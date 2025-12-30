“ON AIR!” – CORSI: “Ferguson il peggior attaccante della storia della Roma”, FERRAZZA: “Guai a rimescolare i giudizi per il suo gol di ieri”, VISNADI: “I giallorossi lotteranno per il titolo già quest’anno”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ieri tante cose positive, peccato per il gol preso. La vittoria di ieri ci dà fiducia in vista dell’anno nuovo. A Bergamo non penso ci saranno nuovi acquisti, ma a Lecce forse sì. La missione era riportare la Roma nel mucchione all’inizio del mercato, e i due punti presi sul Bologna sono importanti, così come i tre sull’Atalanta e aver risposto alla Juve. Sarà un gennaio bello frizzantino…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “A prescindere dai nomi, la Roma che gioca con un centravanti di ruolo e due trequartisti è molto migliore rispetto a quella col falso nove. Se si gioca a calcio da 150 anni con il centravanti un motivo ci sarà. Poi certo, giocare con Zirkzee e Raspadori è meglio che farlo con Ferguson e Dovbyk. In questo senso spero che Massara e soprattutto i Friedkin si mettano una mano sulla coscienza…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Il Genoa ha preso solo tre gol perchè la Roma nel secondo tempo ha deciso di non infierire. Hermoso, Konè e Soulè sono i tre migliori di ieri. Il mio peggiore in campo è Ferguson, e io spero che lo vendono. Ha fatto un gol che aveva sbagliato completamente, ma non è tanto quello, ha sbagliato tutti i passaggi, una cosa impressionante…come hanno fatto a mettergli sette in pagella è veramente incredibile. Gasperini si metterebbe a piangere se gli dicessero che prendono Scamacca al posto di Ferguson, e parliamo di uno che non è nessuno. Ferguson è veramente il peggio che abbia mai visto in serie A con la Roma. Ma De Rossi è impazzito per come ha messo la squadra ieri? Manco De Zerbi…io dopo 10 minuti ho pensato che gliene facevamo 6-7… ”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini su Ferguson ha le idee chiare e ha fatto delle richieste, sarebbe grave se la società andasse dietro al fatto che poi ha segnato un gol per sbaglio. Nessuno si sognasse di dire che non serve un attaccante e che hai fatto il record di punti, perchè così non sei una grande società e non si cresce. Non si può andare dietro all’altalenanza dei voti delle pagelle e di come gli gira quella domenica. Gasperini ha deciso che deve essere un altro l’attacco della Roma, e va rispettato. Ieri non è stata una partita, non pensavo fosse così facile, e questo non può rimescolare i giudizi…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Quelle di Raspadori e Zirkzee sono due situazioni molto diverse. Una è una trattativa che arriva da molto lontano, e la Roma ha lavorato agli accordi in queste settimane. Lo scoglio rimane la tempistica. Il giocatore ha parlato con Gasperini e Massara, e si sta aspettando il via libera dello United. Ma siamo molto vicini all’ok. Raspadori invece non sta spingendo per andare via visto che è stato acquistato in estate e gioca lì solo da cinque mesi. Lui a Roma verrebbe volentieri, ma non si sta strappando le vesti per andare via dall’Atletico Madrid…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Manca poco all’apertura del mercato, e arrivano notizie contrastanti su Raspadori: c’è chi dice che vuole la Roma e chi invece che preferisce restare all’Atletico. Io lo dico adesso: se c’è da fare un mese la corte a Raspadori, io vi chiedo pietà…o Raspadori si può prendere a condizioni vantaggiose e ai primi di gennaio, oppure se dobbiamo stare qua fino al 31 gennaio sperando che ci dicano qualcosa, io spero che Massara non si faccia prendere per il collo…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Più che l’attaccante, lo stoccatore, alla Roma manca quel giocatore che rallenti i ritmi quando serve, che capisca la situazione di difficoltà di alcune partite, che sappia dare tranquillità al resto della squadra senza che si perda. Certo, mi rendo conto che il Falcao di turno non lo trovi per strada, ma più che il bomber ti manca quel giocatore che sa capire i momenti della partita. Complimenti a Massara che ieri ha parlato senza dire nulla. Non ha smentito i nomi di Zirkzee e Raspadori, ma non ha smentito nemmeno la possibilità che Ferguson torni in Inghilterra…”

Fernando Orsi (Radio Radio): “Io ormai sono abituato al piagnisteo continuo anche quando la Roma gioca bene. Anche stamattina sento parlare di un Gasperini nervoso…ma parliamo di una Roma che ha fatto più punti di tutti nel 2025, e ancora stiamo a discutere della rosa…ma scusate eh, la partita di ieri ha dimostrato che si può sempre migliorare, pure il City può migliorarsi, ma la Roma è forte. Il Genoa contro l’Atalanta aveva fatto un’ottima partita, poi incontra la Roma che non gli fa fare certe cose. La Roma dovrà lottare per la Champions, e se le dice bene può inserirsi in una lotta in un campionato che ti aspetta. L’occasione di andare in Champions la Roma l’ha persa negli anni passati quando era più semplice, quest’anno invece nessuna delle prime sta steccando…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Secondo me questo è il momento giusto di andare a Bergamo, l’Atalanta è in grande difficoltà e penso se ne possa approfittare. L’Atalanta ha ottimi calciatori ma è altalenante, in questo momento non sono una squadra e fa tanta fatica. E’ una trasferta difficile, ma penso che sia il momento giusto per la Roma di fare il salto di qualità. La Roma può vincere a Bergamo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sono tutte e cinque lì, la Roma e la Juve non sono lontane dalle prime. La sensazione è che se ne stanno andando cinque squadre, ed è presumibile che siano queste cinque a giocarsi i primi cinque posti. Speriamo che siano tutti buoni per la Champions. Mi sembra presto per dire che Roma e Juve debbano giocarsi il quarto posto perchè le prime posizioni sono tutte occupate, il distacco non è così ampio e credo che per ora siano tutte lì. Il Milan ha il vantaggio di non avere le coppe, ma poi bisognerà vedere chi azzeccherà il mercato di gennaio con acquisti che devono ambientarsi subito…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma farà la corsa con quelle che lottano per lo scudetto, perché con l’organico che ha, i rinforzi che arriveranno, e con Gasperini può lottare per il titolo già quest’anno. La Juve invece deve avere l’obiettivo di stare attaccata alla Roma e a chi la precede per arrivare tra le prime quattro…”

Redazione Giallorossi.net