Raspadori-Roma, c’è il nodo obbligo di riscatto. Il Galatasaray prova a inserirsi

La Roma continua a spingere con decisione per Giacomo Raspadori, individuato come uno degli obiettivi principali per rinforzare l’attacco nella sessione invernale. I contatti con l’Atletico Madrid sono continui e la sensazione, a Trigoria, è che l’operazione possa entrare presto nella sua fase decisiva.

Nella giornata di ieri è andato in scena un colloquio diretto tra l’attaccante e Diego Simeone. Un confronto chiaro, senza giri di parole, dal quale è emersa la posizione del tecnico argentino: Raspadori non è considerato incedibile e, davanti alla richiesta di maggiore continuità, l’Atletico non si opporrà a una sua partenza. Il messaggio recapitato al giocatore è stato esplicito: restare è possibile, ma se l’obiettivo è giocare di più, la cessione è una strada percorribile.

Il club spagnolo ha infatti aperto al prestito, ma a precise condizioni. L’Atletico pretende l’inserimento di un obbligo di riscatto, legato a parametri come il numero di presenze o la qualificazione in Champions League, per una cifra complessiva attorno ai 20 milioni di euro. Una formula che la Roma sta valutando attentamente, consapevole però del gradimento totale del calciatore.

Raspadori ha già detto sì al trasferimento in giallorosso e soprattutto a Gian Piero Gasperini, con il quale ha avuto un contatto telefonico nei giorni scorsi. Un segnale importante, che rafforza la posizione della Roma nella trattativa. Da qui l’idea, concreta, di presentare una nuova offerta ufficiale nelle prossime ore per provare ad avvicinarsi alle richieste dell’Atletico e chiudere l’operazione.

Sul fondo resta l’interesse del Galatasaray, pronto a muoversi formalmente il 21 gennaio, in occasione della sfida di Champions League contro i colchoneros a Istanbul. Ma salvo colpi di scena, la Roma punta a bruciare la concorrenza: l’obiettivo è far sì che, quel giorno, Raspadori sia già un nuovo giocatore giallorosso.

Fonti: Il Messaggero / La Gazzetta dello Sport