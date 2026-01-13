ARENA: “Momento bellissimo, con Gasp ho imparato tanto. Ero nervoso, poi ho pensato solo a giocare”

Antonio Arena parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Torino. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Coppa Italia appena conclusa allo stadio Olimpico.

Questa sera sei entrato e hai subito dimostrato cosa significa avere personalità nonostante la giovane età

“Si, era un momento bellissimo, mi sentivo un po’ nervoso ma sono entrato e ho pensato solo a giocare ed è arrivato un bel cross da Wesley sul secondo palo e ho fatto un bel gol”.

Gasperini?

“Ho fatto 4 partite in panchina con lui e qualche allenamento, ma ho già imparato tanto. Ha vinto tante partite e cresciuto tanti giocatori forti, voglio continuare a lavorare e spero di proseguire così”.

Sembra che tu abbia talento e testa…

“Per me non è cambiato nulla dopo il gol di oggi”.

Il tuo giocatore ideale?

“Ronaldo ‘Il Fenomeno’, era un attaccante completo. Mi piace guardare tanti attaccanti differenti”.