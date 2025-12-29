Roma-Genoa, le ultime: Ferguson verso la titolarità con Dybala e Soulè

Arrivano aggiornamenti pesanti in vista di Roma-Genoa direttamente dai microfoni di Sky Sport. Secondo quanto riferito da Angelo Mangiante, Gian Piero Gasperini è pronto a sorprendere tutti nelle scelte di formazione, soprattutto nel reparto offensivo.

Nonostante le dichiarazioni tutt’altro che morbide dei giorni scorsi, Evan Ferguson va verso la titolarità al centro dell’attacco giallorosso. Una decisione che sa di scelta obbligata, ma anche di ultima chiamata: il tecnico punta sul centravanti irlandese dal primo minuto, affidandogli il peso del gol in una gara che per la Roma vale molto.

Alle sue spalle agirà la coppia formata da Paulo Dybala e Matías Soulé, chiamati a dare qualità, imprevedibilità e soprattutto assistenza a un attacco che fin qui ha faticato a trovare continuità sotto porta.

Novità anche in difesa. Mario Hermoso dovrebbe stringere i denti e partire titolare, nonostante le condizioni non ottimali. Gasperini sembra intenzionato a confermarlo dall’inizio per non stravolgere l’assetto del reparto arretrato, già orfano di Ndicka e alle prese con rotazioni ridotte.

Fonte: Sky Sport