ma massara stava ad aspettare Raspadori… altrimenti l’avremmo chiusa pure questa
tentennamenti sono una maledizione contro Massara
All’Atletico Madrid je damo Bailey, un cappuccino ed ElSharawy e noi se prennemo Malen e Zyrkzee.
E se strignemo le mano
Se lo dice Di Marzio allora è sicuro che arriva
Dicevi lo stesso quando di marzio diceva che Raspadori non era convinto e lo utd non cedeva zirkzee: “ se lo dice di marzio domattina stanno a trigoria” invece lui aveva ragione e te più molti altri torto marcio.
Se l’Atletico scarica Raspadori per privare a prendere Malen, dico dolo una cosa: Massara sbrigate ad acquistarlo.
❤️🧡
io prenderei Scamacca….la butto lì
Visto l’andazzo, ma siamo certi di aver preso Paz?
io finché non lo vedo a Roma non ci credo
Paz sta a Como
Magari paz del Como, in realtà è Vaz… nemmeno il nome sapete. 10 partite in carriera.
Questo Malen è la versione che vercavamo di Raspadori.
Ma molto più foed esperto.
Doveva essere da subito la 1ª scelta.
Ora se lo vuole l’Atletico ho seriamente paura che ci freghi!!!
Spero assolutamente di no….
FORZA ROMA
se Malen sfuma diventa un obligo Zirkzee
Raspadori speriamo alla prima entrata tibia e perone
l’Atletico è arrivato troppo tardi…. ahimè 🤣
e per zirkzee è tutt’altro che finita, anzi…..💛❤️
Io ancora non ho perso la speranza per Zirkzee…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.