Lookman: "Non sono arrabbiato con Gasperini, è allenatore vincente e a Roma può farlo"

Ademola Lookman è tornato a parlare del rapporto con Gasperini negli ultimi tempi della sua esperienza all’Atalanta. Queste le sue parole: “Se sono ancora arrabbiato? No, sto vivendo il momento e cercare di performare al meglio. Penso che siano successe molte cose, ma ora il focus è tornare in forma al massimo. Sto cercando di fare meglio ogni giorno, è la cosa più importante”

Sui metodi di Gasperini…
“Penso che sia un allenatore molto particolare con i suoi calciatori. Voleva un certo tipo di rendimento, voleva vincere. È un vincente. Ma lo sono anche io, in questo senso avevamo lo stesso obiettivo. Tutti vogliono farlo”.

Sulla scelta di andare via…
“Ognuno prende le proprie decisioni per le sue ambizioni. Ma ha un nuovo capitolo dove può vincere qualcosa, gli auguro il meglio. Non c’è niente da perdonare, quello che è successo è successo, quanto è stato detto è stato detto”.

Fonte: On Sport

  4. e pensare che Gasp nel ruolo dove aveva Lookman ora ha pellegrini.
    con tutto il rispetto…
    tripletta in finale europea.
    non ce lo vedo…
    ❤️🧡💛

  7. In pratica Lookman ha iniziato a comportarsi da “me sento stocà” e quindi il Gasp deve averlo rimesso a posto un paio di volte, e la signorina non ha gradito.
    Tanto da andare in giro dicendo che era da Real o da PSG e non da Atalanta, cercando in vano di andare via.
    Gente così non ci serve, farebbe solo danni.
    Per carità, è forte eh, ma non ci serve.

  8. Lookman a giugno costera’ 35 xche a scadenza nel 2027. Raspadori a 20 non esiste. Fini a giugno a sx si gioca con Baldanzi Dybala Ed elsha piu angelino tra un po. Ora Zirkee Ed icardi se escono Ferguson e dobvik

  9. se la Roma prende e cerca Zirckzee vuol dire che Lookmann non è manco entrato nel più fantasioso dei giornalai….. raspadori servirà per alternarsi il vero dilemma è il bomber…se sarà Ferguson tanto meglio altrimenti via lui e Dovbyk e cerchiamo un centravanti che segni…..non metteremo embolo kaliumendo Berardi frattesi…..basta co sti nomi andate a pescare un lautaro in Sudamerica

