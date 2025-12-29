LIVE! GASPERINI: “Nessuno come Dybala, quando sta bene gioca a prescindere. Ferguson è sulla strada giusta”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Genoa, gara valida per la 17esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI A SKY SPORT

Nel primo tempo la Roma ha creato tanto, poi nel secondo qualcosa è cambiato.

«Sì, indubbiamente. All’inizio c’è stato qualche errore tecnico, ma poi la squadra si è mossa bene in avanti, con inserimenti continui e creando parecchie situazioni pericolose. Spiace un po’ per il secondo tempo: avrei voluto vedere una ripresa più piacevole dal punto di vista del gioco. La partita poi è un po’ scaduta, però dobbiamo tenere a fuoco tante cose buone fatte soprattutto nel primo tempo».

Gasperini dice spesso che non conta il “finto 9” o il “vero 9”, ma chi sta meglio. Però le statistiche dicono che si vince più spesso con un centravanti vero: c’è un nesso secondo lei?

«Non so quali statistiche vengano considerate, perché poi bisogna guardare nel dettaglio. Ferguson, ad esempio, ha sempre giocato: ha saltato partite per infortunio, altre non ha giocato novanta minuti. Ci sono state partite vinte e perse in contesti diversi, a volte partendo bene e poi perdendo nel secondo tempo. Dipende sempre da come si leggono i dati, ma non è quello il punto. Il punto è fare prestazioni. Non si può sbagliare atteggiamento, non si può sbagliare intensità con questa squadra. È una squadra che, quando va forte, ottiene risultati e, anche quando non li ha ottenuti, spesso ha comunque fatto delle buone prestazioni. Questa è la cosa più importante».

Si è visto un Dybala tonico, che rientrava e aiutava la squadra. È anche per questo che lo hai proposto in una posizione più arretrata?

«Lui, se non ha infortuni, gioca, a prescindere, perché la Roma non ha altri giocatori di una qualità così alta. Quando sta bene, come stasera, viene fuori il giocatore d’attacco e tutto si sviluppa in un altro modo. Quando invece non ha la stessa condizione, la stessa forza, o ha ancora qualche acciacco, non riesce a rispondere a partite come questa. Ma anche giocando più indietro va bene lo stesso, perché in questo momento, in questa squadra, se non deve stare fuori, gioca».

Konè ha ancora grandi margini di miglioramento?

«I margini di progresso ci sono per tutti i giocatori, anche in età sportivamente avanzata. Bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno, perché se guardiamo solo quello che manca non va bene. Lui è un nazionale francese, titolare, con caratteristiche straordinarie sotto molti aspetti. È vero che se facesse anche più gol probabilmente la Roma sarebbe già su altri livelli, ma penso che anche sotto questo aspetto abbia sicuramente dei margini di crescita».

GASPERINI A DAZN

È contento della prestazione?

“Assolutamente. Siamo partiti bene. La squadra ha giocato bene, con buone geometrie. Si è approcciata pericolosamente in attacco. Nel secondo tempo, con lo stadio pieno, potevamo cercare di fare giocate migliori. La partita è un po’ scaduta. Merito a questi ragazzi perché il Genoa ultimamente ha fatto delle ottime partite”.

Dybala ha giocato in più posizioni, perché?

“Non ci sono posizioni preferite, lui sa giocare a sinistra o a destra o al centro. Dybala è un giocatore che trovi sempre, che perde pochissimi palloni e ha giocate geniali. Aumenta il gioco d’attacco in modo esponenziale. Purtroppo non è sempre disponibile. Ha giocato diverse partite per 90 minuti, anche se a volte lo toglievo gli ultimi minuti per scrupolo, ma può giocare sempre quanto oggi”.

L’ha soddisfatta la prestazione di Ferguson rispetto a quello che gli chiedeva?

“È sulla strada giusta. Essendo un ragazzo giovane ha tantissimi margini per essere determinante e un centravanti importanti. La Roma deve essere una squadra importante, ha avuto dei centravanti importanti. Lui ha il vantaggio di essere giovane. Deve avere la voglia e la determinazione di sapere dov’è e chi l’ha preceduto. Sul piano motivazionale deve essere molto forte”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Ha ricevuto da Ferguson le risposte che si aspettava?

“Sotto il profilo della prestazione si. Poi i margini che deve avere sono notevoli ma c’è già una buona risposta. Chiaro che il ruolo del centravanti della Roma è molto importante, qui ci sono stati giocatori di grandissimo valore. Lui è giovane se segue questa strada potrà crescere”

Dopo quello che ha visto oggi tributare a De Rossi oggi, si aspetta la stessa cosa a Bergamo?

“Si, questa sera dobbiamo essere contenti della partita con il Genoa che è stato un pezzo della mia strada. La classifica si è un po’ spaccata. Siamo comunque nella zona alta e sicuramente da domani sarà emozionante il ritorno a Bergamo perchè ho vissuto lì qualcosa di straordinario e tanti giocatori con i quali ho condiviso momenti fantastici. Sono contento di essere qui e sono stato accolto bene. Sarà una partita di calcio importante”

Siete rimasti molto bassi su una punizione come mai? El Shaarawy a destra?

“Devo rivederla. Alcune cose mi hanno fatto arrabbiare. Abbiamo subito una rete facile. Ho tenuto El Shaarawy perchè Dybala ha fatto molto bene a sinistra. Questa cosa è limitante per i calciatori che devono giocare solo da una parte o dall’altra. Hanno capacità per giocare in molte zone del campo altrimenti diventano scontati. Non ci sono stati risultati esaltanti”

Ci fa un bilancio? Si aspettava di essere lì?

“Ringrazio i calciatori per come mi hanno accolto e se non hai giocatori convinti non c’è possibilità di andare avanti. Questi ragazzi sono stati straordinari verso di me. La classifica è difficile dire dove sei ad inizio ma abbiamo cominciato a giocare e sempre vinto o perso. Undici vittorie però sono tante e forse potevamo perdere qualcosa in meno. Abbiamo un’identità più forte e abbiamo avuto il problema di realizzare. Questo però almeno questa sera l’abbiamo migliorato anche se potevamo far di più. Dobbiamo diventare più prolifici e nei cambi. Le squadre contro le quali stiamo competendo sono molto attrezzate soprattutto a livello offensivo. Questo però aumenta il valore del lavoro dei ragazzi che hanno l’approvazione della gente. Questa benzina ci sta tenendo più su in alto”.

Redazione GR.net