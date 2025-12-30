ATALANTA-ROMA: arbitra Fabbri, Maresca al VAR e Di Paolo all’AVAR

Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la 18a giornata di Serie A, con la Roma impegnata sul campo dell’Atalanta. La gara sarà affidata all’arbitro Fabbri, con Cecconi e Bercigli assistenti.
Il IV uomo sarà Zufferli. Al VAR scelto Maresca, mentre l’AVAR sarà Di Paolo. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.
CAGLIARI – MILAN Venerdì 02/01 h. 20.45
ABISSO
ROSSI L. – BARONE
IV: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI BELLO
COMO – UDINESE h. 12.30
ARENA
IMPERIALE – MONDIN
IV: SOZZA
VAR: DI BELLO
AVAR: VOLPI
GENOA – PISA h. 15.00
CHIFFI
PERETTI – COLAROSSI
IV: CALZAVARA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: NASCA
SASSUOLO – PARMA h. 15.00
FELICIANI
LO CICERO – ZEZZA
IV: GALIPO’
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PEZZUTO
JUVENTUS – LECCE h. 18.00
COLLU
BERTI – BIANCHINI
IV: MARCENARO
VAR: DOVERI
AVAR: GHERSINI
ATALANTA – ROMA h. 20.45
FABBRI
CECCONI – BERCIGLI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARESCA
AVAR: DI PAOLO
LAZIO – NAPOLI Domenica 04/01 h. 12.30
MASSA (foto)
MELI – ALASSIO
IV: PICCININI
VAR: DI PAOLO
AVAR: DOVERI
FIORENTINA – CREMONESE Domenica 04/01 h. 15.00
LA PENNA
BAHRI – ROSSI M.
IV: BONACINA
VAR: MARINI
AVAR: GARIGLIO
H. VERONA – TORINO Domenica 04/01 h. 18.00
RAPUANO
FONTEMURATO – MONACO
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: PEZZUTO
INTER – BOLOGNA Domenica 04/01 h. 20.45
GUIDA
CECCON – LAUDATO
IV: MARINELLI
VAR: GHERSINI
AVAR: MARESCA
Fonte: aia-figc.it
Maresca fa rima con Tresca.
È uno che a me non è mai piaciuto.
