ARENA: “Momento bellissimo, con Gasp ho imparato tanto. Ero nervoso, poi ho pensato solo a giocare”

Antonio Arena parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Torino. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Coppa Italia appena conclusa allo stadio Olimpico.
Questa sera sei entrato e hai subito dimostrato cosa significa avere personalità nonostante la giovane età
“Si, era un momento bellissimo, mi sentivo un po’ nervoso ma sono entrato e ho pensato solo a giocare ed è arrivato un bel cross da Wesley sul secondo palo e ho fatto un bel gol”.
Gasperini?
“Ho fatto 4 partite in panchina con lui e qualche allenamento, ma ho già imparato tanto. Ha vinto tante partite e cresciuto tanti giocatori forti, voglio continuare a lavorare e spero di proseguire così”.
Sembra che tu abbia talento e testa…
“Per me non è cambiato nulla dopo il gol di oggi”.
Il tuo giocatore ideale?
“Ronaldo ‘Il Fenomeno’, era un attaccante completo. Mi piace guardare tanti attaccanti differenti”.
che spettacolo!! continua così
e niente, tanta roba sto ragazzino.
però siamo in pieno “progetto giovani” … e al gasp qualcuno l’aveva omesso evidentemente…
❤️🧡💛
Dai ragazzo, speriamo che anche tu insieme a Vaz tu possa diventare un crack.. così in attacco possiamo stare apposto per moltissimi anni
peccato il toro abbia rovinato la festa, ma mi sembri un predestinato. tanti auguri a te e a noi.
Complimenti e tanti auguri. Spero davvero che tu possa regalarci grandi soddisfazioni.
Calma e gesso. Il ragazzo è forte, ma se lo carichi di aspettative fa’ la fine di Pisilli, che è forte ma non ancora al livello di chi è davvero un top. p.s. per movimento e capacità di smarcarsi/trovare il tiro Arena mi sembra, comunque, un predestinato, ma stiamo zitti.
fa piacere che uno ragazzino, a differenza di tanti suoi coetani che come lui sono cresciuti ai tempi di cristiano e messi, si ispiri all’unico e vero Ronaldo – il fenomeno
Daje Arena Daje Roma
adesso lasciamolo crescere senza mettere pressione, lui ha un grande futuro davanti.
Forza Arena e Forza Roma
