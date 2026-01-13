LIVE! ROMA-TORINO: 0-1 (35′ Adams). Intervallo: giallorossi sotto dopo un primo tempo opaco

Questa sera la Roma scende in campo per l’ottavo di finale di Coppa Italia, gara unica allo Stadio Olimpico contro il Torino. Un match importante per proseguire nel torneo, anche in vista del prossimo confronto in campionato sempre contro i granata.
Il club giallorosso si presenta all’appuntamento con alcune assenze in attacco, ma recupera Ndicka e Cristante. Nonostante le difficoltà di organico, la partita offre l’occasione di testare giovani e alternative, con alcuni ragazzi del vivaio convocati per la gara. La sfida inizia alle 21, con diretta su Italia 1, e rappresenta il primo passo del percorso della Roma nella competizione a eliminazione diretta, dove ogni dettaglio può fare la differenza.
LA CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
45′ – INTERVALLO: Roma sotto di un gol col Torino, per ora decide Adams. I giallorossi non brillano e sprecano con El Shaarawy la palla del vantaggio, i granata passano con un destro angolato dello scozzese.
35′ – GOL DEL TORINO: ADAMS. Controllo e destro all’angolino dal limite, leggera deviazione di Ziolkowski, Svilar non ci arriva. Granata in vantaggio.
32′ – OCCASIONE ROMA! Bel cross basso di Rensch per El Shaarawy, il Faraone tenta uno scavetto davanti a Paleari ma manda alto!
23′ – ROMA PERICOLOSA! Sprint di Wesley che si inserisce a duemila all’ora, servito da El Shaarawy calcia male col sinistro e manda di molto a lato!
22′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Aboukhlal per un fallo su Bailey, che lo aveva saltato.
14′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Rensch per un fallo su Ginetis.
11′ – TORO PERICOLOSO: Adams entra in area e calcia rasoterra sul secondo palo, blocca Svilar.
2′ – OCCASIONE ROMA! Gran destro di Pisilli dal limite, paratona di Paleari in angolo!
1′ – Celik gioca sul centro-destra, mentre Ghilardi si sistema sul centro-sinistra.
0′ – Fischia Bonacina, comincia Roma-Torino!
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DEL MATCH
Ore 20:05 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: sorpresa Bailey in attacco con Dybala in panchina. Difesa rivoluzionata, a centrocampo spazio a Pisilli con Cristante.
La nostra formazione per #RomaTorino 🔥#ASRoma pic.twitter.com/vqRNzBvbDo
— AS Roma (@OfficialASRoma) January 13, 2026
Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena anticipata da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey.
Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno e clima meno rigido delle ore scorse nella Capitale. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.
ROMA-TORINO, LE FORMAZIONI UFFICIALI
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Celik; Rensch, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. All.: Gian Piero Gasperini.
A disp.: Vasquez, Zelezny, Hermoso, Ndicka, Tsimikas, Lulli, Koné, Bah, Dybala, Arena.
TORINO (3-5-2):Paleari; Tameze, Coco, Ismajli; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Simeone, Adams. All.: Marco Baroni.
A disp.: Popa, Israel, Maripan, Anjorin, Dembele, Casadei, Ngonge, Zapata, Njie, Pellini, Acquah.
Arbitro: Kevin Bonacina.
Assistenti: Cipressa-Politi
Quarto ufficiale: Marinelli
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paganessi.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
nonostante le assenze nn so perche’ ma sono molto fiducioso x stasrea DAJEE ROMAAA
Dybala in campo anche stasera?
Mi pare un azzardo a cui non voglio credere.
Con l’umidità della sera i muscoli della Yoya rischiano di gripparsi.
Tranquillo saranno lì muscoli der giamaicano a grippasse!
la qualificazione è d’obbligo.ma io oggi RenschArena e Bayley l’avrei messo dall’inizio anche in funzione di Torino Roma di domenica…..
Almeno in coppa Italia Vazquez si potrebbe far giocare…
È vero, pensavo la stessa cosa.
Se ‘sti poracci de dodicesimi non giocano manco in coppa italia, quando giocano?
Oggi mi aspetto un gol del Faraone!
Sicuramente sarà quello che farà più tentativi verso la porta del toro.
A Baroni je ce vole ‘na bella sveja, tipo n’ber 3 a 0.
DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪👊👊👊🌶🌶🌶💛❤️💛❤️💛❤️
Rensch centrale e non Celik?
il contrario
So che farò il pieno di pollici versi, ma io baratterei volentieri l’eliminazione stasera x la vittoria a Torino tra 5 giorni. Dopo vincerle entrambe non mi dispiacerebbe, ma dovendo scegliere..
Vajelo a di’ ar Mister si vole sceje … nun credo che voja quarcosa de meno de du’ vittorie.
concordo anche perché se passiamo ai quarti si va a San Siro contro l’Inter dove abbiamo poche speranze.
comunque la formula di questa coppa Italia è ridicola in quanto ci vede giocare ogni anno il quarto di finale in casa di una strisciata.
Le vinciamo tt e due non si baratta niente
Gasperini ha preso atto delle mie perplessità sull’impiego di Dybala e lo tiene in panchina. Spazio a Bailey, sperando che finalmente riesca a combinare qualcosa di buono.
Confido in Gasperini, se Bailey non lo recupera lui per me non ci riesce nessun altro
di Bailey gli è rimasto solo l’allungarsi la palla ma il problema è che non gliela fa a correre quindi niente perde palla sistematicamente.. fisicamente lo sposta anche simeone. ah e i dribbling fini a se stesso quindi possiamo pure imbustarlo e rimandarlo all’aston villa
ho messo i popcorn nella padella…
doppietta de sbaileys e s’abbracciamo
…daje Bailey!…Dajee!…diamo un senso ai popcorn di papa!…😃… hai un’ultima occasione strappata x i capelli… non facciamo scherzi eh?…😅
Perché non provare Arena giovane di grandi prospettive e di nostra proprietà?
Se non ora quando?
vincere oggi e fra 5 giorni ?… capiremo meglio chi siamo ..
Speriamo di vincere sempre ma dovessi scegliere preferisco Domenica anche perché il prossimo turno sarebbe a San Siro con l’Inter durante un altro tour de force Europa League e Campionato
Contro di noi tutti i portieri parano il mondo intero
una vergogna invereconda vedere la Roma giocare in casa con una maglia che della Roma non ha nulla a che fare.
mi viene da bestemmiare ma no posso perché la redazione mi cassarebbe.
tanto mi cassa lo stesso.
studia e vedrai che é tutto il contrario
Io il Torino non lo posso vedere…. si sveglia solo con noi!!!!
se il toro giocasse sempre contro di noi vincerebbe lo scudetto.
Certo che pure El Sharaawy si e’ msngiato un goal… fatto!
più che altro…se noi giocassimo sempre come giochiamo col Torino, lotteremmo x la salvezza.
Non ne trovo uno che si salva al momento. El Shaarawy migliore del Torino.
Probabilmente sta influendo il pensiero che, se passassimo, dovremmo andare a trovare l’Inter a Milano
a noi la coppa italia ci fà propio schifo .la peggior formazione che poteva mettere
nell azione del gol, a me su zio mi è sembrato fallo. senza quella carica magari riusciva a colpire meglio di testa. a nessun altro?
Gasperini tatticamente soffre tanto Baroni. Come in campionato non riusciamo proprio a giocare.
Si capiva che avrebbe tirato: mancato copertura e contrasto.
Bailey fa giocare male anche gli atri attaccanti.
Non e’ il suo ruolo ma Bailey mi sembra giochi sempre con suffic. non mi piace proprio.
a noi la coppa Italia ci fa schifo
Brutta Brutta Brutta ROMA!!! come capita ormai da un po 1tempo da dimenticare unica csa che mi consola e che abbiamo fatto sempre (molto) meglio nella ripresa…speriamo pure sta volta!forza ROMA sempre
Baroni bestia nera di Gasperini
buttate dentro arena che peggio di così non può andare
baily El Shaarawy e pisilli inguardabili. giocatori da Verona, Genoa.
El Sharaawy fa sempre la stessa giocata, rientrare sul destro e tiro a giro. Se variasse qualcosa nel repertorio… sarebbe piu’ efficace.
elsha ex calciatore, ziolko non adatto contro attaccanti forti fisicamente…. nuovamente molto male rensch. dentro kone, Dybala, ndicka
El Sharawi non regge più il ritmo dell’attaccante. Ha sbagliato tutto lo sbagliabile, tra cui un paio di occasioni che potevano dare il vantaggio alla Roma.
