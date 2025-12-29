FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

1
33

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 29 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 13:10 – Oosterwolde, c’è anche la Roma: sfida al Newcastle

La Roma monitora Jayden Oosterwolde per rinforzare la difesa. Secondo il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il club giallorosso è in contatto con l’entourage del centrale olandese classe 2001, in uscita dal Fenerbahce a fine stagione. Sulle sue tracce c’è anche il Newcastle, che come la Roma sta accelerando per battere la concorrenza europea. Il club turco, però, non intende cederlo a gennaio e fissa il prezzo a 20 milioni di euro, rimandando ogni discorso all’estate. (turkiyegazetesi.com.tr)

Ore 12:55 – Reale verso il presto all’Avellino

Filippo Reale potrebbe cambiare nuovamente squadra. Il difensore classe 2006 ha lasciato la Roma in estate per giocare con maggiore continuità e si è trasferito in prestito secco alla Juve Stabia, ma ha raccolto appena 3 presenze (135 minuti) in Serie B. Come rivelato dal giornalista Nicolò Schira, l’Avellino è in pressing per averlo a titolo temporaneo: sono in corso, quindi, i lavori per interrompere il prestito con la Juve Stabia e girarlo con la stessa formula al club irpino.

Ore 9:30 – Ziolkowski e Hermoso ok, dubbio Baldanzi

Aggiornamenti sulle condizioni degli acciaccati da Filippo Biafora de Il Tempo: Ziolkowski ha smaltito l’influenza e dovrebbe farcela, Hermoso è pronto a stringere in denti e sarà convocato, in forte dubbio invece Tommaso Baldanzi, colpito anche lui dal virus influenzale.

Ore 8:20 – De Rossi avversario, la Sud lo celebra

Stasera Daniele De Rossi affronterà per la prima volta la Roma da avversario e la Curva Sud lo omaggerà tra cori, striscioni e bandiere. L’attuale tecnico del Genoa non nasconde il legame: “Ho scritto in faccia qual è la mia fede calcistica”, ma pensa solo al campo: “Voglio fare bella figura contro la Roma, voglio vincere”. Dopo il match, però, il gesto è già deciso: “Saluterò i tifosi della Roma, qualunque sia il risultato”. (Gazzetta dello Sport)

LEGGI ANCHE – De Rossi racconta: “Non meritavo quell’esonero con la Roma. Avevo un progetto per lo scudetto…”

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteRoma-Genoa, i convocati di Gasperini: out Baldanzi, in elenco Hermoso e Dovbyk

1 commento

  2. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome