ULTIMA ORA – Fabrizio Romano: “Offerta ufficiale della Roma al Manchester United per Zirkzee” (VIDEO)

La Roma accelera e non fa più mistero delle proprie intenzioni: l’attacco va rifatto subito. Dopo Giacomo Raspadori, l’altro nome cerchiato in rosso è quello di Joshua Zirkzee, per il quale i giallorossi hanno già mosso passi concreti.
Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, il Manchester United ha ricevuto un’offerta ufficiale tramite intermediari: si tratta di un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni, formula che la Roma considera sostenibile e coerente con la propria strategia finanziaria. I contatti tra le parti sono in corso e la trattativa è entrata nella fase decisiva.
Dal punto di vista del giocatore, non ci sono ostacoli. La Roma ha già raggiunto un accordo totale con Zirkzee, che ha dato il suo sì al ritorno in Italia ed è pronto a mettersi a disposizione di Gasperini. Un elemento chiave, che rafforza la posizione del club giallorosso nei confronti dei Red Devils.
Ora, però, tutto dipende dal Manchester United. La decisione finale spetta a Ruben Amorim e alla dirigenza inglese, che devono valutare le alternative prima di liberare l’attaccante olandese. In particolare, il possibile mancato arrivo di Antoine Semenyo, in uscita dal Bournemouth e seguito da diversi top club di Premier League, potrebbe rallentare l’operazione: lo United non vuole scoprirsi troppo in avanti senza avere un sostituto pronto.
Facce sto Regalo de per un capodanno coi botti!
Forza Roma
aspetta e spera che già l’ora s’avvicina
Tanto se arriva poi dirai che “se era buono te lo davano a te” lo scarto del Manchester ecc
Aspetta e spera, che poi s’avvera, teniamo alta la nostra bandiera… (si, la vita è tutto un quiz)
Quando cominciano a fare questi articoli sicuro non arriva
gli intermediari, sono tra le tante cause del declino del calcio odierno! La soluzione sarebbe quella di non utilizzarli, finendo però esclusi dal mercato che conta, secondo lo schema dei Gobbi che non consentivano ad alcune squadre di comprare i giocatori realmente utili e funzionali alle proprie squadre
c’è un piccolo dettaglio
per come Amorino ha gestito la cosa avere Zirkzee in panchina ora oppure non averlo é meglio la seconda opzione quindi si sbrigasser a lasciarlo
Purtroppo al Manchester i soldi non servono, sono capaci di tenerlo li e dartelo l’ultimo giorno di calcio mercato, hanno il coltello dalla parte del manico.
