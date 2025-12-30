Mercato Roma, dall’Inghilterra: Manchester United su Konè, Massara chiede 65 milioni

Manu Konè continua a brillare con la maglia della Roma. Il centrocampista francese è stato tra i grandi protagonisti della vittoria contro il Genoa, confermandosi un elemento centrale nel progetto di Gasperini. Ma mentre sul campo le prestazioni parlano chiaro, sul mercato il suo futuro resta un punto interrogativo.
Secondo quanto riportano fonti inglesi, il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Konè in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. La Roma, forte del contratto del giocatore fino al 2029, si aspetta un’offerta nell’ordine di 60–65 milioni di euro, cifre che rifletterebbero il valore di un centrocampista ormai imprescindibile per la squadra giallorossa.
Per il momento, tra i due club non ci sono stati contatti intensi, scrive il sito inglese Caughtoffside.com, ma l’ipotesi di un trasferimento in Premier League entusiasma lo stesso Konè, desideroso di misurarsi in uno dei campionati più competitivi al mondo. La Roma, dal canto suo, punta a valorizzare il giocatore anche sul piano economico, senza rinunciare alla centralità del francese fino alla prossima estate.
Fonte: caughtoffside.com
Se vuoi comprare ….devi vendere
i paletti restano fino a dopo il mercato agosto 2026 ( solo se si azzera tutto)
lo avevo detto un anno fa, se non fai plusvalenza, non puoi comprare, e dissi che gli unici giocatori vendibili sono .. Svilar, Ndicka, Kone… fate voi
Ma che dici?!? Paletti o non paletti, giù le mani da Manu!
Mi sembri mia moglie “te lo avevo detto “ 😂😂😂
Mah e’ certamente una cifra importante… la Roma pero’ non puo’ vendere l’unico mediano in rosa… tutti gli altri sono adattati, Cristante compreso.
allora restiamo così
a gennaio incedibile per qualsiasi cifra, per l’estate a me piace pensare che sia arrivato il momento di iniziare a comportarsi come una big e creare continuità smettendola di (s)vendere i top. detto ciò, se dovesse essere necessario per cause di forza maggiore come il fpf, visti i prezzi di oggi sotto gli 80/85 milioni non si può scendere per me
Con questa proprietà mia un big è stato venduto
le big non svendono perché prezzano i loro top a livelli folli, le “lesser big” invece li vendono eccome. Se Konè sono disposti a pagarlo 80M glielo porto io, certo se glielo vendo per dovergli ridare poi 40M per Zirkzee allora no.
Per me se vuoi vincere i pezzi forti e i campioni li devi tenere.
Qualcun dirà: è Zidane allora?
Sì ma la Juve aveva vinto 3 scudetti di fila…. Noi che avemo vinto ?
Prima si vince. Poi magari si fanno certi discorsi
Beh…allora ti comunico che anche le big vendono i top: il PSG ha venduto Mbappè, il Real venderà Vinicius…per non parlare dell’Italia: il Milan arriva decimo, vende Rejindeers e Theo H. e ora lotta per lo scudetto. Il Napoli ha costruito la sua solidità (tecnica ed economica) vendendo i migliori, l’Inter addirittura ha fatto dei capolavori con Lukaku prima e Onana poi. Se il mercato non lo finanzi con le cessioni, non cresci. Odio Pallotta con tutto me stesso, ma gli anni in cui la Roma era molto più forte di questa ciò è avvenuto grazie al trading di Sabatini.
Nell’era Friedkin si è stati molto attenti all’umore della tifoseria, ma stagnamo tra il 5 e 6 posto da un lustro
Ora , qualcuno mi può spiegare perché questo articolo , il 30 dicembre, quando per il mercato estivo mancano ancora 5/6 mesi?
60/65 mln..al massimo sono per un solo piede, per averli entrambi ci vogliono 120 mln.
120 milioni per un centrocampista che non segna mai ? e che ha fatto il primo gol per capodanno grazie ad una deviazione su una mozzarella?
ma lo vogliamo capire che per creare una grande squadra bisogna riconoscere il valore tecnico REALE dei giocatori della Roma e non sopravvalutarli?
all’offerta giusta Kone è da vendere e con questi soldi te ne compri 3 giocatori forti.
perche Kone non è solo quello di ieri, è anche il calciatore inconcludente di Torino, di Cagliari e di altre partite.
finitela di pensare che i calciatori della Roma siano tutti fenomeni. La Roma se li deve far pagare, ma il giusto, non prezzi con valutazioni ridicole.
Quasi 80 per Tonali
non esiste comunque sono pochi
Strano che mai nessuna offerta sia mai stata recapitata per il trio dei sesti posto. Si vendono i migliori per restare sempre con le stesse zavorre da anni ormai
Con questa proprietà mai un big è stato ceduto
Con 65 Milioni di Euro ci compriamo 3 nuovi giocatori la prossima estate.
Quando si parla di mercato ci sono 2 grossi problemi:
– l’attaccamento dei tifosi nei confronti di un giocatore e Noi siamo tutti del pensiero che Konè sia indiscutibilmente forte nel suo ruolo
– la bravura del DS a trovare giocatori che siano all’altezza di chi parte se non meglio addirittura.
Non ho mai pensato che Konè resterà alla Roma fino al suo ritiro dal calcio giocato. Ha giocato 2 grandissime stagioni, una terza sarebbe meglio anche in previsione di andare in Champions. Se fossi il DS lo terrei almeno fino a fine 2027.
Poco. 80 e parliamo.
Trattiamo da 80 a salire.
zirze piu 40
Questo e’ quello che temo.. comprare Zirkee e Raspadori con obbligo di riscatto che poi ti obbligano a giugno a cedere Kone.
Così da sfasciare un reparto per rafforzare un altro con una squadra eterna incompiuta.
Kone si può cadere, è un ottimo mediano ma manca nella fase realizzativa ma prima dovresti trovare il giovane che lo sostituisca.
Considerato che anche Cristante si fa grande se cediamo Kone ne dovremmo trovare 2 da sostituire ed El Anyaou non basta. Se non si crede in Pisilli o Dovbik meglio cedere loro per fare cassa o scambi 40-50 mln in due dovremmo strapparli.
purtroppo sta gente su questi social capisce poco di calcio, sono gli stessi che non volevano Gasperini e quelli che volevano cacciare Celik….che schifo di tifosi cge siete
il Napoli ha vinto 2 scudi iin 3 anni vendendo 2 pezzi da 90 come kvara e Osimen. Se sai spendere bene gli introiti delle vendite si puo vincere nessuno e’ insostituibile
…dopo ‘r mondiale ce ne voranno ‘r doppio…
a gennaio non si vende manu
ora la as Roma deve acquistare subito due grandi calciatori,un attaccante e un centrocampista
Riki massara cortesemente si deve rinforzare la nostra amata as Roma 💛♥️
chiacchiere
poi oh, titolare della Francia e motorino in mezzo al campo. soprattutto nei secondi tempi. è un diesel.
nel mercato inglese hanno pagato il doppio gente che valeva la metà di Manu.
almeno se devi venderlo, e spero di no, in Inghilterra li devi sporpà
cor cavolo 65
al massimo subito dopo la fine dei Mondiali, dove la Francia ha grosse possibiltà di vincerli e se cosi fosse il suo prezzo si alzerà al massimo o quasi, li per 85/90 o piu lo vendi se proprio è
Daje Roma Daje
ah beh, se questa è la fonte…
Mah…personalmente, lo lascerei partire solo se quelle 65 cucuzze verranno usate per costruire una squadra pronta per competere per il titolo l’anno del centenario
SEMPRE FORZA MAGICA ROMA !!!
Cedere ora Konè per l’estate? Follia!
E spero che non venga subordinato l’affare Zirkzee alla possibile cessione di Konè.
Se proprio dobbiamo o vogliamo privarvi del giocatore lo si faccia a cifre che non si possono rifiutare, magari dopo un’asta tra MU e PSG e dopo i mondiali che costituiranno un vetrina importante.
Queste dovrebbero essere le basi del modus operandi di un DS che si rispetti.
E certo, un affarone, considerato che in Inghilterra gente che a Konè deve solo baciare i piedi viene venduta a cifre superiori ai 65 milioni. Per non parlare di un giocatore normalissimo come Onana, preso dall’Aton Villa a 60. La Roma del futuro deve partire da lui, Svilar, Soulè e Wesley, l’unico pezzo pregiato che si può pensare di vendere è Ndicka, anche alla luce della possibile esplosione di Ziolkowski, ma solo se è necessario per rientrare nel fair play finanziario.
A 65 milioni un pensierino si può fare, purché servano per rinforzare la squadra. Consideriamo che mettendoci forse qualcosa sopra con quei soldi ci prendi Kean e loockman e a quel punto Kone’ lo in fiocchetto e lo spedisco direttamente a Manchester. Consideriamo che con Loockman è Kean avremmo almeno 30 gol assicurati, contro l’unico misero di Kean.
Tutti che sparano cifre, vendere Konè a gennaio, sarebbe la più grossa cazzata mai fatta, manco Fienga nei tempi bui, l’avrebbe pensato.
ora perché ieri è stato uno dei migliori andando persino in gol allora rispuntano le offerte come i funghi, ma perché queste offerte non arrivano mai per il numero 7 ed ex capitano che guarda caso come arriva il mercato s’infortuna sempre almeno per un mese così ci sistema per altri sei mesi, ma la storia per fortuna sta finendo.Forza Roma
bisogna tenere i più forti e aggiungere altri , altrimenti vendi ,nn vai mai in Champions e perdi i soldi
e poi se percaso andiamo in champions l’anno prossimo con chi ci presentiamo?
Io credo che al momento sia invendibile a meno che non si a un degno sostituto e comq 65 mil sono una cifra adeguata a meno che al girone di ritorno non faccia 7/8 gol … allora la cifra sale di almeno 20/30 mil in più … e comq pensare che frattesi sia quotato a 40/45 kone quanto deve essere quotato?
Fonte so de la lassie.it primo kone sarebbe contento del trasferimento in premier…. Con chi anno parlato con manu? Secondo 60/65 ml con chi anno parlato con massara? Kone finisce la stagione a Roma poi è normale che se arriva una grande offerta manu puo lasciare Roma certo è che non a 65 ml se ne vogliono parlare facciamo da 80 in su
ma de che
no in ogni caso non ora
non è kone da vendere e poi se anche fosse al MU non meno di 100
PS:
se proprio devo scegliere preferisco vendere quei giocatori che spariscono 1/2 mesi per giocare la coppa d’africa perchè di fatto creano un problema e ti tornano mezzo scarichi
Mah… Moises Caicedo (Chelsea) pagato dal Brighton nel 2023 75 mln, oggi valutato 110… E Koné 60?… E poi il problema è il solito. Ci possiamo fidare di Massara per ricostruire la squadra? Io poenso alla cessione di Alisson coperta prima da Olsen e poi da Pau Lopez… chi prendiamo poi al posto di Manu? Le Feé? allora tenemoselo stretto…
