ATALANTA-ROMA: arbitra Fabbri, Maresca al VAR e Di Paolo all’AVAR

Sono state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la 18a giornata di Serie A, con la Roma impegnata sul campo dell’Atalanta. La gara sarà affidata all’arbitro Fabbri, con Cecconi e Bercigli assistenti.

Il IV uomo sarà Zufferli. Al VAR scelto Maresca, mentre l’AVAR sarà Di Paolo. Di seguito le designazioni complete del prossimo turno di campionato.

CAGLIARI – MILAN     Venerdì 02/01 h. 20.45

ABISSO

ROSSI L. – BARONE

IV:      MARCHETTI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      DI BELLO

 

COMO – UDINESE      h. 12.30

ARENA

IMPERIALE – MONDIN

IV:      SOZZA

VAR:      DI BELLO

AVAR:      VOLPI

 

GENOA – PISA    h. 15.00

CHIFFI

PERETTI – COLAROSSI

IV:       CALZAVARA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       NASCA

 

SASSUOLO – PARMA    h. 15.00

FELICIANI

LO CICERO – ZEZZA

IV:      GALIPO’

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PEZZUTO

 

JUVENTUS – LECCE    h. 18.00

COLLU

BERTI – BIANCHINI

IV:      MARCENARO

VAR:     DOVERI

AVAR:    GHERSINI

 

ATALANTA – ROMA    h. 20.45

FABBRI

CECCONI – BERCIGLI

IV:     ZUFFERLI

VAR:     MARESCA

AVAR:      DI PAOLO

 

LAZIO – NAPOLI    Domenica 04/01 h. 12.30

MASSA (foto)

MELI – ALASSIO

IV:     PICCININI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     DOVERI

 

FIORENTINA – CREMONESE     Domenica 04/01 h. 15.00

LA PENNA

BAHRI – ROSSI M.

IV:     BONACINA

VAR:     MARINI

AVAR:       GARIGLIO

 

H. VERONA – TORINO    Domenica 04/01 h. 18.00

RAPUANO

FONTEMURATO – MONACO

IV:       DI MARCO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     PEZZUTO

 

INTER – BOLOGNA    Domenica 04/01 h. 20.45

GUIDA

CECCON – LAUDATO

IV:     MARINELLI

VAR:    GHERSINI

AVAR:      MARESCA

Fonte: aia-figc.it

 

