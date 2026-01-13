LIVE! Gasperini: “Arena ha carica, Bailey sembra recuperato. Vaz? Si lavora sulla prospettiva. Se devo valorizzare i giovani basta essere chiari…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.
Delusione per un obiettivo che sfuma. Cosa non ha funzionato?
“Ho visto tante cose buone, i ragazzi hanno recuperato due volte la partita. Abbiamo ruotato molto la rosa, ci sono state occasioni anche con Arena e si poteva vincere. Il gol subito da calcio d’angolo ci lascia amareggiati, pensavamo di andare ai rigori”.
Soddisfatto di quello che e di quello che arriverà?
“Sono soddisfatto di quello che ho, abbiamo fatto un girone di andata molto buono e sono arrivate risposte da parte di tutti. In questo momento si parla di mercato, ma noi abbiamo delle partite da giocare. Sono contento per Arena, ha 16 anni. Ora è arrivato un altro giovanissimo, cercheremo di valorizzare questi ragazzi al meglio”.
La soddisfa l’acquisto di Vaz?
“Rientra nell’ottica di una squadra che ragiona sulla prospettiva. C’è un progetto molto lungo”.
Credo che nelle tue mani Arena possa diventare quel giocatore che servirà alla Roma in futuro…
“Sicuramente è un ragazzo che ha una carica agonistica importante nonostante la giovane età, ha forza e non ha timore. Stasera sono solo dispiaciuto per il gol preso al novantesimo, altrimenti sarebbe stata una partita veramente molto positiva per lo spirito che hanno messo tutti i giocatori. Per me è stata veramente una buona partita. Se poi l’obiettivo è quello di valorizzare i ragazzi va bene, basta essere chiari e facciamo giocare anche i Primavera…”.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Si aspettava di più in attacco a metà gennaio?
“Forse più a luglio e agosto, a gennaio è più difficile. A luglio e agosto sicuramente sì… Ma abbiamo fatto una buona stagione fino ad adesso e vogliamo continuare a farla. Abbiamo giocato con uno spirito straordinario, recuperando due volte e sfiorando la vittoria. Devo fare i complimenti a questi ragazzi strepitosi: peccato che sia stata rovinata così questa partita, si poteva andare ai rigori e sarebbe stata a quel punto una serata da osannare”.
Baroni ha vinto 5 volte contro di lei in 10 precedenti. Pensa che da un punto di vista tattico lui sappia leggere le sue partite o è un caso?
“C’è un’altra situazione lì… Tragga lei le risposte”.
Bene Arena e male Svilar…
“Chiaramente i gol che abbiamo preso creano rammarico, non avevamo mai preso questi tipi di gol ma può succedere nell’arco di una stagione. Potevano essere evitati, ma la gara è stata combattuta ed equilibrata al di là degli episodi. Non metterei la croce su nessuno, sono stati tutti straordinari. Arena ha dato un bel segnale, con ingresso e gol dopo pochi secondi. Magari è un predestinato, chi lo sa…”.
A chi somiglia?
“Non saprei. Ha molta forza fisica nonostante la giovane età e prevale sotto l’aspetto agonistico perché non ha paura di nulla. Inoltre ha una grande resistenza. Non so se continuerà a fare il centravanti, però bisogna aspettarlo e seguirlo nella crescita. Per l’età, fisicamente, è molto precoce”.
Le sono parsi pochi 5 minuti di recupero?
“Il tema riguarda tutte le partite, soprattutto nei 15/20 minuti finali tra sostituzioni e perdite di tempo si spreca molto. Non sono cose che piacciono”.
Si sente in sintonia con tutti?
“I ragazzi sono straordinari e mi dispiace per loro, credetemi. Abbiamo giocato con Bailey centravanti e lo ha fatto con uno spirito che non ho mai visto in questi mesi, credo che sia recuperato. Dispiace averlo fatto giocare in un ruolo non suo, ma lo ha fatto dando belle dimostrazioni. Purtroppo è stato falcidiato da infortuni in questi mesi. Non sono dispiaciuto per stasera, lo sono più per i ragazzi e la gente ma è difficile giocare in tutte le competizioni. In Coppa Italia ci sono partite secche e bisogna accettare i risultati. Non sono deluso della prestazione: vado a casa ringraziando ancora i giocatori per quello che hanno fatto vedere”.
ormai ha capito in che situazione si è andato a cacciare venendo a Roma, speriamo non molli
ce ne faremo una ragione!a me il mister piace pero’ se raspadori che volevi nn e’ arrivatonn e’ colpa di massara come Rios e Sancho idem…se arrivano malen o zirkze male nn e’!…poi se e’ sua intenzione andare via e’ un’altro discorso!!!…la speranza e’ che resti altrimenti…(la ROMA nn fa prigionieri)
A causa di Svilari abbiamo perso diverse partite, l’ultima contro l’Atalanta.
Contro il Torino all’andata ha fatto molto caldo 🥵, stasera freddo 🥶, speriamo che domenica il tempo sia nella media😎 Mister Gasperni.
Barone 🐈⬛
Daje Roma
tu stai male. ma male male.
basta saperlo…come dire avrei preferito altro ma mi adeguo. Non so.quanto sia sarcastico ma il tono e il contesto non mi fa protendere ad una piena condivisione con la strategia attuale.
Sdeng!
Più chiaro di così? Serve il disegnino?
Se deve valorizzare I giovani lo fa il gasp, basta che sia chiaro! Che ci dicano allora che l obiettivo non è vincere. Per me che ci siano i giovani sono felice, vuol dire prospettiva e ben venga, ma devono arrivare anche i giocatori pronti… Quindi siamo in attesa!
Al di là di tutto della coppa Italia poco mi frega, coppa inutile che nn ti sposta nulla e ti toglie energie…
Non te ne frega niente..??
Ad una società importante come la Roma, si gioca per i trofei e fino a prova contraria la c.i. è un trofeo…!!!
È ogni volta la stessa storia, è come la volpe e l’uva, quando non ci si arriva è perché non interessava… 🤦🤦🤦
mamma mia la faccia del gasp quando ha detto quella cosa….
❤️🧡💛
ci vorrebbe una sana via di mezzo, è giusto che gli comprino giocatori pronti per l’immediato, ma una società come la nostra deve saper valorizzare i giovani di livello che ha.
Sei stato preso x questo. Che non lo sapevi? Si è sempre parlato di progetto a lungo termine, ergo costruire una squadra. Quest anno abbiamo ottime chance , vista la mediocrità di chi dovrebbe precederci, ma tanto questa società non è solo muta ma anche sorda e cieca .Lassa perde.
Altra bordata alla società,però stavolta non sono dalla sua parte non parlo di mercato anvhe se sapeva benissimo che tanto non si poteva fare,parlo della partita il torino ci ha distrutti a cc sempre primi sui palloni più grinta più forza fisica ma possibile che non di puo giocare a 3 in mezzo con un elsha in meno o un bayli in meno, tanto ne puoi mettere anche 5 davanti quelli so
spero non si stia rompendo le scatole….
Ci voleva coraggio nell’inserire Arena all’inizio del secondo tempo ; con Bailly fuori ruolo giocavamo in 10
Purtroppo non hai giocatori e al momento sì meglio valorizzare i giovani. Preferisco Arena a Bailey. Almeno uno a 16 anni lo perdono facile. Comunque la squadra è vecchia già a giugno andranno via Dybala, Elsha, Pellegrini quindi per forza di cose sarà rivoluzione. A me non dispiacerebbe se prendessero molti giovani talenti. Se butti 20 milioni per un giovane è un conto, un conto è provare a rilanciare giocatori che fuori da una piccola realtà non sanno ripetersi. Purtroppo i prezzi dei calciatori sono ormai fuori controllo
Se gasp deve valorizzare solo i giovani allora mettetelo ad allenare la primavera!!
ci sono giovani e giovani,
wesley miglior acquisto e unico giocatore il cui valore di mercato é raddoppiato inn una stagione ha 22 anni e nessuna esperienza di calcio europeo.
giocatori “pronti” come bayleys e il greco, presi nelle discariche della premier servono solo ad aumentare il monte ingaggi.
la società si muove senza una precisa strategia , improvvisando nelle difficoltà ma meglio giovani che costosi scarti di campionati ricchi.
coi giovani non vinci, ma perché con bayleys, tsimikas e ci metto pure dobvick (28 anni) vinci qualcosa ?
discorso un po’ strano, per quale motivo non si dovrebbero valorizzare i giovani (se validi) ?
Più chiaro di così Gasp nell’ intervista del dopo partita non poteva essere….Sicuramente la società fa ridere, hanno fatto così con Mourinho,con De Rossi ed ora tocca a Gap…che tristezza….. magari stasera si poteva giocare con i titolari poi però c’è il campionato…Una società indegna di questa città e di questa tifoseria .
Ahia!
Gasperini ha fatto buon viso a cattivo gioco…
Ma è molto incaxxato!
Mi sembra davvero “la proiezione di noi tifosi”:
VUO LE VIN CE RE !!!
Non più partecipare.
Poi è vero che ama far sbocciare giovani talenti, ma quella è una storia vecchia del Mister…
Oggi siamo ad un altro step della sua vita.
NON È CONTENTO, è palese.
Speriamo la Società lo soddisfi, perché se perdemo er Gasp se potemmo attacca’…..!!!
FORZA ROMA
chiarissimo come Gasp voglia tentare il colpaccio scudetto e come proprietà e dirigenza siano di idee divergenti. Onestamente, mi girano le scatole, ogni volta abbiamo l’oro in mano (Mou e ora il Gasp) e seguiamo fantomatici progetti futuristici. Dategli due tre giocatori pronti e questo ci fa’ vincere lo scudetto già quest’ anno.
Er Sor Gasp, quanno vince è contento e soddisfatto, quanno perde è colpa del mercato. va bene così.
ha mandato 8 giocatori in infermeria… record di infortunati.
La frecciata alla strategia societaria é chiara o vi deve fare il disegnino?
se Gasp dice cosi sui giovani, vuol dire che avevano presentato il progetto in modo diverso, con giocatori pronti da inserire subito nell’organico ma cosi non é stato a parte wesley forse
Mi fa strano pero che la societa non abbia detto una parola sul valorizzare i giovani parlando con Gasp prima di formalizzare il contratto
Questa uscita non serve di certo a portare positivita ma tanto é
Forza Roma
Parole di Gasperini che pesano come pietre.
E’ chiaro che questa non e’ la situazione che gli fu presentata al momento della firma.
E “progetto lungo” significa il nulla per altri anni.
A me sinceramente, sara perche’ sto invecchiando e il tempo passa, mi girano abbastanza.
chissa’ se ora società e ds hanno cwpito. tre parole e li ha messi di nuovo all angolo
L’ha toccata piano pure stasera…
Ha ragione Gasperini ed onestamente qualcosa di importante vorremmo vincerla. Siamo la Roma, non l’udinese, una cosa che gli americani, sia quelli di prima che quelli dopo, non sembrano aver ben capito.
