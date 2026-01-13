LIVE! ROMA-TORINO: 0-1 (35′ Adams). Intervallo: giallorossi sotto dopo un primo tempo opaco

Questa sera la Roma scende in campo per l’ottavo di finale di Coppa Italia, gara unica allo Stadio Olimpico contro il Torino. Un match importante per proseguire nel torneo, anche in vista del prossimo confronto in campionato sempre contro i granata.

Il club giallorosso si presenta all’appuntamento con alcune assenze in attacco, ma recupera Ndicka e Cristante. Nonostante le difficoltà di organico, la partita offre l’occasione di testare giovani e alternative, con alcuni ragazzi del vivaio convocati per la gara. La sfida inizia alle 21, con diretta su Italia 1, e rappresenta il primo passo del percorso della Roma nella competizione a eliminazione diretta, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45′ – INTERVALLO: Roma sotto di un gol col Torino, per ora decide Adams. I giallorossi non brillano e sprecano con El Shaarawy la palla del vantaggio, i granata passano con un destro angolato dello scozzese.

35′ – GOL DEL TORINO: ADAMS. Controllo e destro all’angolino dal limite, leggera deviazione di Ziolkowski, Svilar non ci arriva. Granata in vantaggio.

32′ – OCCASIONE ROMA! Bel cross basso di Rensch per El Shaarawy, il Faraone tenta uno scavetto davanti a Paleari ma manda alto!

23′ – ROMA PERICOLOSA! Sprint di Wesley che si inserisce a duemila all’ora, servito da El Shaarawy calcia male col sinistro e manda di molto a lato!

22′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Aboukhlal per un fallo su Bailey, che lo aveva saltato.

14′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Rensch per un fallo su Ginetis.

11′ – TORO PERICOLOSO: Adams entra in area e calcia rasoterra sul secondo palo, blocca Svilar.

2′ – OCCASIONE ROMA! Gran destro di Pisilli dal limite, paratona di Paleari in angolo!

1′ – Celik gioca sul centro-destra, mentre Ghilardi si sistema sul centro-sinistra.

0′ – Fischia Bonacina, comincia Roma-Torino!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DEL MATCH

Ore 20:05 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: sorpresa Bailey in attacco con Dybala in panchina. Difesa rivoluzionata, a centrocampo spazio a Pisilli con Cristante.

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena anticipata da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima meno rigido delle ore scorse nella Capitale. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. All.: Gian Piero Gasperini.

A disp.: Vasquez, Zelezny, Hermoso, Ndicka, Tsimikas, Lulli, Koné, Bah, Dybala, Arena.

TORINO (3-5-2):Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Simeone, Adams. All.: Marco Baroni.

A disp.: Popa, Israel, Maripan, Anjorin, Dembele, Casadei, Ngonge, Zapata, Njie, Pellini, Acquah.

Arbitro: Kevin Bonacina.

Assistenti: Cipressa-Politi

Quarto ufficiale: Marinelli

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini