Roma, Dovbyk è sul mercato ma vuole restare in Italia. Possibile scambio con Lucca, c’è anche il Como

Il futuro di Artem Dovbyk resta tutt’altro che definito. L’attaccante ucraino potrebbe infatti non essere più un giocatore della Roma già dopo il mese di gennaio. Tornato in campo nel finale della sfida contro il Genoa dopo l’infortunio, l’ex Girona è di nuovo sotto osservazione, non solo tecnica ma soprattutto di mercato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sull’attaccante giallorosso continua a esserci l’interesse concreto dell’Everton, club che insiste da settimane. Una pista reale, ma che al momento non scalda particolarmente il giocatore, il quale preferirebbe restare in Italia e continuare la propria esperienza in Serie A.

Ed è proprio nel nostro campionato che potrebbero aprirsi scenari interessanti. Un primo sondaggio è arrivato dal Como, che ha valutato il profilo di Dovbyk senza però affondare il colpo. Situazione attendista, che potrebbe evolversi solo in caso di condizioni favorevoli.

Più intriganti, invece, le ipotesi che portano a Napoli e Milan. Con gli azzurri potrebbe prendere forma un’operazione più articolata, addirittura uno scambio con Lorenzo Lucca, nome che resta sul taccuino della dirigenza romanista. Un’idea, al momento, ma non del tutto campata in aria.

Il Milan, invece, aveva già manifestato interesse in estate per Dovbyk, un corteggiamento che aveva colpito il giocatore. L’operazione oggi appare complessa, soprattutto dopo l’arrivo di Füllkrug in rossonero, ma quella pista resta nella testa dell’ucraino, che gradirebbe la destinazione.

