Sabatini non arretra: “Roma da scudetto. Lo so, sono un eretico”

Walter Sabatini non cambia linea. Nemmeno davanti alle critiche, nemmeno dopo le ironie. Nell’intervista rilasciata a La Stampa, l’ex direttore sportivo giallorosso ribadisce una convinzione che continua a far discutere: la Roma può competere per lo scudetto.
Un’idea che Sabatini difende senza filtri, consapevole di andare controcorrente: «Sì, l’ho detto e ho subito osservazioni neanche troppo eleganti. Resto convinto che la Roma arriverà a competere per la vittoria. Capite che io sono un eretico, perché in Italia non si può dire che la Roma – e il Bologna – possano vincere lo scudetto. Ma a me piacciono le cose rivoluzionarie e i risultati improbabili».
Parole che fotografano perfettamente il personaggio: fuori dagli schemi, allergico al pensiero unico, pronto a sfidare il conformismo calcistico. Sabatini parla anche del suo rapporto con il calcio, mai banale e mai pacificato: «Sono stato felice solo in qualche piccolo break. Quando Nainggolan faceva i numeri nella Roma, quando Salah faceva le cose che fa Salah».
Momenti isolati, lampi dentro una carriera vissuta sempre al massimo della tensione emotiva. Oggi Sabatini non ha una squadra, ma non ha perso la fame: «La passione resta fortissima. Non ho club in questo momento, ma sono ancora più motivato a essere competitivo».
Fonte: La Stampa
Ormai sembrano un po’ I Racconti di Nonno Walter, che si fanno a Natale, attorno al caminetto… Ma farci tipo una serie, un podcast, non so, un format, un brand… insomma qualcosa con una parola figa, inglese, se no manco a parlarne, ovvio.
lo vorrei di nuovo a Roma insieme a Massara
Amo quest’uomo.
Nonostante un trading sfrenato ai tempi di Pallotta, con oltre 50 MLN di plusvalenze, la squadra della semi di champions l’aveva fatta lui. Smontata poi da quell’imbecille di monchi. Le chiacchiere stanno a zero, uno dei più grandi DS che la Roma abbia avuto.
Sabatini a Roma? Magari!!!! E magari nel frattempo a qualche campioncino che ha scoperto pronto per lanciarlo ( vedesi marquinhons)
