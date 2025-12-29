Roma-Genoa, le ultime: Ferguson verso la titolarità con Dybala e Soulè

Arrivano aggiornamenti pesanti in vista di Roma-Genoa direttamente dai microfoni di Sky Sport. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante, Gian Piero Gasperini è pronto a sorprendere tutti nelle scelte di formazione, soprattutto nel reparto offensivo.
Nonostante le dichiarazioni tutt’altro che morbide dei giorni scorsi, Evan Ferguson va verso la titolarità al centro dell’attacco giallorosso. Una decisione che sa di scelta obbligata, ma anche di ultima chiamata: il tecnico punta sul centravanti irlandese dal primo minuto, affidandogli il peso del gol in una gara che per la Roma vale molto.
Alle sue spalle agirà la coppia formata da Paulo Dybala e Matías Soulé, chiamati a dare qualità, imprevedibilità e soprattutto assistenza a un attacco che fin qui ha faticato a trovare continuità sotto porta.
Novità anche in difesa. Mario Hermoso dovrebbe stringere i denti e partire titolare, nonostante le condizioni non ottimali. Gasperini sembra intenzionato a confermarlo dall’inizio per non stravolgere l’assetto del reparto arretrato, già orfano di Ndicka e alle prese con rotazioni ridotte.
Fonte: Sky Sport
Sempre sempre sempre sempre forza Roma annamo a vince 💛❤️💛❤️
daje
Vorrei vedere anche Angelino titolare!
Se fosse vero vuol dire che un allenatore della caratura di Gasp non ha visione di gioco. Dybala e Soulé non possono giocare insieme. Cristante e Pellegrini nemmeno. Pure uno che non ci capisce nulla sa che certi giocatori per caratteristiche e rendimento non possono giocare insieme. Ma un 4-2-3-1 è difficile? Svilar, Celik, Hermoso, N’Dicka, Rensch, Mancini, Koné, Soulé/Dybala, Pisilli, Wesley, Ferguson/Baldanzi. Questa è ad oggi la formazione ideale per esaltare le caratteristiche dei giocatori, con una massiccia difesa ma anche un attacco veloce e che crea occasioni da gol. Si può aggiustare anche, ma usare altre formazioni troppo differenti da questa significa voler perdere (per così dire).
A.S.R dai retta, se tu ancora credi veramente nell’esistenza del 4231 probabilmente devi uscire da fifa e buttarti nel mondo reale. Io spero continui a circolare questa leggenda metropolitana del 4231, è un ottimo metodo per sgamare chi veramente ha un pizzico di conoscenza del calcio e chi invece gioca quasi solo a fifa. Quindi, 4231 non morire mai!!!!
A Guardiola, non ti avevo riconosciuto…
No ha visione di gioco… Ha vinto l’Europa League asfaltando Sporting, Liverpool, Marsiglia e Leverkusen.
Come allenatore hai futuro.
penso che Ferguson con dybala e Soulè, sia la soluzione migliore anche perché giocando in casa puoi schierare il centravanti titolare e dybala dietro il centravanti e tanta roba, sono sicuro che faremo una grande partita
Grande Gasp…non rinunciare a un Irlandese, sono bravissime persone di cuore. Ferguson ci ripagherà, magari non sarà un campione come speravamo, ma qualche altro gol in tasca lo ha eccome.
Di fronte abbiamo il Genoa, non il Napoli. Cerchiamo anche di essere positivi, ultimamente sembra siamo ultimi!!!
Mi viene da pensare che le pubbliche esternazioni di Gasperini su Ferguson (non certo di encomio) siano un modo cruento di stimolarlo a dimostrare le sue qualità.
Altrimenti non si capirebbe questa conferma dell’irlandese al centro dell’attacco giallorosso
( ammesso che la notizia sia vera ).
Credo che la titolarità di ferguson sia dovuta all’assenza di baldanzi. Se baldanzi fosse stato disponibile secondo me avrebbe giocato alle spalle di dybala (che sarebbe stato il falso nove)
certo se c’era Bailey si vinceva in scioltezza
Molti volevano aspettare a vedere se la squadra col mister girava ..
Ora per arrivare tra i primi 4 servono giocatori
se no siate espliciti e diteci ok quest’anno si va in Europa league….
Ferguson fa tripletta 🥳🥳🥳🥳
E meno male!!
ultima chance per ferguson
Speriamo bastino i soliti Mancini, Cristante e Celik. Che Kone abbia voglia.
Che Soule sia concreto.
Un Ferguson più Batistuta e meno Doumbia.
Che Dybala non si rompa nel riscaldamento.
Svilar l’unica garanzia…
Gasperi’, occhio che c’è già chi vede in te solo un povero carbonaro ubriacone e sognano già DDR!
Gasperini sta giocando con Ferguson sul piano psicologico altrimenti non si spiega perché frustarlo a sangue dopo che ha dato cenni di vita.
Teme che faccia come all’inizio che si è seduto dopo dopo due discrete partite e invece di spingere sul campo l’ha fatto con la forchetta.
A buon intenditore adesso!
Come comunicazione il Gasp è quantomeno rivedibile.
Lo so che il suo obiettivo è rendere la Roma più forte ma forse bisognerebbe pesare meglio le parole.
Siamo anni luce lontani dalla malizia e dalla furbizia di Mou, dalle conferenze rilassanti e tranquillizzanti di Claudio o da quelle veraci e brillanti di Daniele.
In 4 mesi dei suoi attaccanti ha detto che Dobvik ha “lacune e difficoltà tecniche (movimenti e smarcamenti)” e che Ferguson “non lo convince” e che per meritarsi la titolarità “dovrebbe avere più fame”. Aggiungiamo pure che per le nostre due punte il Gasp non ha speso parole per una loro permanenza in rosa (a differenza di quanto fatto con altri giocatori), che per l’attacco si è augurato un intervento sul mercato e che gli organi di stampa descrivono Dobvik e Ferguson con la valigia in mano.
Non mi permetto di contestare le conclusioni di un tecnico esperto e competente come Gasperini, sottolineo solo l’opportunità di rivelare alla stampa degli aspetti che finiscono inevitabilmente per alimentare polemiche e frizioni e per svalutare i giocatori stessi.
Il risultato potrebbe essere non riuscire a cedere l’ucraino, perlomeno non alla cifra desiderata e se mai giocasse, assistere ad una prestazione negativa di un Ferguson che potrebbe scendere in campo senza grandi motivazioni.
Non credo che tu posso insegnare a Gasp a motivare e valorizzare i suoi giocatori. Credo che in carriera abbia dimostrato in questo qualcosa in più rispetto a te…
Sarebbe bello poter fare a meno dei capiscioni romantici. Quelli che quando nessuno glielo chiede prendono posizione sui giocatori che fanno pessime prestazioni, che spesso spariscono dal radar calcistico appena lasciano Roma. Sostenete Gasperini che ha fatto diventare grande una piccola come l’Atalanta, ma soprattutto sostenete la Roma.
Forza grande Roma dalla freddissima Parigi! Daje!
Ho fatto bene ieri a porre la domanda. Non ero totalmente sicuro della titolarità di dybala come centravanti. Probabilmente sarà titolare ma come trequartista
Commento ineccepibile di Vegemite concordo in pieno, pollici verso sono incomprensibili come dichiarazioni di Gasperini, speriamo come dice Zenone il tentativo di usare la frusta sia quello buono con l’irlandese, che se segna veramente e gioca con impegno si conquista da solo la stima forse non del mister ma della tifoseria sicuramente.
