LIVE! ROBINIO VAZ ALLA ROMA. Fabrizio Romano: “Il giocatore ha detto sì”. Affare da 25 milioni, contratto fino al 2031

Martedì 13 gennaio potrebbe essere una giornata importante per l’operazione che dovrebbe portare Robinio Vaz alla Roma, ma il condizionale resta d’obbligo. L’intesa tra club è già stata impostata su un prestito con obbligo di riscatto, e la rottura sul rinnovo con l’Olympique Marsiglia ha facilitato i contatti.
Oggi l’attenzione si concentra sui dettagli con il giocatore e il suo entourage. I colloqui sono in corso e, se tutto dovesse procedere come previsto, potrebbero arrivare aggiornamenti significativi nelle prossime ore. Tuttavia, la prudenza resta necessaria: nulla è ancora ufficiale e l’operazione non può considerarsi chiusa fino alla firma.
Il dossier Vaz resta quindi uno dei temi principali del mercato giallorosso di oggi, con Roma pronta a completare la trattativa non appena tutte le condizioni saranno definite. Restate su Giallorossi.net per seguire in diretta tutti gli aggiornamenti di questo affare.
ORE 12:45 – Per Vaz contratto fino al 2031, atteso oggi
Stando a quanto sostengono dalla Francia, Robino Vaz dovrebbe arrivare già oggi a Roma. Intanto arrivano i primi dettagli sul contratto, che dovrebbe essere fino al 2031.
ORE 11:00 – Affare da 25 milioni di euro
Piovono conferme sull’arrivo di Robinio Vaz alla Roma: affare da 25 milioni di euro, bonus compresi. Nelle prossime ore il club giallorosso e Marsiglia formalizzeranno l’accordo, poi il giocatore partirà per la Capitale.
ORE 10:45 – E’ FATTA PER VAZ
Robinio Vaz ha detto sì alla Roma. Tutto fatto, rivela Fabrizio Romano, che su X pubblica il suo famoso “Here we go!”. Il giocatore è in arrivo nella Capitale, primo acquisto dei giallorossi di questo mercato invernale.
🚨🟡🔴 Robinio Vaz to AS Roma, here we go! Deal in place for €25m package add-ons included.
Olympique Marseille agreed terms on Monday as Robinio Vaz accepted AS Roma proposal this morning.
ORE 10:10 – Vaz non convocato dal Marsiglia
AGGIORNAMENTO ORE 10:10 – Segnali importanti sul fronte Robinio Vaz: il Marsiglia ha appena reso noto l’elenco dei convocati e il nome dell’attaccante non figura nell’elenco stilato dal tecnico De Zerbi per la sfida di coppa di Francia contro il Bayeux.
Qui ogni giorno sarebbe una giornata buona per chiudere qualche trattativa ma in realta’….non si quaglia mai.
E’ aarivato l’Here we go da Romano. magnamo tutti tranquilli
mai
non si quaglia, così parlò la quaglia…
proprio perché hai detto la parola “quaglia” 😜
Qua non si quaglia, qua si Lupa
Giornata chiave per Vaz, Raspadori, Malen, Zirkzee e chi più ce ne ha, più ne meta… Ma non arriva nessuno. Garantito al 100%
dicevi?
garantito
garantito al limone
@Alessandro
Dicevi che?
Raspadori all’Atalanta, Malem forse all’Atletico, Zirkzee non si muove dallo UTD. Vaz ancora non è a Roma e se ancora credi alla befana, allora và bene così
Diciamo che penso che siamo ad una svolta se infine arriva Vaz da noi abbastanza epocale, e sarà ancora più importante che riusciamo a valorizzare il giovane perché il nostro club potrebbe così diventare ancora più appetibile per calciatori di talento giovani come Vaz.
Vaz piace a parecchi club tra cui in Premier League dove viene visto con un ottimo investimento in ottica futura ma anche un obiettivo di mercato di alto interesse. L’arrivo suo in giallorosso però potrebbe precludere l’arrivo di Zirkzee visto che lo United è interessato a Vaz tra i giocatori da ingaggiare se parte Zirkzee, quindi stiamo togliendo allo United un obiettivo di mercato loro.
Di solito giocatori come Vaz non riusciamo a prenderli noi ma dobbiamo prendere calciatori ingaggiati da club come lo United che dopo 1-2 stagioni non hanno reso e che vorrebbero scartare per vari motivi, così da consentire loro a prendere poi calciatori più giovani ad alto potenziale come Vaz.
Quindi a ragione di logica se prendiamo nella seconda fase del calciomercato invernale uno tra Tel o Zirkzee, gli Spurs e lo United punterebbero Vaz. Però in questi club Vaz difficilmente potrebbe giocare titolare e Mendy è anche un agente che per lui è fondamentale scegliere la destinazione che andrebbe a valorizzare più il suo assistito.
Quindi penso che siamo in procinto di ingaggiare Vaz, che la scorsa notte, pare dopo un confronto penso positivo con il Gasp, avrebbe pubblicato per errore sul suo account Instagram, un messaggio di saluto e ringraziamento ai tifosi del Marsiglia, poi tolto dopo pochi minuti ma letto da molte persone.
Saverio ti posso chiedere per cortesia un giudizio sul giocatore?
Ritieni che Vaz, oggi pronti e via, sia in grado di competere con Yldiz della Juve o Leao del Milan?
Perché avevo capito che Gasperini non cercasse un giocatore per la Roma del 2027 ma qualcuno per arrivare in Champions a giugno 2026.
Ritieni che sia già pronto? e perché l’OM che sta lottando per lo scudetto (che credo manchi da un po a Marsiglia) se ne vuole liberare?
Saverio perdonami svolta epocale aver preso un 18 enne sconosciuto? Credevo fossimo la Roma. Prendere Vaz sarebbe una svolta epocale per il Sassuolo, non per la squadra della capitale, che deve scalare l’apice del calcio europeo. Ora magari Vaz esplodera’, io questo non posso saperlo, anche se ho già letto dei commenti che pare sia forte su alcuni video. Su youtube era forte pure Gerson. A noi serve gente pronta, o meglio attaccanti pronti, e non solo, ma lo avete sentito Gasperini : “Svilar vale come un attaccante da 25 gol”, ci vule ben altro che Vaz per risolverer i nns problemi …………..
Il Marsiglia era costretto a vendere Vaz per il FPF
@Stefano73
La sua cessione è accelerata per via del mancato rinnovo con il Marsiglia, forse anche per via di una intrusione del Paris FC che stava cercando di tentare Vaz visto che hanno una proprietà ricchissima e quindi la situazione ha lasciato anche sbigottito De Zerbi, visto che lui puntava molto su Vaz. Il Marsiglia quindi non vuole aspettare l’estate e lo vorrebbe cedere con una formula definitiva e noi ci stiamo muovendo con una formula di obbligo e siamo un club estero. Quando scrivi di Leao, si qualche qualità in comune c’è ma Leao è molto discontinuo mentre Vaz ha secondo me molta più personalità di Leao e se le cose vanno per il verso giusto, diventerà più forte di Leao e l’ho scritto più volte che mi rammenta un Rashford di 20-21 anni. Francamente lo so che non è costato poco ma se avesse rinnovato il contratto con il Marsiglia, non sarebbe stato possibile prenderlo a questa cifra ed in estate avrebbero sparato minimo il doppio e sarebbe stato fuori dalla nostra portata.
Stefano 73 mi mandate fuori di testa! Il tipo di giocatore che cerchi è già in squadra ed è Mati che ha statistiche tipo Paz, Yldiz, Leao, etc etc….Gasp cerca uno o due attaccanti non male da affiancare a Soulé. Non il contro.
@Stefano73 – Rispondo umilmente sul secondo quesito solo perché è di dominio pubblico, o almeno quello che hanno detto è che non avevano trovato l’accordo per il rinnovo (non che se ne volessero liberare)
X Saverio
Concordo sulla tua osservazione circa il fatto che operazioni come queste potrebbero aprire alla possibilità di vedere altri giovani top talenti accettare la destinazione Trigoria.
Ai tempi di Sabatini il vorticoso acquistare, valorizzare e vendere (vedi i vari Marquinhos, Lamela, Palmieri etc..) aveva sortito questo effetto e gli agenti di diversi giovani talenti (non sempre divenuti grandi giocatori ma vabbè) bussavano alla nostra porta.
La vicenda Raspadori dovrebbe insegnare qualcosa a chi crede ciecamente alle cose che vengono scritte, che poi creano aspettative e che una volta disattese portano polemiche, sono cose che, tra l’altro, fa la stampa in totale autonomia, oggi Raspadori firma, la Roma offre 4 milioni, Raspadori vuole solo il Napoli e oggi sembra che sia a Bergamo.
i giornalisti scrivono e lo fanno per lavoro, sta a chi legge crederci ancora dopo mille baggianate, non ultima il mercato lacrime e sangue di gennaio che avrebbe dovuto portare a cessioni. stasera spero di vedere arena e che la Roma faccia bene, il resto è bla bla bla
Faccio una considerazione ambigua ma di cui non scherzo affatto.
Arrivare a Zirkzee, con Vaz che viene da noi, non penso possa accadere questo inverno, ma possiamo con una mossa prenotarlo, di cui dopo in estate poi Zirkzee farebbe carte false per venire a Roma, mettendo in difficolta anche il suo ingordo agente, abbasserebbe di non poco le sue pretese di commissioni.
L’operazione è prelevare il fratello minore di Zirkzee, Jordan Zirkzee (2005) che gioca nel NAC Breda. Ora questo ragazzo lo vidi giocare nelle giovanili del Leverkusen e mi stupi non poco perché mostrava potenzialità tecniche impressionanti (Joshua ha più fisico, Jordan e più tecnico), buone doti di tiro dalla distanza, visione di gioco con passaggi assist illuminanti ed ottimo sui calci piazzati.Mi rammentava per alcune caratteristiche subito Eden Hazard quando giocava nel Lille.
Zirkzee Jr. gioca come esterno sinistro di piede destro, ma anche come attaccante centrale, seconda punta e trequartista. In un turnover potrebbe essere utile ed un affare low-cost (penso che potremmo anche prenderlo con un prestito con diritto di riscatto fissato tra €1-2M e può bastare un ingaggio tra i €200-300mila netti l’anno). Zirkzee è molto legato al fratello minore che a me non dispiace affatto, e Zirkzee Jr. potrebbe diventare veramente un bel giocatore sotto la guida del Gasp.
Penso che I tuoi tecnicismi possano essere spesi meglio. Se sai tutte queste cose vai a sfruttarle piu che scrivere qua.sai anche dei rapporti tra I due fratelli?
Sul serio… il giorno che la Roma finalmente annuncerà Saverio come DS stapperò una bottiglia di quello buono buono!!
Scusa Saverio, ma sei sicuro che il problema che blocca l’affare di Zirkee sia il compenso al giocatore e non piuttosto il costo del cartellino?
Credo che un giocatore della sua età stare in panchina in PL dopo l’exploit con il Bologna sia negativo (peraltro ho visto qualche partita del MU dopo il suo arrivo e non credo che con la squadra si trovi molto).
Il tema è che la Roma preferisce pagare a rate 25 mln per un 18enna francese che mai ha giocato nel campionato italiano, piuttosto che impegnarsi a pagare al MU ora una somma maggiore (forse 35 mln?) per Zirkee che ha già mostrato il suo valore.
A mio avviso il minor costo economico di VAZ non vale il maggior rischio di esito sportivo negativo che si sta assumendo la Roma, ma dopo 5 anni di successi probabilmente è colpa mia essere poco fiducioso..
Daje Vaz benvenuto
godooooooooooo
sono dell idea che con poche risorse sia meglio puntare su giovani con potenziale che su nomi altisonanti ma ormai usurati fisicamente … pero non esulto ne boccio il giocatore a prescindere… sono speranzoso che con il Gasp possa confermare tutte le sue potenzialita ( se ne ha) … il campo ed il tempo giudicherà .. spero solo che chi ha criticato o chi ha esultato per il suo acquisto comprendessero nel caso in cui si fossero sbagliati che è sbagliato fare entrambe le cose…si puo avere una preferenza su un giocatore ma non si puo essere sicuri di nulla… dire che sara un fenomeno è un errore e fa male al giocatore stesso tanto quanto criticarlo e commentare che sara un flop assicurato
Ci deve essere un giusto Mix di giovani e giocatori maturi. Va bene il 18enne ma credo.sia difficile affidargli subito l’attacco, va inserito nel corso dell’anno per cui mi aspetto altri attaccsnti piu’ strutturati. Non puo’ essere senpre l’anno 0, se fosse Vaz + Zirkzee e Malen andrebbe bene ma solo lui… Massara mi sta deludendo.
Sancho, è stata la stessa cosa ha snobbato la Roma e da un lato è stato meglio visto che non mi pare stia brillando pur giocando in un Club in 3^ posizione in premier league… Raspadori per me è un discreto giocatore ma non da Roma si è permesso di rifiutare un Club con un blasone enorme per giocare in una squadra che non arriverà mai al livello della Roma già solo per le due città una la Capitale, la storia, la cultura, la bellezza, non le ha nessuno come lei figuriamoci Bergamo…. auguri a lui se ha scelto quella piazza è a misura per le sue esigenze.
benvenuto nella nostra AS Roma
Robinio Vaz
Forza e Onore
vorrei essere ottimista e pensare che abbiamo fatto un colpaccio,ma massara non e proprio il miglior Ds del calcio europeo. mi chiedo come mai le big inglesi non abbiano offerto 5 milioni in più se il giocatore vale. speriamo sia non solo bravino ma anche professionale. comunque sia se arriva a Ciampino daje e forza Vaz,corri per tutti gli altri attaccanti e facci vedere sta voglia di spaccare la porta
Stefano 73 hai centrato il punto, ma preparati ad una valanga di pollici versi, hai in fangato il nuovo Weah.
Ve lamentate una continuazione che…
L’Here we go di Romano mi fa venire l’acquolina in bocca ma resisto e ribadisco: quando lo vedo scendere in campo ci credo, sperando che Gasp creda in lui (ma se ha avallato l’operazione ci deve credere per forza).
Da quando è uscito il nome di Vaz sulla stampa a quando è stato comprato, è trascorsa meno di una settimana. Stesso discorso per Malen. Questo mi lascia pensare che in realtà entrambe le trattative fossero in pentola già da un po’, e tutta la storia di Raspadori fosse più che altro un diversivo (Probabilmente il primo contatto è stato reale ma quando Massara ha capito che tentennava, è andato subito a concretizzare i piani b e c. Che Vaz, Malen e Raspadori si sblocchino tutti e 3 nel giro di un paio d’ore non può essere casuale)
Un colpo di questo livello in serie A non si vedeva da 10 anni.
Onore a Massara e Gasperini per questo piccolo fenomeno strappato ai francesi
Sono i giocatori come questo o Wesley che tengono vivo il mio entusiasmo per il calcio.
Ora spero che arrivi anche un esterno simile a Gervinho, ultimo attaccante che mi ha fatto sognare.
Ottimo!
In questo caso penso dobbiamo più ringraziare Benatia/Balzaretti che non Massara… ma vabbè, ora vengano pure i 2 Olandesi Malen e Zirkee, così Gasperini avrà l’attacco nuovo.
il ferro va battuto adesso. questo non è il momento di pensare alla prospettiva. tra le prime quattro dobbiamo entrarci quest’anno perche’ almeno Milan e Juve sono alla nostra portata. col Milan potevamo chiudere la partita nella prima mezzora e comunque segnando il rigore avremmo ridotto l’attuale distacco di tre punti .per quanto riguarda la Juve con la nostra difesa al completo non avrebbe segnato neanche se la partita fosse durata tre anni. quindi serve almeno un giocatore pronto subito
Quindi i soldi per Zirkzee ci stavano, eccome se ci stavano…qua a Roma si fanno sempre le cose al contrario, le priorità per ultimo
Daje, benvenuto fratello! Facci sognare.
Ottimo per la panchina attualmente e non il profilo chiesto dal Gasp. Ora se l’ atletico ci soffia pure Malen dopo la bizzarra fine della vicenda raspadori il triste quadro sarebbe completo. I rischi ci sono tutti dato che massara invece di andare in Inghilterra per chiudere per l’ olandese potenziale titolare era in Franca ad incontrare la famiglia del baby (vorranno rinforzare la primavera?) per chiudere un acquisto non richiesto , di nuovo , dal Gasp. Adesso speriamo che Malen che all’ atletico non avrebbe il posto assicurato scelga la Roma per giocare di più… solo questa è la nostra chance. Una volta anche i grandi giocatori pure a dispetto dei pochi trofei erano inebriati dal venire alla Roma… emerson che ci scelse scartando il Milan, cafu che venne qui non andando all’ Inter, Batigol che venne sempre qua a discapito dell’ inter, pizarro stesso che ci preferí all’ Inter, balzaretto che scelse la Roma e non il Napoli, cassano la Roma alla Juve e molti altri. Oggi siamo arrivati a Raspadori che sceglie l’ Atalanta e non la Roma.. nemmeno la Juve l Inter o il Milan… l’ Atalanta!? Stiamo raschiando il fondo del barile.
Ora Zirkzee o il sogno Lookman
Benvenuto facciamolo anche ambientare e permettere anche di sbagliare ! . Certo 25 milioni deve essere uno pronto e forte le qualità le ha ma calma sento già i paragoni .
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.