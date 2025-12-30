Zirkzee ai ferri corti con Amorim ma lo United non lo libera: Roma in attesa

Nonostante i segnali lanciati da Evan Ferguson e il ritorno in campo di Dovbyk, a Trigoria la strategia per gennaio non cambia. L’obiettivo numero uno è e resta Joshua Zirkzee, un nome su cui i contatti sono partiti ormai da tempo.

Il centravanti olandese, racconta oggi Il Messaggero, è ormai ai ferri corti con Ruben Amorim. Il tecnico del Manchester United non avrebbe affatto gradito la prestazione opaca dell’ex Bologna contro il Newcastle e il rapporto tra i due appare incrinato. Il centravanti, dal canto suo, spinge per cambiare aria e guarda con favore al ritorno in Italia, dove ritroverebbe un campionato nel quale ha fatto la differenza e un allenatore che lo stima.

Il vero ostacolo, però, resta il club inglese. Il Manchester United non ha ancora dato il via libera all’operazione e non intende liberare Zirkzee prima della metà di gennaio. La Roma ha già inviato la propria proposta ufficiale, ma i tempi non dipendono più solo dalla volontà del giocatore.

La formula discussa è ormai sul tavolo da tempo: prestito con obbligo di riscatto, che scatterebbe in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Una soluzione che consentirebbe ai giallorossi di rinforzare subito l’attacco senza appesantire immediatamente il bilancio, ma che necessita del semaforo verde dello United.

Fonte: Il Messaggero