Zirkzee ai ferri corti con Amorim ma lo United non lo libera: Roma in attesa

Nonostante i segnali lanciati da Evan Ferguson e il ritorno in campo di Dovbyk, a Trigoria la strategia per gennaio non cambia. L’obiettivo numero uno è e resta Joshua Zirkzee, un nome su cui i contatti sono partiti ormai da tempo.
Il centravanti olandese, racconta oggi Il Messaggero, è ormai ai ferri corti con Ruben Amorim. Il tecnico del Manchester United non avrebbe affatto gradito la prestazione opaca dell’ex Bologna contro il Newcastle e il rapporto tra i due appare incrinato. Il centravanti, dal canto suo, spinge per cambiare aria e guarda con favore al ritorno in Italia, dove ritroverebbe un campionato nel quale ha fatto la differenza e un allenatore che lo stima.
Il vero ostacolo, però, resta il club inglese. Il Manchester United non ha ancora dato il via libera all’operazione e non intende liberare Zirkzee prima della metà di gennaio. La Roma ha già inviato la propria proposta ufficiale, ma i tempi non dipendono più solo dalla volontà del giocatore.
La formula discussa è ormai sul tavolo da tempo: prestito con obbligo di riscatto, che scatterebbe in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Una soluzione che consentirebbe ai giallorossi di rinforzare subito l’attacco senza appesantire immediatamente il bilancio, ma che necessita del semaforo verde dello United.
Fonte: Il Messaggero
ma se il problema è questo e il mu non ha bisogno di soldi
Scambio secco Zirkzee Dovbick
… e loro ci devono un favore
Le squadre inglesi non hanno bisogno di soldi e quindi non deprezzano più di tanto. Probabilmente non c’è l’accordo sulla cifra del riscatto. Se loro vogliono 50 o glieli dai oppure il giocatore non lo prendi. E vedrai che non arriverà.
Lo hanno preso un anno e mezzo fa a più di 40 milioni.
Si sono fatti i conti di quanto hanno ammortato e sicuro non ci fanno una minusvalenza, quindi credo che il prezzo dei 30 milioni sia credibile.
Basta con queste storie senza fine che ai giornalai piace tanto montare. Alla roma ora ci sono 3 persone che masticano calcio di cui due di queste da una vita! Lasciamoli lavorare
Qua rischiamo di restare col cerino in mano. Puntiamo altrove da subito.
