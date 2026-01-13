Ranieri: “Raspadori non ha mai voluto parlare con noi e lo abbiamo mollato. Sarà stato per il prestito…”

Il senior advisor Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Italia 1 nel prepartita di Roma-Torino, gara di Coppa Italia che si sta per giocare allo Stadio Olimpico. Queste le sue parole sul caso Raspadori.

“Non vorrei parlare di mercato, ma rispondo alla domanda su Raspadori. Abbiamo cercato diversi giocatori, ma quando abbiamo capito che non era interessato, perchè con noi non ha mai voluto parlare, abbiamo lasciato stare”.

L’ex allenatore ha poi provato a trovare una spiegazione per la scelta dell’attaccante: “Sarà stato per il fatto che lo prendevamo in prestito, non lo so…”. La Roma, dopo Vaz, sta provando ad acquistare Malen per rinforzare l’attacco.