Roma, Dovbyk è sul mercato ma vuole restare in Italia. Possibile scambio con Lucca, c’è anche il Como

Il futuro di Artem Dovbyk resta tutt’altro che definito. L’attaccante ucraino potrebbe infatti non essere più un giocatore della Roma già dopo il mese di gennaio. Tornato in campo nel finale della sfida contro il Genoa dopo l’infortunio, l’ex Girona è di nuovo sotto osservazione, non solo tecnica ma soprattutto di mercato.
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sull’attaccante giallorosso continua a esserci l’interesse concreto dell’Everton, club che insiste da settimane. Una pista reale, ma che al momento non scalda particolarmente il giocatore, il quale preferirebbe restare in Italia e continuare la propria esperienza in Serie A.
Ed è proprio nel nostro campionato che potrebbero aprirsi scenari interessanti. Un primo sondaggio è arrivato dal Como, che ha valutato il profilo di Dovbyk senza però affondare il colpo. Situazione attendista, che potrebbe evolversi solo in caso di condizioni favorevoli.
Più intriganti, invece, le ipotesi che portano a Napoli e Milan. Con gli azzurri potrebbe prendere forma un’operazione più articolata, addirittura uno scambio con Lorenzo Lucca, nome che resta sul taccuino della dirigenza romanista. Un’idea, al momento, ma non del tutto campata in aria.
Il Milan, invece, aveva già manifestato interesse in estate per Dovbyk, un corteggiamento che aveva colpito il giocatore. L’operazione oggi appare complessa, soprattutto dopo l’arrivo di Füllkrug in rossonero, ma quella pista resta nella testa dell’ucraino, che gradirebbe la destinazione.
Fonte: Gianlucadimarzio.com
ieri quando è entrato ed ha fatto quel passaggio di melma, mi è venuto in mente Carlo Zampa che strillava vattene via a Baptista. Come si fa ad entrare in campo in quel modo. Sveglia Artem.
a voler essere onesti al 100%, ieri non è stato il solo a regalare un pallone agli avversari. Purtroppo, guardando anche la posizione che ha tenuto Ferguson finché è stato in campo, Artem non è quel tipo di giocatore che è adatto al gioco del Gasp, ma un centravanti da area piccola. Penso sia inutile per lui e per noi, tenere un giocatore che per caratteristiche di gioco è totalmente avulso dagli schemi del mister
Il milan ha preso fullkrug solo perchè costava due noccioline, sennò ancora stava a Londra, figuriamoci se pensano a Dovbyk. Il Napoli cosa ci farebbe poi, visto che hanno recuperato anche Lukaku?
Tra l’altro Lucca è stato preso in prestito (con obbligo o dirritto), un po’ come noi abbiamo preso Ghilardi. Se come si dice in un altro articolo noi non possiamo mandare in prestito l’ex verona vale lo stesso per il giocatore del napoli. Come al solito la competenza dei vari giornalisti sportivi non è pervenuta
Ma magari ce cascano a scambiarlo con Lucca.
Guarda mejo Pistoia, a’ preferisco a Lucca. C’ha er duomo, li confetti e poi è meno turistica…
Lucca stoppa solo un po’ mejo la palla, ma per il resto… Pure ieri, comunque, Dobvyk non ha resistito e ha fatto 1) il suo mitico stop di stinco 2) la sponda a ….. di cane 3) appena entrato ha dato la palla all’altra squadra. Insomma ha messo le cose in chiaro, come a di’ “so tornato ma, ao’, non ve fate strane idee, so sempre Artem vostro”…
Ce seguono pure 4 lucchesi permalosi e iscritti a la Pro Loco de la città toscana…
Fra Ferguson e Dovbyk non avrei il minimo dubbio nel tenere a Trigoria l’irlandese,anche se penso che la situazione contrattuale dell’ucraino sia più complicata,per l’ammortizzamento in corso della sua ipertrofica valutazione messa a bilancio.
La patata bollente passa a Massara,che qualcosa deve inventarsi.
Tocca assolutamente recuperarlo dal punto di vista fisico e mentale, perché ora come ora non ci sono le condizioni per venderlo ad una buona cifra e gli scambi proposti non risolvono la situazione.Con Lucca o Beto non si fa un uppgrade.
pe’ fa’ l’ uppgrade servirebbe Bbeto.
Io preferirei Bebeto (per chi se lo ricorda). Giocava con Renato Portaluppi nel Flamengo, e ancora non era esploso all’epoca. Ovviamente noi prendemmo Renato…
Più che altro bisognerebbe spiegaje che co’ lo stinco non c’è devi stoppa’ la palla… ma se fino ad oggi non l’ha capito la vedo dura.
beh sì sarebbe stato meglio prendere Bebeto perchè era più professionista..Renato aveva più talento e in brasile andò bene ma in generale pensava ad altro piuttosto che a giocare
ieri dovbyk ha toccato due palloni e li ha sbagliati..sarebbe meglio venderlo all’estero. Lucca non mi sembra meglio di lui poi che verrebbe a fare se alla Roma arriva Zirkzee?
venderei più dovbyk che Ferguson,l ucraino è tanta poca roba
è tanta poca roba, so pienamente d’accordo a metà co’ te….
Per me Dovbik resta più forte di Ferguson. Prima dell’infortunio era anche migliorato nella protezione del pallone. Comunque speriamo nell’arrivo di Zirkze
Con tutto il rispetto per il buon Artem, non credo ci sia qualcuno disposto a spendere quelle cifre per un calciatore di 28 anni , con un piede solo, con la grinta di un micetto e la tecnica da III categoria
solo l’everton lo può acquistare x farci un favore
Stamattina nell’articolo delle pagelle ho letto Ferguson tra i migliori in campo.
Nei commenti qui sopra Ferguson è tornata la sega spaziale che è sempre stata.
Oh, saranno passate due ore.
È che non c’ha fame, non c’ha fame… ma almeno segna!
regola numero 1 : non rinforzare gli avversari diretti
ammortizzazione ? che significa?
Alessandro….è quella roba del meccanico….
Lucca non vale il mignolo sinistro di dobvik non scherziamo
Ferguson, Dovbyk e Lucca: 3 ragazzi non adatti al gioco del Gasp, stop.
Zirkee: non è una punta.
Sveglia Massara, sveglia….
Ricordo che Dovbyk, Soulè e Baldanzi sono gli unici 3 che sono sicuri di restare a Roma anche nel prossimo campionato. Se vendi Dovbyk devi farci plus valenza e reinvestire i soldi nell’acquisto di un altro attaccante. Sinceramente non so quanto possa essere reale un suo allontanamento. Va recuperato, fatto giocare e fatto diventare importante per farlo riquotare a cifre più alte prima di mandarlo via.
Scambio Dovbik Lucca ???
Mi tengo Artem TUTTA LA VITA !!!
