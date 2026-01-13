Ranieri: “Raspadori non ha mai voluto parlare con noi e lo abbiamo mollato. Sarà stato per il prestito…”

Il senior advisor Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Italia 1 nel prepartita di Roma-Torino, gara di Coppa Italia che si sta per giocare allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole sul caso Raspadori.

“Non vorrei parlare di mercato, ma rispondo alla domanda su Raspadori. Abbiamo cercato diversi giocatori, ma quando abbiamo capito che non era interessato, perchè con noi non ha mai voluto parlare, abbiamo lasciato stare”.

L’ex allenatore ha poi provato a trovare una spiegazione per la scelta dell’attaccante: “Sarà stato per il fatto che lo prendevamo in prestito, non lo so…”. La Roma, dopo Vaz, sta provando ad acquistare Malen per rinforzare l’attacco.

  2. Non lo sa nessuno, magari gli stiamo antipatici. Mister meglio così, giocatori così non li vogliamo.
    L’As Roma è sacra.

  6. quindi tutti i fiumi d inchiostro su raspa tutta colpa di Massara erano solo invenzione dei giornalari. lo avevano mollato da un po’ credo..

  7. …ma scusate noi perdiamo tutto quel tempo e troviamo un accordo con l’Atletico per un con cui non abbiamo mai parlato? E dai…

  10. Robino sta a Coampino. Differenza di voglia, di centimetri, di forza e di carattere. Daje Vaz, raspa va a scaldare la panca fredda di Bergamo.

  11. Se manco ha parlato con noi, tutti i giornalai, commentatori e vari che dicevano “ oggi decide, domani, sta pensando, parla con la mamma…”
    Bella figura…

  14. ma vedere per quasi un mese la faccia di Raspadori, che con tutto il rispetto, sembra me durante la cresima, associata alla nostra squadra manco fosse Cafu’….mi ha fatto altamente girare le p@lle. Non siamo il Chievo Verona, ci vuole rispetto. Qui abbiamo avuto gente che ha fatto la storia del calcio. Sono molto felice che il cresimante non sia arrivato. poi a quelle cifre scandalose ancora meglio!!!!

  16. ma dai, ci stavamo imbarcando in una impresa costosa, per un giocatore bravo si, ma normale . Manco ci voleva a dritto, vada all’Atalanta; non so se Palladino è in grado di rianimare giocatori che non sono titolari da 3 o 4 anni. Gasperini ne ha dato ampia prova

