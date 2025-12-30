TANTA ROMA, LA CHAMPIONS E’ LÌ

La Roma chiude un 2025 magico con un 3-1 al Genoa che vale molto più del punteggio finale: vale una risposta, forte e chiara, dopo il ko con la Juventus, l’emergenza infortuni e un certo pessimismo che iniziava ad aleggiare nell’ambiente romano. All’Olimpico i giallorossi fanno quello che dovevano fare: vincere e convincere. E lo fanno senza concedere appigli.
L’avvio è equilibrato, quasi studiato. Il Genoa è ordinato, prova a pressare, resta compatto. Poi la Roma colpisce alla prima vera occasione: Soulé trova il gol che apre la partita e, di fatto, la chiude. Perché da lì in poi i liguri smarriscono certezze e distanze, mentre la Roma diventa cinica, feroce. Passano pochi secondi ed ecco il raddoppio di Koné: un uno-due micidiale che manda la gara in archivio molto prima del previsto e manda di traverso a De Rossi l’omaggio dell’Olimpico, previsto proprio a cavallo del quarto d’ora di gioco.
Il primo tempo giallorosso è una lezione di concretezza. Ferguson trova il gol del 3-0 prima dell’intervallo, la Roma sfiora il poker e manda il Genoa negli spogliatoi decisamente frastornato. Non è solo questione di gol, ma di dominio mentale: ogni pallone pesa, ogni transizione è pulita, ogni scelta è lucida.
Nella ripresa la squadra di Gasperini abbassa i giri e gestisce. Nessuna frenesia, nessun rischio inutile, anche se lo spettacolo, inevitabilmente, ne risente. Il Genoa prova a restare in partita più per dignità che per reale convinzione e trova nel finale la rete della bandiera con Ekhator, sostanzialmente ininfluente. Quando arriva, la gara non ha più nulla da dire.
Il peso di questa vittoria è specifico: la Roma, spietata contro le “piccole”, torna in zona Champions, rimette la Juventus un punto dietro e manda un messaggio chiaro al campionato. Nonostante le difficoltà, questa squadra c’è. E sa reagire.
Le note liete non mancano. Koné è straripante, dominante, ovunque: una prestazione totale. Soulé non è più una sorpresa, ma una conferma. Dybala, finalmente, sembra tornato in condizione vera: manca ancora la concretezza, ma è prezioso nel ritmo e nella qualità delle giocate. Bene anche il giovane Ziolkowski, che si fa trovare pronto in un momento delicatissimo vista l’assenza di Ndicka, e preziosissimo il recupero di Hermoso, autore di una prova solida nonostante una pubalgia che lo ha limitato per settimane.
Capitolo Ferguson: risposte arrivate sul campo, non a parole. Dopo le stoccate di Gasperini, l’irlandese risponde con il gol e una prestazione generosa, concreta, utile alla squadra. Esattamente ciò che gli veniva chiesto.
La Roma chiude così un 2025 più che positivo, decisamente migliore di quanto si potesse immaginare. Ora il campionato lascia spazio al mercato. Gasperini aspetta rinforzi, perché questa squadra ha dimostrato di avere una base solida. Con qualche tassello di livello in più, il salto di qualità non è un’illusione. È un obiettivo.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
vedremo a Bergamo se siamo da champions.
Il calendario non ci da una mano, quindi dobbiamo essere feroci e concreti per terminare il girone d’andata tra le prime quattro. Speriamo di avere buone notizie dal mercato, anche perché in questo momento la rosa è un po ristretta.
Siamo praticamente al giro di boa e possiamo fare un primo bilancio.
Questa Roma è in grado di battere più o meno tutte le squadre di bassa-media classifica. Il discorso cambia con quelle di alta, per competere con queste serve altro che difficilmente potrà essere portato dal mercato di gennaio.
Tuttavia è ragionevole ritenere che se vinci sempre almeno contro 14 squadre che precedi fai almeno 80 punti e al quarto posto ci puoi arrivare tranquillamente (l’Atalanta terza lo scorso anno ha chiuso a 74).
Se non ci sono terremoti il nostro campionato potrebbe essere questo e tutto sommato ci si può accontentare. Poi però l’anno prossimo la società deve far vedere che ha voglia di vincere qualcosa.
X Rod… è così. Per il quarto posto si deve vincere con le squadre che hai sotto, ma non puoi perdere col Cagliari. Se perdi col Cagliari dopo un big match lo devi per forza vincere per recuperare lo scivolone. l’Atalanta poi non è il Cagliari, e nemmeno altre squadre che hai sotto sono facili.
Dobbiamo battere Atalanta, Juventus e Milan per essere da Champions.
Quelle partite ci daranno il vero valore della Roma.
Ieri è stata una passeggiata sebbene molti giocatori del Genoa sono interessanti in chiave mercato (Fendrup, Malinosky, Vitinia) e DDR dovrebbe salvarsi tranquillamente.
A dimostrazione che se avessimo un bravo DS non avresti la necessità di andare all’estero a prendere il Bailey o il Solbaken di turno..
Da qui alla befana ci aspettano due trasferte dure a Bergamo e Lecce che chiuderanno il girone d’andata mentre la Juve ha un calendario più semplice. Rimanere quarti il 7 gennaio sarebbe un bel traguardo…intanto Buon Anno a tutti!
è molto difficile. ma vedremo…
forza Roma!
grazie Roma per averci regalato un fine anno splendido!
Vittoria fondamentale per restare lì
Buon anno a tutti 💛❤️
ADORO…..quando vinciamo tutti campioni…..quando perdiamo tutto c@)0..ni……non c’è equilibrio nei giudizi……..ma sempre FORZA ROMA 💗
Forse la verita sta in mezzo?
Axl assolutamente…ma basta anche sono le solite critiche esasperate..la Roma sta facendo un buon campionato…. si sapeva sin dall inizio che non avrebbe lottato per lo scudetto quest anno… qui ogni vola che si perde si fanno drammi esagerati … e si critica tutto e tutti… vorrei sapere se chi è cosi polemico è cosi anche con se stesso nella propria vita…. o se quando fallisce o sbaglia al contrario tende a trovare giustificazioni…
La Roma ha fatto vedere cosa può essere se riesce a concretizzare le occasioni che crea, una volta in vantaggio ha più spazi per ripartire e non c’è molto da fare, a memoria tutte le volte che è andata sopra ha vinto.
ieri ottima condizione di dybba e buona prova di Ferguson, però sulla loro continuità ho dei dubbi enormi, soprattutto per la tenuta fisica, anche perché oltre a saltare le partite se il fisico non da continuità saltano anche gli allenamenti e la condizione ne risente.
il polacco è una bella pescata, speriamo cresca fisicamente.
Pisilli invece ha bisogno di giocare e penso che Gasp nn lo vede perché non ha la qualità che Gasp vuole sulla tre quarti ne le caratteristiche di rottura che vuole in mediana.
frendrup mi ricorda tanto come giocava de roon a Bergamo, sarebbe uno scambio con pisilli molto gradito e utile alla causa, anche se mi dispiacerebbe
Concordo sulle note positive emerse dalla partita di ieri.
Un Dybala in queste condizioni ed un Koné così straripante a centrocampo potrebbero darci una grossa mano anche nella prossima importantissima sfida di Bergamo.
Molto bene anche Ziolkowski che sta facendo pesare poco l’assenza di Evan e non era affatto scontato.
Tuttavia il reparto attaccanti dell’Atalanta è di tutt’altro livello rispetto a quello Genoano e non sarà facile né per lui e nemmeno per i compagni di reparto.
Meno male che Mancini ed Hermoso, entrambi in diffida, hanno evitato la squalifica.
La prima partita del 2026 sarà fondamentale.
Vincere vorrebbe dire far fuori definitivamente l’Atalanta dalle pretendenti alla Champions, tenere a distanza le inseguitrici ed evitare di perdere distanza dal turno scudetto, in attesa che il rientro degli africani ed il mercato rinforzino la rosa per la parte decisiva della stagione.
Teniamoci Ferguson almeno fino al finale della stsgione. Tra lui e Dovbik tutta la vita Ferguson che lotta su ogni pallone. Non sara’ Batistuta ma una mano ce la puo’ dare. FRS
siamo onesti , diciamo anche molto poco il genoa
Sta cosa mi manda in bestia, quando vinciamo dobbiamo essere onesti , viceversa quando perdiamo , spesso per porcherie arbitrali, l’onestà va a farsi friggere.
Intanto qua , come ogni pre campionato parlavate di Roma da 6/7/8 posto, invece stiamo lì a giocarci la Champions.
Non abbiano vinto gli scontri diretti? E perché l’ anno dell’ultimo scudetto quanti ne abbiamo vinto?
Uno 3-2 all”Inter a Roma.
Poi 1-0 il derby grazie ad un autorete, ( ma la lazzie non la consideriamo una grande , o scontro diretto , giusto?)
Poi ?
3-2 e 1-1 col Milan
O-0 e 2-2 con la Juve
Cioè ,ma mi fate capire di che stiamo parlando ?
Siamo la squadra che ha fatto più punti dal 01. gennaio al 31 dicembre
Siamo la migliore difesa del campionato.
Nonostante vi sia ancora affisso il cartello
LAVORI IN CORSO
Siccome stiamo ancora a ridosso ( e per tre mesi siamo stati al primo posto) di quelle che chiamate grandi, nonostante gli scontri diretti persi , ( tutti con un gol di scarto , ciò significa nessuno ci ha dominato ) come si spiega ciò?
Prendiamo l’esempio del Milan , cosiddetta grande, ha vinto tutti gli scontri diretti , in casa, facendo caxare, gioca una volta a settimana e quanti punti tiene da noi?
Quello che fa rabbia è la sconfitta a Cagliari , pesantemente condizionata da un arbitraggio indecente , e dalla nostra inferiorità numerica.
Siano onesti, il Genoa è la stessa squadra che una settimana fa ha tenuto testa all’Atalanta in 10 contro 11.
Perché fai fatica a dire che la Roma è stata brava, superiore ed ha fatto un’ottima partita?
Da quanno DDR s’è trasferito ar Genoa, me lo seguo pe vedè che combina. Ieri quelli nun so’ manco scesi in campo, avemo giocato contro le sagome d’allenamento. La partita più oscena de la gestione De Rossi. Ha scajato contro inter e atalanta, co li bergamaschi addirittura in inferiorità numerica, ma gli ha dato filo da torce sia a Chivu che a Palladino. Leggevo li commenti genoani ieri sera, schiumavano rabbia, stavano avvelenati. Fosse pe’ loro lo mannerebbero via pure oggi, dopo che so stati un mese a incensallo e a leccaje er c.xx.
Quanno incrocia er Gasp depone sempre le armi, poi associato ar fatto che c’aveva davanti la Magica è uscita na combo devastante pe li rossoblu.
Davanti a na partita der genere nun commenterei niente su li singoli nostri e su la gara giocata da la Roma. Ieri sera, sur forum, c’era già chi avrebbe proposto n’quinquennale a Dybala, pe la prestazione che ha fatto contro le controfigure de n’grifone che sta a lottà pe nun retrocede. Li giudizi su squadra e singoli se danno sur medio-lungo periodo, no dopo na partita d’allenamento…
Si vince: tutti fenomeni, si perde: tutte pipphe. Un classico.
Su Dybala capisco il romanticismo e l’ammirazione che hanno in tanti (erano anche le mie fino alla scorsa estate), ma è in fase calante, per non dire peggio, già dall’anno scorso, per me è una follia anche solo immaginare un rinnovo
vero
Per la mia visione di calcio, siamo quarti per merito di ottimi calciatori pretesi o messi in campo proprio dal nostro Daniele: Svilar, Koné e Soulé.
A cui aggiungere Wesley voluto fortemente dall’attuale tecnico.
Ho visto un ottimo Pisilli, e spero nel ritorno anticipato di ElA per avere un centrocampo al top e arrivare minimo quarti!
Dove lo hai visto un ottimo Pisilli?
Perché vorresti arrivare tra le prime 3?
Ma come , o nabbule campione d’Italia ha speso 230 mln sul mercato .
l’Inter è o non è la squadra che paga di più di stipendi , ed è la più forte del campionato?
il Milan gioca o non gioca una volta a settimana, e quindi super avvantaggiata?
Io voglio capire, per non capisco , ste squadre sono forti a convenienza?
Sempre sul pezzo. La Roma ha come obiettivo il 4 posto ed è tra le prime quattro da inizio campionato. Spero di arrivare così fino in fondo. Purtroppo la Juve l’ abbiamo a un punto e la terza a quattro se vince il recupero. Ora si tratta di continuare e migliorare.
Pisilli ha giocato bene, era facile entrare col Genoa, ma non ha sbagliato nulla nonostante fino ad ora abbia avuto pochissimo minutaggio.
Saremmo campioni in Serie B con piccole squadre, Kone e Soule sono stelle contro le grandi squadre, non si vedono.
Ma ma ma ma ma ma ma ma mamama ma ma maaalox..ma ma maaalox.
( sulle note della vecchia pubblicità natalizia dei Bauli )
stavo riflettendo sulle perdite contro napoli, milan, juve , inter.
forse e dico forse, biognerebbe cambiare l approccio alla partita. Forse , difendere di piu e puntare al pareggio, cosi facendo si prende fiducia, e poi si potrà puntare a vincere, perchè con queste 4 sconfitte, secondo me , cè da rafforzare l aspetto psicologico.
Per carità , non hai torto, però perdonami , in passato , qualcuno si è lamentato che contro le grandi , non scendevamo mai in campo per imporre il nostro gioco.
Il Milan lo abbiamo preso a pallonate tutto il primo tempo .
E comunque sarebbe bastato che Dybala realizzasse il rigore per fare finire la partita in pareggio.
Con l’Inter subiamo il solito gol in contropiede, e poi li abbiamo schiacciati dentro la loro metà campo.
Col Napoli siamo stati rapinati
Solo con la Juve secondi me abbiamo giocato male, tranne gli ultimi minuti di arrembaggio.
Quello che voglio dire nessuno di questi ” squadroni ” ci ha messo sotto.
era importante vincere e abbiamo vinto…era importante dare il nostro bentornato a casa a Daniele e lo stadio ha vibrato all’unisono scandendo il suo nome…una serata di festa, sapendo che le partite che conterà vincere sono altre, ma intanto sono altri 3 punti in saccoccia. Unico neo è che non tiriamo mai dalla distanza, manco quando sarebbe la cosa più logica da fare, invece che voler entrare in porta con la palla…spero che un paio di innesti mirati possano dare più vivacità a un attacco che a volte è poco concreto e cattivo
Stiamo calmi con i giudizi, sono già usciti fuori i capiscioni romantici di Dybala, vogliono già il rinnovo. Tecnicamente è sopra a tuttu, ma ieri il Genoa è stata poca cosa. Sulla classifica più di tutte pesa la sconfitta di Cagliari. Gasperini per alcuni ieri era un faggiano oggi è il migliore, per alcuni Ferguson era un sardellone da rimandare indietro, oggi è il bomber dei bomber. Lasciamo lavorare Gasperini e speriamo che sia a Gennaio che a Giugno lo accontentino sul mercato. p.s. io pure ieri mi sono gasato a bestia quando Paulo ha messo giù il pallone vicino la bandierina del calcio d’angolo. Forza Roma
E’ ora che la Roma cominci a fare punti anche con squadre di livello a partire da sabato prox contro l’Atalanta,anche se questa non è più la squadra di qualche tempo fa.
Almeno un pareggio è alla portata dei giallorossi,anche se ci vorrebbe una bella vittoria per rinfocolare l’ondivago microcosmo romanista.
Quanto a rinforzare l’organico a gennaio, già l’ho precisato che preferirei un esterno sinistro d’attacco invece che una punta centrale o una mezza punta,quali sono Raspadori e Zirkzee.
Anche ieri sera nel 2° tempo ho visto delle ripartenze abbozzate da parte dei nostri ,che poi si sono arenate sulla trequarti per mancanza di velocità e potenza nello scatto ( vero Dybala?). Con Zirkzee e/o Raspadori la Roma sarà sempre costretta a fare azioni manovrate con un’infinità di passaggi,come è capitato per ultimo a Torino contro la Yuventus, perdendo di pericolosità e di profondità.
Ma che calcio vedi?
I big match sono tosti per tutti i giocatori, quanti se ne hanno messi in tasca Hermoso, Koné e Mancini?
Ci sta sparire o fare poco contro difensori al top. Mati in Serie A ha segnato contro Milan, Inter, Bologna, Lazio, Fiorentina etc etc…quindi qualche gol nei match importanti li ha fatti eccome.
manco quando se vince commentate da tifosi.Forza Roma.
Zenone certo se c’era il tuo pupillo sulla sinistra sai che rabbia e scatto sulla trequarti! Ah dimenticavo che gli ha sbattuto il tappo dello spumante sul muscolo e deve stare fermo un mese!
La Roma nel primo è stata straripante, tagliava la difesa del Genoa come “un coltello caldo nel burro”. Tanti tiri, tante occasioni: ha segnato anche Ferguson (che ha dovuto ribattere un suo tiraccio mal riuscito).
Ad Asterix vorrei dire che se batti “quelke” (Atalanta, Milan e Juve) non sei da Champions soltanto ma da Scudetto!
Ad Achille invece ricorderei che non “è solo il Genoa”!
Ha perso per una rete con Juve, Inter, Napoli, Atalanta (al 95′ in 10 per tutta la partita!!!) battuto fuori casa Sassuolo e Udinese, e pareggiato a Como ….
Se è sembrata poca cosa è stato per merito nostro!!!
FORZA ROMA
ok sentiamoci dopo Bergamo
senza Pellegrini è un’altra Roma. il resto sono chiacchiere
il genoa ieri era veramente poca cosa .e non si può analizzare la partita .noi abbiamo perso alcuni palloni ,che una squadra di livello superiore ci avrebbe punito subito in ripartenza
Il processo alle intenzioni..
Io invece ho visto l’ennesimo portiere ,Sommariva, posseduto dallo spirito di Jashin..Ha tolto almeno 4/5 palloni dalla porta
Attenzione a sminuire o sottovalutare questa vittoria. Logico che il prossimo sarà un incontro importante che ci dirà a che punto sia la squadra. Ma continuare a ripetere: “Ci sentiamo dopo Bergamo”, sminuendo un successo ottenuto lo trovo perfettamente inutile e dannoso Piuttosto che piangere o lamentarmi in anticipo, preferisco godermi questo quarto posto conquistato sul campo. Forza Roma💛❤️
Sperano che perdiamo per poter dire : ehh avevo ragione.
Vedono solo ciò che gli conviene.
Io, invece vedo che, nonostante le sconfitte con gli squadroni.Nonostsnte i nostri attaccanti non segnano o segnano poco
Nonostante gli infortuni.
Nonostante le porcherie arbitrali a noi contro e alle strisciate e Nabbule a favore.
Stiamo in piena zona Champions.
Io la vedo diversamente:
Ieri la partita ha detto che la difesa del Genoa era quantomeno allegra per non dire oscena(adoro ddr ma da allenatore finora non ha dimostrato nulla) . Dopo il primo regalo della difesa e il primo gol la partita si è messa in discesa e il secondo gol in mischia ha stroncato gli avversari. Le note positive per me sono zoilkoski, personalità grinta e lettura delle situazioni in crescita assoluta, I tiri dei centrocampisti due di Kone e un quasi gol di Cristante, Dybala trequartista centrale puro quasi regista da cui riparte l azione é una nota lieta perché sa inventare dove serve e non perde palla, a sinistra nn lo vedo bene e ormai non ha più lo scatto e lo spunto per cui arretrando a creare gioco è tanta roba… Insomma Gasp ha giocato con un 3412 ieri ha funzionato. Stesso ruolo potrebbe fare baldanzi al rientro(tra l altro è il suo ruolo) e anche Lollo.
Prestazione accettabile di ferguson da cui dobbiamo aspettarci necessariamente di più.
Secondo me e secondo tutti ci sono 4 squadre superiori alla roma per cui il posto Champion non è scontato né facile da raggiungere a meno che non basti il 5 posto. Avendo perso tutti gli scontri diretti conle big la situazione è purtroppo questa. Il mercato è utile se arriva gente che ti cambia il tasso tecnico e vede la porta… Ziirkee sembra un ottimo prospetto, raspadori ha fatto panchina al Napoli e all atletico dove dopo neanche sei mesi lo venderebbero, è davvero il prospetto che ci cambia le sorti Dell attacco? È una risposta che non so dare sinceramente!
c’e’ solo una certezza che la Roma con il centravanti e senza il falso nove e’ un’altra squadra…Ferguson é nettamente pou’ forte dell’ucraino oltre ad essere giovane
