ZIOLKOWSKI: “Mancini, Ndicka e Hermoso i miei modelli. La sostituzione contro il Plzen? Non è stata una bella esperienza, ma…”

Jan Ziolkowski parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Genoa. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

ZIOLKOWSKI IN CONFERENZA STAMPA

Dove puoi migliorare?

«È stato bello giocare contro la Juventus, sono stato molto felice di giocare ma anche deluso dalla sconfitta, ma è stata la partita più importante della mia carriera. Oggi sono molto contento della vittoria e di aver aiutato la squadra. Tutti lavoriamo per migliorare, possiamo migliorare tutto».

Cosa è scattato nella tua testa dopo quell’errore in Europa League di tante partite fa? Come hai vissuto quel periodo senza giocare? Qual è il tuo idolo?

«È stata dura per me quella sostituzione, ma ho continuato a lavorare e ad ascoltare i consigli del mister. Non è stata una bella esperienza, ma dalle esperienze si impara sempre. Non ho modelli a cui mi ispiro, se non i miei compagni come Mancini, Ndicka ed Hermoso».

Dal tuo rinvio è nato il gol…

«Non so, forse non è stato l’assist più bello, è stato un rinvio, ma non conta la bellezza dell’assist ma il risultato. Sono contento per me stesso, per la squadra e per i tifosi».

Redazione GR.net