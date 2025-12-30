“ON AIR!” – CORSI: “Ferguson il peggior attaccante della storia della Roma”, FERRAZZA: “Guai a rimescolare i giudizi per il suo gol di ieri”, VISNADI: “I giallorossi lotteranno per il titolo già quest’anno”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Ieri tante cose positive, peccato per il gol preso. La vittoria di ieri ci dà fiducia in vista dell’anno nuovo. A Bergamo non penso ci saranno nuovi acquisti, ma a Lecce forse sì. La missione era riportare la Roma nel mucchione all’inizio del mercato, e i due punti presi sul Bologna sono importanti, così come i tre sull’Atalanta e aver risposto alla Juve. Sarà un gennaio bello frizzantino…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A prescindere dai nomi, la Roma che gioca con un centravanti di ruolo e due trequartisti è molto migliore rispetto a quella col falso nove. Se si gioca a calcio da 150 anni con il centravanti un motivo ci sarà. Poi certo, giocare con Zirkzee e Raspadori è meglio che farlo con Ferguson e Dovbyk. In questo senso spero che Massara e soprattutto i Friedkin si mettano una mano sulla coscienza…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Genoa ha preso solo tre gol perchè la Roma nel secondo tempo ha deciso di non infierire. Hermoso, Konè e Soulè sono i tre migliori di ieri. Il mio peggiore in campo è Ferguson, e io spero che lo vendono. Ha fatto un gol che aveva sbagliato completamente, ma non è tanto quello, ha sbagliato tutti i passaggi, una cosa impressionante…come hanno fatto a mettergli sette in pagella è veramente incredibile. Gasperini si metterebbe a piangere se gli dicessero che prendono Scamacca al posto di Ferguson, e parliamo di uno che non è nessuno. Ferguson è veramente il peggio che abbia mai visto in serie A con la Roma. Ma De Rossi è impazzito per come ha messo la squadra ieri? Manco De Zerbi…io dopo 10 minuti ho pensato che gliene facevamo 6-7… ”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini su Ferguson ha le idee chiare e ha fatto delle richieste, sarebbe grave se la società andasse dietro al fatto che poi ha segnato un gol per sbaglio. Nessuno si sognasse di dire che non serve un attaccante e che hai fatto il record di punti, perchè così non sei una grande società e non si cresce. Non si può andare dietro all’altalenanza dei voti delle pagelle e di come gli gira quella domenica. Gasperini ha deciso che deve essere un altro l’attacco della Roma, e va rispettato. Ieri non è stata una partita, non pensavo fosse così facile, e questo non può rimescolare i giudizi…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Quelle di Raspadori e Zirkzee sono due situazioni molto diverse. Una è una trattativa che arriva da molto lontano, e la Roma ha lavorato agli accordi in queste settimane. Lo scoglio rimane la tempistica. Il giocatore ha parlato con Gasperini e Massara, e si sta aspettando il via libera dello United. Ma siamo molto vicini all’ok. Raspadori invece non sta spingendo per andare via visto che è stato acquistato in estate e gioca lì solo da cinque mesi. Lui a Roma verrebbe volentieri, ma non si sta strappando le vesti per andare via dall’Atletico Madrid…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Manca poco all’apertura del mercato, e arrivano notizie contrastanti su Raspadori: c’è chi dice che vuole la Roma e chi invece che preferisce restare all’Atletico. Io lo dico adesso: se c’è da fare un mese la corte a Raspadori, io vi chiedo pietà…o Raspadori si può prendere a condizioni vantaggiose e ai primi di gennaio, oppure se dobbiamo stare qua fino al 31 gennaio sperando che ci dicano qualcosa, io spero che Massara non si faccia prendere per il collo…”
Piero Torri (Radio Manà Sport): “Più che l’attaccante, lo stoccatore, alla Roma manca quel giocatore che rallenti i ritmi quando serve, che capisca la situazione di difficoltà di alcune partite, che sappia dare tranquillità al resto della squadra senza che si perda. Certo, mi rendo conto che il Falcao di turno non lo trovi per strada, ma più che il bomber ti manca quel giocatore che sa capire i momenti della partita. Complimenti a Massara che ieri ha parlato senza dire nulla. Non ha smentito i nomi di Zirkzee e Raspadori, ma non ha smentito nemmeno la possibilità che Ferguson torni in Inghilterra…”
Fernando Orsi (Radio Radio): “Io ormai sono abituato al piagnisteo continuo anche quando la Roma gioca bene. Anche stamattina sento parlare di un Gasperini nervoso…ma parliamo di una Roma che ha fatto più punti di tutti nel 2025, e ancora stiamo a discutere della rosa…ma scusate eh, la partita di ieri ha dimostrato che si può sempre migliorare, pure il City può migliorarsi, ma la Roma è forte. Il Genoa contro l’Atalanta aveva fatto un’ottima partita, poi incontra la Roma che non gli fa fare certe cose. La Roma dovrà lottare per la Champions, e se le dice bene può inserirsi in una lotta in un campionato che ti aspetta. L’occasione di andare in Champions la Roma l’ha persa negli anni passati quando era più semplice, quest’anno invece nessuna delle prime sta steccando…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Secondo me questo è il momento giusto di andare a Bergamo, l’Atalanta è in grande difficoltà e penso se ne possa approfittare. L’Atalanta ha ottimi calciatori ma è altalenante, in questo momento non sono una squadra e fa tanta fatica. E’ una trasferta difficile, ma penso che sia il momento giusto per la Roma di fare il salto di qualità. La Roma può vincere a Bergamo…”
Stefano Agresti (Radio Radio): “Sono tutte e cinque lì, la Roma e la Juve non sono lontane dalle prime. La sensazione è che se ne stanno andando cinque squadre, ed è presumibile che siano queste cinque a giocarsi i primi cinque posti. Speriamo che siano tutti buoni per la Champions. Mi sembra presto per dire che Roma e Juve debbano giocarsi il quarto posto perchè le prime posizioni sono tutte occupate, il distacco non è così ampio e credo che per ora siano tutte lì. Il Milan ha il vantaggio di non avere le coppe, ma poi bisognerà vedere chi azzeccherà il mercato di gennaio con acquisti che devono ambientarsi subito…”
Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma farà la corsa con quelle che lottano per lo scudetto, perché con l’organico che ha, i rinforzi che arriveranno, e con Gasperini può lottare per il titolo già quest’anno. La Juve invece deve avere l’obiettivo di stare attaccata alla Roma e a chi la precede per arrivare tra le prime quattro…”
Redazione Giallorossi.net
Corsi ha ragione. Ferguson il gol lo aveva sbagliato clamorosamente. poi non so come il pallone è finito in rete ma se rivedete l’azione potrete notare che il primo tiro lo aveva sbagliato di grosso
Ma che discorsi… il calcio è questo. Ferguson ha anche tirato benissimo ed ha fatto un miracolo il portiere. Complessivamente ha fatto una buona partita ed è forte. Sinceramente, se si riuscisse a vendere bene Dovbick, forse preferirei tenere Ferguson (con Zirkzee). Raspadori serve a poco, lo prenderei solo a condizioni molto vantaggiose.
Il gol di Ferguson nasce da una bella dose di cattiveria. Devi essere lì, la palla ti rimane sotto ma ci vai ancora. Questa è la cosiddetta fame. E comunque ha riempito l’ area sempre, e ha fatto l6assist a Koné.
Veramente è Soule che aveva tirato in faccia al portiere. Ferguson è stato bravo a ribadire, d’istinto, in gol, ed era pure marcato da un difensore del Genoa, infatti ha retto di fisico, bene. Ma poi che è sta storia che non si può dire che sto ragazzo ha giocato bene, ieri, sicuramente nel primo tempo, meno nel secondo? Ma perché dovremmo comunque dire che è una pippa pure quando segna e gioca discretamente? Perché deve arrivare Zirkzee? E chi ci impedisce di prenderlo comunque, Zirkzee? Ferguson? Boh…
io mi ricordo di Musiello che, con l’Avellino, (mi pare ..) era stato capocannoniere in B e l’anno successivo, centravanti della Roma, non trovava gli scambi , non azzeccava un tiro in porta .. c’e’ una certa similitudine anche nei movimenti ..
l’ irlandese farà ‘e buche ner girone de ritorno e mariolone dirà che è merito loro, ‘e critiche sue e d’a signora terrazza risvejiano ‘a ‘ mbiente…
“Il peggior attaccante che ha avuto la Roma?” Come al solito a Corsi piace fare una radio “sensazionale”. Se Ferguson è il peggior attaccante che ha avuto la Roma, beh…allora la memoria è molto corta. Ferguson ha bisogno di giocare, ha bisogno di trovare l’intesa con gli altri lì davanti e può – come ha detto Gasperini che lo ha criticato solo per spronarlo – solo migliorare. Io non ne vedo di centravanti alla portata della Roma che spaccano le porte, quindi bisogna lavorare su quello che c’è. E ieri sera, io ho visto una strada giusta trovata, adesso non bisogna abbandonarla però….
si e’ vero sulla ribattuta del portiere aveva sbagliato ma cmq e’ stato pronto e ha fatto gol, non dimentichiamo un gran tiro in diagonale dopo essersi liberato di prepotenza del marcatore e un assist pulito per kone , piu’ un lavoro costante. Ancora non si vede la cattiveria del centravanti vero e le parole di Gasperini sono esplicative, ma ieri , secondo me, non ha fatto male.
Concordo con Fabio1974.
Ieri il portiere del Genoa ha fatto alcune parate strepitosa e quella su Ferguson al 1 tempo e quella su Cristante al secondo erano gol fatti.
Ferguson secondo me è meglio di Statua di sale (Dovbik) e i due Danny de Vito (Baldanzi e Raspadori).
Mario Corsi peggior giornalista della storia della Roma
Hai ragione. Infatti, leggendo questo articolo, sembra che si sia girato il mondo. Ora sembrerebbe che il lazialotto infiltrato sia Corsi e non Orsi, il quale, stavolta, ha fatto un’analisi della situazione abbastanza obiettiva.
A Corsi, invece, vorrei chiedere come fa a bollare Ferguson come peggior centravanti della Roma di tutti i tempi?
Ma possibile che ti sei dimenticato di gente come Fabio Junior, Bartelt, Julio Battista, Renato Portaluppi, Mido e tanti altri che ora non mi vengono in mente?
Questo modo di affossare a prescindere, non lo condivido assolutamente.
infatti, dire che Ferguson sia il peggiore attaccante che abbia mai giocato con la Roma è come dire che tifi la Roma da ieri… avoja a trovarne di ben peggiori… e poi che ti vuoi vendere in fretta… semmai avrebbe potuto dire restituirlo in fretta, visto e considerato che è in prestito!!! Per sto tizio misà che va trovato un colpevole in ogni partita a prescindere se si vinca o no e se si gioca bene o meno… solo per il gusto di fare polemiche
Dumbia 😱
Doumbia 😱
Corsi giornalista????
Giornalaio semmai.
Dopo aver letto il commento (?) di Marione su Ferguson ,sono più che convinto che sabato a Bergamo l’irlandese farà un partitone con gol ,dopodichè Corsi dirà che è il più grande centravanti della storia della Roma,come se niente fosse.
Di questi tipi di personalita’ te ne intendi
questa volta dò ragione a zenone.
corsi = melony 😅
❤️🧡💛
In effetti vedere Ferguson ieri vincere la coppetta MVP mi ha abbastanza stupito. Non che abbia giocato malissimo eh, però ha commesso degli errori tecnici gravi, oltretutto sui lanci dalla difesa viene sempre anticipato pur essendo bello grosso. Tra lui e Dovbik il livello è veramente mediocre, se si vuole avere un minimo di ambizione. Per adesso la Champions la vedo possibile solo qualora basti il 5 posto. Quest’ anno le strisciate e il Napoli viaggiano, non c’è una squadra sottotono. L’arrivo di Spalletti alla Juve è stata una pessima notizia x noi
Chico,ma non hai visto l’ assist a Koné, i duelli vinti o gli appoggi ben fatti, hai visto solo gli ultimi due appoggia sbagliati?
Diciamo che volete vedere quello che vi pare. Pensa tu hai visto che i lanci non li prendeva io ho visto che oltre le 2 cappellate (su tutte il mancato passaggio in profondità per ElSha) nello stretto ha giocato anche bene. E poi non è vero che ha sbagliato il tiro sul goal, credo più pensasse a contrastare un eventuale rilancia perchè non credeva di arrivarci. Invece la buona sorte, aiutata dalla difesa sfasata del Genoa, non ci ha fatto scherzi sta volta.
dopo tanti anni la Ferrazza non ha ancora capito che non esistono partite facili ma dipende solo da noi farle diventare facili
Io direi che non ha capito che dovrebbe cambiare lavoro
stupide le critiche a ferguson che ha solo 21 e sta guidando l attacco della roma, ha fatto poche presenze e viene da un infortunio lungo, ci piace proprio fare come con Huijsen vero? mi pare difficile pensare che sia lui che dovbyk siano due inetti per me il problema è un altro
Credso che tu abbia centrato il punto.
La Roma in attacco si è affidata ad un giocatore in prestito secco dal Brighton (no dal City) che ha bisogno di rilanciarsi, perché sembrava dovesse esplodere, non è esploso, lo ha preso il Brighton scommettenedoci e non ha funzionato nemmeno lì. Allora il Brighton ha detto, piuttosto che buttarlo proviamo a vedere se si sveglia in prestito (dalle parole di Gasp non sembra che si stia svegliando troppo).
Una volta era la Roma che dava i suoi Primavera in prestito al Brighton di turno.
Però oh, vedendo come ha giocato ieri il Genoa io mi chiedo davvero quanto valga la serie A oggi.
@Corsi…. Ferguson se va via da Roma poi vi zitterà a suon di goal come hanno fatto in tanti lontano da voi capiscioni.
Forza Roma
Il fatto che Corsi dica che Ferguson sia l’attaccante più scarso visto a Roma la dice lunga sul fatto che lui segue e vede i giallorossi da parecchi anni come millanta in radio e la Ferrazza per ordini di scuderia gli va appresso!
nessuno esalta Ferguson, ma con la Juve aveva giocato bene, e meno male che Gasperini ha un po’ corretto l’approccio. Il ragazzo ha bisogno di più fiducia ora, punto
Aho speriamo che Massara comincia a risponde al telefono a Marione così almeno lui Ferrazza e mbriacone ( cit. Mario Corsi) la smettono de rompe li cojoni TRS ( mattina dalle 10 alle 14) siete ridicoli
checché ne dicano, col Bilan li abbiamo presi a pallonate e non si sa come siamo riusciti a regalargliela, con le altre top ce la siamo giocata e il tabu dovrá cadere gioco-forza (sperando assai presto).
Hoilund con gasp se non sbaglio fece meno di 10 gol venduto per 80 ml allo United anche per carità poi arriva il Napoli lo compra per 50 più bonus e hoilund con conte inizia a segnare, hoilund è giovane e ci vuole sempre l’adattamento al campionato. Ora tutti a criticare ferguson 20/21 anni infortunio grave giovane molto giovane che si deve caricare l’attacco della Roma da solo allora non sarà il più forte che la Roma abbia avuto ma farlo giocare in pace nooo e su
Io vorrei fare un altro discorso.
Perché per onestà va fatto, sennò non ha senso strillare quando capita a noi.
Tipo, il rigore non dato al Genoa per il fallo di Svilar, ne vogliamo parlare? Una roba SCANDALOSA. L’arbitro può non averlo visto, ma al VAR c’era Moggi?
Se davano il rigore è ovvio che forse cambiava la partita, però diciamo che il Genoa ne aveva segnati 2. Non è che voglio togliere nulla alla Roma, ma non ho visto tutta questa partita straordinaria; almeno 2 goals il Genoa se li è fatti da solo. Ma ragazzi, Malinovsky, è riuscito a fare peggio del famoso retropassaggio di Karsdorp. Il colpo di testa che ha messo in porta Soulé? Dài. La Roma ha fatto una quantità considerevole di errori tecnici nei passaggi.
Poi possiamo dire che non è l’analisi giusta della partita, ma invece è proprio il motivo per cui col Genoa i 3 punti li portiamo a casa, mentre negli scontri diretti buchiamo sempre.
A centrocampo Koné ruba sempre palla, poi si perde. Cristante boh, fanno le classifiche dei km percorsi, mi sembra come quegli impiegati degli uffici pubblici che li vedi sempre girare con pile di documenti in mano. Pisilli perché Gasp non lo vede? Per me è un mistero tipo Rui PAtricio al posto di Svilar.
Al contrario il pacchetto arretrato mi è piaciuto, ma non da oggi. Del resto, parlano i numeri per tutti i reparti.
Parto dalla fine: il pacchetto arretrato, ormai, è da un anno che funziona (Celik, Mancini, N’dicka, Hermoso, e ora Ziolkowsky), Pisilli non è un giocatore da Roma, per me non è un GIOCATORE, meglio i vari Cherubini, Pagano, Mannini….Svilar commette fallo da rigore e come scrivi tu, se l’avessero concesso e se l’avessero poi segnato, avremmo subito 2 goals ma tant’è….la Roma si è dimostrata nettamente superiore ma cmq è inferiore all’ Inter ed al Napoli, no al Milan ed alla juve. Il mercato potrebbe aiutare.
Analisi coraggiosa, però le sovrapposizioni di Wesley, la regia di Dybala, il controllo di Soulé, i recuperi di Koné?
E poi se mandi sei giocatori in avanti, come da manuale gegen, ogni errore dell’avversario è una tua occasione.
L’affermazione di Corsi denota un livello imbarazzante per uno che dovrebbe essere un commentatore sportivo.
Dopo l’addio di Dzeko, Ferguson è il centravanti della Roma più tecnico che abbiamo avuto, più talentuoso di Abraham, Shomurodov e Dobvik.
Poi certo l’ucraino ha un’esperienza che manca all’irlandese e questo li rende tutto sommato interscambiabili a parità di condizione.
In questo momento, considerato che Dobvik rientra da un infortunio, la soluzione Ferguson è la migliore che possiamo schierare davanti e di sicuro migliore del falso nove.
visnadi sogna: vedremo alla fine del campionato…. Occorrono 2 veri goleador.
Andiamoci piano con Ferguson che ha fatto 2 gol in 625 minuti, mentre il vituperato DOVBYK 2 gol in 328 minuti in spezzoni di partite. Cercate di essere obiettivi e non partito preso.
Corsi facci un favore vai a lavorare sul serio……..
