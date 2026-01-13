ARENA: “Momento bellissimo, con Gasp ho imparato tanto. Ero nervoso, poi ho pensato solo a giocare”

8
134

Antonio Arena parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Torino. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Coppa Italia appena conclusa allo stadio Olimpico.

Questa sera sei entrato e hai subito dimostrato cosa significa avere personalità nonostante la giovane età
“Si, era un momento bellissimo, mi sentivo un po’ nervoso ma sono entrato e ho pensato solo a giocare ed è arrivato un bel cross da Wesley sul secondo palo e ho fatto un bel gol”.

Gasperini?
“Ho fatto 4 partite in panchina con lui e qualche allenamento, ma ho già imparato tanto. Ha vinto tante partite e cresciuto tanti giocatori forti, voglio continuare a lavorare e spero di proseguire così”.

Sembra che tu abbia talento e testa…
“Per me non è cambiato nulla dopo il gol di oggi”.

Il tuo giocatore ideale?
“Ronaldo ‘Il Fenomeno’, era un attaccante completo. Mi piace guardare tanti attaccanti differenti”.

8 Commenti

  2. e niente, tanta roba sto ragazzino.

    però siamo in pieno “progetto giovani” … e al gasp qualcuno l’aveva omesso evidentemente…

    ❤️🧡💛

  3. Dai ragazzo, speriamo che anche tu insieme a Vaz tu possa diventare un crack.. così in attacco possiamo stare apposto per moltissimi anni

  6. Calma e gesso. Il ragazzo è forte, ma se lo carichi di aspettative fa’ la fine di Pisilli, che è forte ma non ancora al livello di chi è davvero un top. p.s. per movimento e capacità di smarcarsi/trovare il tiro Arena mi sembra, comunque, un predestinato, ma stiamo zitti.

  7. fa piacere che uno ragazzino, a differenza di tanti suoi coetani che come lui sono cresciuti ai tempi di cristiano e messi, si ispiri all’unico e vero Ronaldo – il fenomeno

    Daje Arena Daje Roma

