Raspadori-Roma, c’è il nodo obbligo di riscatto. Il Galatasaray prova a inserirsi

La Roma continua a spingere con decisione per Giacomo Raspadori, individuato come uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco nella sessione invernale. I contatti con l’Atletico Madrid sono continui e la sensazione, a Trigoria, è che l’operazione possa entrare presto nella sua fase decisiva.
Nella giornata di ieri è andato in scena un colloquio diretto tra l’attaccante e Diego Simeone. Un confronto chiaro, senza giri di parole, dal quale è emersa la posizione del tecnico argentino: Raspadori non è considerato incedibile e, davanti alla richiesta di maggiore continuità, l’Atletico non si opporrà a una sua partenza. Il messaggio recapitato al giocatore è stato esplicito: restare è possibile, ma se l’obiettivo è giocare di più, la cessione è una strada percorribile.
Il club spagnolo ha infatti aperto al prestito, ma a precise condizioni. L’Atletico pretende l’inserimento di un obbligo di riscatto, legato a parametri come il numero di presenze o la qualificazione in Champions League, per una cifra complessiva attorno ai 20 milioni di euro. Una formula che la Roma sta valutando attentamente, consapevole però del gradimento totale del calciatore.
Raspadori ha già detto sì al trasferimento in giallorosso e soprattutto a Gian Piero Gasperini, con il quale ha avuto un contatto telefonico nei giorni scorsi. Un segnale importante, che rafforza la posizione della Roma nella trattativa. Da qui l’idea, concreta, di presentare una nuova offerta ufficiale nelle prossime ore per provare ad avvicinarsi alle richieste dell’Atletico e chiudere l’operazione.
Sul fondo resta l’interesse del Galatasaray, pronto a muoversi formalmente il 21 gennaio, in occasione della sfida di Champions League contro i colchoneros a Istanbul. Ma salvo colpi di scena, la Roma punta a bruciare la concorrenza: l’obiettivo è far sì che, quel giorno, Raspadori sia già un nuovo giocatore giallorosso.
e niente oh…vi siete innamorati de Raspadori ma io ho ancora negli occhi calciatori diversi…ricordate un certo Montella? Che ci facciamo con Raspadori’ Ma volare un po’ più in alto no? Prendere Jack vorrebbe dire un orizzonte temporale con lui di almeno 4 anni? Domanda? Perchè il Napoli lo ha lasciato partire? Perchè ha preso gente più forte vero? Allora perchè dovremmo prenderlo alla Roma? In quel ruolo servono giocatori che spaccano le partite!!! Io non sono convinto in pieno che lui sia quel tipo di giocatore …sarei altresì felicissimo di sbagliarmi se venisse a giocare ma ripeto…preferirei altro…io son d’accordissimo con il Bomber Pruzzo!!!
Al Napoli Holjund è stato preso per mettere una pezza all’infortunio di Lukaku, Neres già ce l’avevano, Politano pure, quindi al posto di Raspadori hanno preso Lucca e Lang, che in due hanno giocato (e segnato) finora sì e no quello che faceva Raspadori da panchinaro e non mi pare siano stati decisivi, francamente. Dove sarebbero “quelli più forti” presi dal Napoli, dunque? Il Napoli, peraltro, ci sta ancora una spanna sopra perché ha un centrocampo pazzesco, con gente come Lobotka, Mctominay, Anguissa, non perché hanno venduto Raspadori.
Raspadori è uno che dopo 2 anni di panchina fissa a Napoli
(giocato molto meno di Politano per dire)
è andato a fare panchina fissa a Madrid.
Ci sarà un motivo?
Raspadori nell’Atletico sta giocando poco, ma sta comunque facendo cose buone e non credo che i colchoneros vogliano disfarsene.
Potrebbe, come scritto nell’articolo, essere lui a spingere per andarsene dove può avere maggior spazio, ma di certo l’Atletico non lo regalerà e vorrà quantomeno recuperare i 22 milioni spesi quest’estate.
Massara credo punti ad un prestito con diritto di riscatto, al massimo un obbligo a condizioni non semplici da realizzare, quindi l’operazione resta difficile.
Recentemente è circolato il nome di SCHJELDERUP che mi intriga molto e che avevo già nominato quest’estate come alternativa ad Echeverri e Sancho.
Si tratta di uno degli giovani talenti del calcio norvegese, il quale però si è trovato la strada sbarrata da Nusa in nazionale e da Akturkoglu al Benfica.
Con la partenza del turco si pensava potesse finalmente esplodere, ma poi è arrivato Sudakov dallo Shaktar e soprattutto Mourinho in panchina ed il ventunenne talento norvegese continua a giocare scampoli di partite senza incidere.
Fortissimo nel dribbling, tipico esterno sx che rientra sul piede dx per il tiro, è anche molto disposto al sacrifico in fase di non possesso e con Gasperini potrebbe esplodere.
Per fargli spazio l’indiziato numero 1 è Baldanzi.
Io Raspadori lo prenderei uno a sx ci serve e all’occorrenza può giocare anche come centravanti , se è per questo nutro più perplessità su Zirkzee, che secondo me non è proprio il centravanti ideale per Gasp
premesso che Ferguson sta crescendo e non credo che la Roma lo darà indietro a gennaio
ZIRKZEE
è prioritario per le alternative di gioco che porta in dote
Soulè Zirkzee dietro la punta e Ferguson centravanti
Soulè Dybala dietro la punta e Zirkzee centravanti
RASPADORI
– darebbe il cambio a Soulè o Dybala nelle rotazioni
– si prenderebbe lo spazio di Baldanzi che andrebbe in prestito da qualche
sulla carta le prime scelte di Gasp sarebbero Soule Dybala ( Raspadori ) Zirkzee ( Ferguson )
