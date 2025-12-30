Sabatini non arretra: “Roma da scudetto. Lo so, sono un eretico”

Walter Sabatini non cambia linea. Nemmeno davanti alle critiche, nemmeno dopo le ironie. Nell’intervista rilasciata a La Stampa, l’ex direttore sportivo giallorosso ribadisce una convinzione che continua a far discutere: la Roma può competere per lo scudetto.

Un’idea che Sabatini difende senza filtri, consapevole di andare controcorrente: «Sì, l’ho detto e ho subito osservazioni neanche troppo eleganti. Resto convinto che la Roma arriverà a competere per la vittoria. Capite che io sono un eretico, perché in Italia non si può dire che la Roma – e il Bologna – possano vincere lo scudetto. Ma a me piacciono le cose rivoluzionarie e i risultati improbabili».

Parole che fotografano perfettamente il personaggio: fuori dagli schemi, allergico al pensiero unico, pronto a sfidare il conformismo calcistico. Sabatini parla anche del suo rapporto con il calcio, mai banale e mai pacificato: «Sono stato felice solo in qualche piccolo break. Quando Nainggolan faceva i numeri nella Roma, quando Salah faceva le cose che fa Salah».

Momenti isolati, lampi dentro una carriera vissuta sempre al massimo della tensione emotiva. Oggi Sabatini non ha una squadra, ma non ha perso la fame: «La passione resta fortissima. Non ho club in questo momento, ma sono ancora più motivato a essere competitivo».

