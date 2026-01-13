ROMA-TORINO 2-3: le pagelle

Finisce già l’avventura della Roma in Coppa Italia: all’Olimpico passa il Torino per 3 a 2 dopo un’altalena di emozioni, errori e gol.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo stasera allo Stadio Olimpico per affrontare i granata nel match valido per gli ottavi di finale a gara unica della Coppa Italia 2025/2026.
Svilar 5 – Il destro angolatissimo di Adams non gli dà scampo, decisamente più parabile quello del raddoppio su cui Mile non è impeccabile. Anche sulla rete del 3 a 2 poteva fare meglio.
Celik 6 – Primo tempo invisibile. Meglio nella ripresa quando spinge con maggiore continuità.
Ziolkowski 5,5 – Lascia troppo spazio a Adams in occasione del tiro che sblocca il match. Alterna cose discrete a qualche leggerezza. Dal 46′ Ndicka 5,5 – Rientrato dalla Coppa d’Africa, non è solido come al solito.
Ghilardi 5,5 – Usa molto il fisico, coi piedi invece sbaglia qualcosa di troppo. Anche lui è troppo passivo in occasione del primo gol dei granata. Stasera è anche poco fortunato, come tutta la Roma.
Rensch 5,5 – Mette un buon cross per El Shaarawy in una delle sue rare discese. Timido. Dal 46′ Hermoso 7 – Entra e segna un gol bellissimo, che purtroppo si rivelerà inutile.
Pisilli 5,5 – Parte forte sfiorando il gol con un bel destro angolato, ma poi si perde in mezzo al campo. Dal 57′ Konè 5,5 – Cerca di dare più sostanza e dinamismo alla mediana, ma anche lui oggi non è in serata.
Cristante 5 – Poco brillante. Tanti errori e poca sostanza in mezzo al campo.
Wesley 6 – Lo sprint c’è, ma la qualità va troppo a corrente alternata. Cross coi giri giusti per la rete di Arena.
Soulè 5 – Inefficace. Dal 57′ Dybala 5,5 – Da un giocatore della sua classe ci si aspetta qualcosa di più. La volontà c’è, così come le imprecisioni.
El Shaarawy 5,5 – Generoso ma troppo sprecone. Dopo il gol sbagliato nel primo tempo sembra perdere convinzione.
Bailey 5,5 – Qualche numero troppo fine a sé stesso. Vivace, ma poco efficace. Dall’80’ Arena 7 – Esordio da sogno con un gol da attaccante consumato. In dieci minuti ha sui piedi tre palle gol. Nel finale dimostra i suoi sedici anni, ma è l’emblema di quanto a questa Roma serva un attaccante per cambiare passo. Questo ragazzino, però, sembra avere stoffa.
GIAN PIERO GASPERINI 5,5 – La Roma continua la sua altalena pazza, tra vittorie e sconfitte. Oggi le assenze hanno pesato, così come un pizzico di sfortuna. Resta l’amarezza per l’ennesima eliminazione dalla Coppa Italia.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Svillar troppo siete stati buoni
Il terzo gol é colpa sua non ti puoi fare scappare la palla e sul secondo poteva fare molto meglio
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.