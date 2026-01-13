LIVE! ROBINIO VAZ ALLA ROMA. Fabrizio Romano: “Il giocatore ha detto sì”. Affare da 25 milioni, contratto fino al 2031

Martedì 13 gennaio potrebbe essere una giornata importante per l’operazione che dovrebbe portare Robinio Vaz alla Roma, ma il condizionale resta d’obbligo. L’intesa tra club è già stata impostata su un prestito con obbligo di riscatto, e la rottura sul rinnovo con l’Olympique Marsiglia ha facilitato i contatti.

Oggi l’attenzione si concentra sui dettagli con il giocatore e il suo entourage. I colloqui sono in corso e, se tutto dovesse procedere come previsto, potrebbero arrivare aggiornamenti significativi nelle prossime ore. Tuttavia, la prudenza resta necessaria: nulla è ancora ufficiale e l’operazione non può considerarsi chiusa fino alla firma.

Il dossier Vaz resta quindi uno dei temi principali del mercato giallorosso di oggi, con Roma pronta a completare la trattativa non appena tutte le condizioni saranno definite. Restate su Giallorossi.net per seguire in diretta tutti gli aggiornamenti di questo affare.

ORE 12:45 – Per Vaz contratto fino al 2031, atteso oggi

Stando a quanto sostengono dalla Francia, Robino Vaz dovrebbe arrivare già oggi a Roma. Intanto arrivano i primi dettagli sul contratto, che dovrebbe essere fino al 2031.

ORE 11:00 – Affare da 25 milioni di euro

Piovono conferme sull’arrivo di Robinio Vaz alla Roma: affare da 25 milioni di euro, bonus compresi. Nelle prossime ore il club giallorosso e Marsiglia formalizzeranno l’accordo, poi il giocatore partirà per la Capitale.

ORE 10:45 – E’ FATTA PER VAZ

Robinio Vaz ha detto sì alla Roma. Tutto fatto, rivela Fabrizio Romano, che su X pubblica il suo famoso “Here we go!”. Il giocatore è in arrivo nella Capitale, primo acquisto dei giallorossi di questo mercato invernale.

🚨🟡🔴 Robinio Vaz to AS Roma, here we go! Deal in place for €25m package add-ons included. Olympique Marseille agreed terms on Monday as Robinio Vaz accepted AS Roma proposal this morning. New striker incoming for AS Roma. 💎 pic.twitter.com/rpBk9glVur — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 13, 2026

ORE 10:10 – Vaz non convocato dal Marsiglia

AGGIORNAMENTO ORE 10:10 – Segnali importanti sul fronte Robinio Vaz: il Marsiglia ha appena reso noto l’elenco dei convocati e il nome dell’attaccante non figura nell’elenco stilato dal tecnico De Zerbi per la sfida di coppa di Francia contro il Bayeux.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…