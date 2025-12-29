ULTIMA ORA – Fabrizio Romano: “Offerta ufficiale della Roma al Manchester United per Zirkzee” (VIDEO)

La Roma accelera e non fa più mistero delle proprie intenzioni: l’attacco va rifatto subito. Dopo Giacomo Raspadori, l’altro nome cerchiato in rosso è quello di Joshua Zirkzee, per il quale i giallorossi hanno già mosso passi concreti.

Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Manchester United ha ricevuto un’offerta ufficiale tramite intermediari: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, formula che la Roma considera sostenibile e coerente con la propria strategia finanziaria. I contatti tra le parti sono in corso e la trattativa è entrata nella fase decisiva.

Dal punto di vista del giocatore, non ci sono ostacoli. La Roma ha già raggiunto un accordo totale con Zirkzee, che ha dato il suo sì al ritorno in Italia ed è pronto a mettersi a disposizione di Gasperini. Un elemento chiave, che rafforza la posizione del club giallorosso nei confronti dei Red Devils.

Ora, però, tutto dipende dal Manchester United. La decisione finale spetta a Ruben Amorim e alla dirigenza inglese, che devono valutare le alternative prima di liberare l’attaccante olandese. In particolare, il possibile mancato arrivo di Antoine Semenyo, in uscita dal Bournemouth e seguito da diversi top club di Premier League, potrebbe rallentare l’operazione: lo United non vuole scoprirsi troppo in avanti senza avere un sostituto pronto.



