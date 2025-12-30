Calciomercato Roma, dal Belgio: contatti con Schjelderup del Benfica

C’è un nuovo nome da monitorare in chiave mercato invernale per la Roma. Secondo quanto riferito dal giornalista belga da Sacha Tavolieri, il club giallorosso avrebbe avviato i primi contatti con il Benfica per Andreas Schjelderup, ala offensiva norvegese classe 2004.

I dialoghi, ancora in fase preliminare, sarebbero impostati su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, formula già utilizzata dalla Roma per altri obiettivi di questa sessione. Parallelamente, ci sarebbero stati anche i primi approcci con l’entourage del calciatore per sondarne la disponibilità al trasferimento in Serie A.

Schjelderup è un profilo giovane, di prospettiva, capace di agire prevalentemente sull’esterno offensivo. Arrivato al Benfica dal Nordsjaelland, non è riuscito finora a ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico dei portoghesi, motivo per cui l’ipotesi di una uscita temporanea viene valutata con attenzione.

Il precedente giudiziario in Danimarca

Sul nome di Schjelderup pesa però anche un precedente extra-campo. Lo scorso novembre, il Tribunale di Copenaghen ha condannato il calciatore a 14 giorni di carcere con sospensione condizionale della pena per la diffusione di un video a contenuto sessualmente esplicito raffigurante minorenni, episodio risalente al periodo in cui militava nel Nordsjaelland.

Il giocatore si era autodenunciato e aveva chiesto pubblicamente scusa. In aula, come riportato dal portale VG.NO, Schjelderup ha spiegato di aver ricevuto il video su Snapchat e di averlo inoltrato a un gruppo ristretto di amici, definendo il gesto uno “scherzo di cattivo gusto”, dichiarando inoltre di non essere a conoscenza dell’età delle persone coinvolte. Un aspetto che resta sullo sfondo, ma che inevitabilmente accompagna il profilo del calciatore.

Fonti: Sacha Tovalieri su X / VG.No

3 Commenti

  1. Er Cobra Tovalieri ha pijato a’ cittadinanza belga e s’è messo a fa er giornalista sportivo.
    Ma tutti sti scambi de mercato cor Benfica!? Quelli nun ce vonno pagà Dahl co Coletta e ce stanno a rifilà er cugino de Sorbakken…

  3. Il bello è che qualcuno ci crede pure, a notizie come quella di Schjelderup. Ci sono già sugli esterni Dybala, Baldanzi, Soulè e El Shaarawy, come seconda punta si tratta Raspadori r la Roma dovrebbe accollarsi uno che in un campionato abbastanza normale come quello portoghese ha segnato la bellezza di una rete, come no…

