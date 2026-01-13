LIVE! Gasperini: “Arena ha carica, Bailey sembra recuperato. Vaz? Si lavora sulla prospettiva. Se devo valorizzare i giovani basta essere chiari…”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Torino, gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

Delusione per un obiettivo che sfuma. Cosa non ha funzionato?

“Ho visto tante cose buone, i ragazzi hanno recuperato due volte la partita. Abbiamo ruotato molto la rosa, ci sono state occasioni anche con Arena e si poteva vincere. Il gol subito da calcio d’angolo ci lascia amareggiati, pensavamo di andare ai rigori”.

Soddisfatto di quello che e di quello che arriverà?

“Sono soddisfatto di quello che ho, abbiamo fatto un girone di andata molto buono e sono arrivate risposte da parte di tutti. In questo momento si parla di mercato, ma noi abbiamo delle partite da giocare. Sono contento per Arena, ha 16 anni. Ora è arrivato un altro giovanissimo, cercheremo di valorizzare questi ragazzi al meglio”.

La soddisfa l’acquisto di Vaz?

“Rientra nell’ottica di una squadra che ragiona sulla prospettiva. C’è un progetto molto lungo”.

Credo che nelle tue mani Arena possa diventare quel giocatore che servirà alla Roma in futuro…

“Sicuramente è un ragazzo che ha una carica agonistica importante nonostante la giovane età, ha forza e non ha timore. Stasera sono solo dispiaciuto per il gol preso al novantesimo, altrimenti sarebbe stata una partita veramente molto positiva per lo spirito che hanno messo tutti i giocatori. Per me è stata veramente una buona partita. Se poi l’obiettivo è quello di valorizzare i ragazzi va bene, basta essere chiari e facciamo giocare anche i Primavera…”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Si aspettava di più in attacco a metà gennaio?

“Forse più a luglio e agosto, a gennaio è più difficile. A luglio e agosto sicuramente sì… Ma abbiamo fatto una buona stagione fino ad adesso e vogliamo continuare a farla. Abbiamo giocato con uno spirito straordinario, recuperando due volte e sfiorando la vittoria. Devo fare i complimenti a questi ragazzi strepitosi: peccato che sia stata rovinata così questa partita, si poteva andare ai rigori e sarebbe stata a quel punto una serata da osannare”.

Baroni ha vinto 5 volte contro di lei in 10 precedenti. Pensa che da un punto di vista tattico lui sappia leggere le sue partite o è un caso?

“C’è un’altra situazione lì… Tragga lei le risposte”.

Bene Arena e male Svilar…

“Chiaramente i gol che abbiamo preso creano rammarico, non avevamo mai preso questi tipi di gol ma può succedere nell’arco di una stagione. Potevano essere evitati, ma la gara è stata combattuta ed equilibrata al di là degli episodi. Non metterei la croce su nessuno, sono stati tutti straordinari. Arena ha dato un bel segnale, con ingresso e gol dopo pochi secondi. Magari è un predestinato, chi lo sa…”.

A chi somiglia?

“Non saprei. Ha molta forza fisica nonostante la giovane età e prevale sotto l’aspetto agonistico perché non ha paura di nulla. Inoltre ha una grande resistenza. Non so se continuerà a fare il centravanti, però bisogna aspettarlo e seguirlo nella crescita. Per l’età, fisicamente, è molto precoce”.

Le sono parsi pochi 5 minuti di recupero?

“Il tema riguarda tutte le partite, soprattutto nei 15/20 minuti finali tra sostituzioni e perdite di tempo si spreca molto. Non sono cose che piacciono”.

Si sente in sintonia con tutti?

“I ragazzi sono straordinari e mi dispiace per loro, credetemi. Abbiamo giocato con Bailey centravanti e lo ha fatto con uno spirito che non ho mai visto in questi mesi, credo che sia recuperato. Dispiace averlo fatto giocare in un ruolo non suo, ma lo ha fatto dando belle dimostrazioni. Purtroppo è stato falcidiato da infortuni in questi mesi. Non sono dispiaciuto per stasera, lo sono più per i ragazzi e la gente ma è difficile giocare in tutte le competizioni. In Coppa Italia ci sono partite secche e bisogna accettare i risultati. Non sono deluso della prestazione: vado a casa ringraziando ancora i giocatori per quello che hanno fatto vedere”.