FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 13:10 – Oosterwolde, c’è anche la Roma: sfida al Newcastle

La Roma monitora Jayden Oosterwolde per rinforzare la difesa. Secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il club giallorosso è in contatto con l’entourage del centrale olandese classe 2001, in uscita dal Fenerbahce a fine stagione. Sulle sue tracce c’è anche il Newcastle, che come la Roma sta accelerando per battere la concorrenza europea. Il club turco, però, non intende cederlo a gennaio e fissa il prezzo a 20 milioni di euro, rimandando ogni discorso all’estate. (turkiyegazetesi.com.tr)

Ore 12:55 – Reale verso il presto all’Avellino

Filippo Reale potrebbe cambiare nuovamente squadra. Il difensore classe 2006 ha lasciato la Roma in estate per giocare con maggiore continuità e si è trasferito in prestito secco alla Juve Stabia, ma ha raccolto appena 3 presenze (135 minuti) in Serie B. Come rivelato dal giornalista Nicolò Schira, l’Avellino è in pressing per averlo a titolo temporaneo: sono in corso, quindi, i lavori per interrompere il prestito con la Juve Stabia e girarlo con la stessa formula al club irpino.

Ore 9:30 – Ziolkowski e Hermoso ok, dubbio Baldanzi

Aggiornamenti sulle condizioni degli acciaccati da Filippo Biafora de Il Tempo: Ziolkowski ha smaltito l’influenza e dovrebbe farcela, Hermoso è pronto a stringere in denti e sarà convocato, in forte dubbio invece Tommaso Baldanzi, colpito anche lui dal virus influenzale.

Ore 8:20 – De Rossi avversario, la Sud lo celebra

Stasera Daniele De Rossi affronterà per la prima volta la Roma da avversario e la Curva Sud lo omaggerà tra cori, striscioni e bandiere. L’attuale tecnico del Genoa non nasconde il legame: “Ho scritto in faccia qual è la mia fede calcistica”, ma pensa solo al campo: “Voglio fare bella figura contro la Roma, voglio vincere”. Dopo il match, però, il gesto è già deciso: “Saluterò i tifosi della Roma, qualunque sia il risultato”. (Gazzetta dello Sport)

