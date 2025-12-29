MASSARA: “Vogliamo rinforzarci. Zirkzee e Raspadori? Ce ne sono anche altri…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Genoa. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.

MASSARA A SKY SPORT

Ferguson sarà titolare, ci incuriosisce la comunicazione di Gasperini. Come la state vivendo in società?

“Il mister pretende il massimo dai giocatori stimolandoli per il bene della Roma. Siamo fiduciosi che possa fare una grande partita”

Novità su Zirkzee e Raspadori?

“Questi sono i nomi più circolati ma ce ne sono altri. Vorremmo fare qualcosa per rinforzarci se saranno attaccanti o anche altri”

Le tempistiche per il mercato? Siete sul voler aspettare i primi obiettivi verso metà gennaio o l’allenatore vuole interventi immediati?

“Noi vorremmo cercare di fare cose corrette che possano portare i miglioramenti. Tutti vorrebbero i giocatori subito, ma a gennaio ci sono anche le competizioni che incidono”

Sulla permanenza di Ferguson dopo gennaio?

“Ogni partita è un’opportunità per tutti i giocatori. Non c’è nessun caso Ferguson, cercheremo di trovare soluzioni corrette per i calciatori ma innanzitutto per il bene della Roma”.

MASSARA A DAZN

Per molti questa è la partita di Daniele De Rossi, ma per la Roma è anche un’occasione per chiudere bene il 2025, visto che i risultati recenti non sono stati continui. Oggi quanto conta portare a casa i tre punti?

«È certamente molto importante ritrovare continuità e tornare alla vittoria, ma non dobbiamo dimenticare tutte le cose buone fatte in questa prima parte di campionato. È una Roma che è già riuscita a mettere in pratica molti dei dettagli richiesti dall’allenatore. Sappiamo che è un percorso lungo e che servirà ancora tempo, però siamo soddisfatti di quanto fatto finora».

La scelta di Ferguson oggi è forte e fisica, forse anche per aprire i tre difensori del Genoa. In molti si aspettavano Dybala dall’inizio.

«È un tridente molto offensivo, perché Dybala, Soulé e Ferguson sono giocatori forti che insieme possono fare bene. Il mister ha pensato a una partita di questo tipo ed evidentemente ritiene che sia il modo migliore per scardinare una difesa come quella del Genoa, che è molto attenta».

Guardando oltre la partita di stasera, dove pensate di poter migliorare, anche in vista del mercato di gennaio? I nomi di Raspadori e Zirkzee sono concreti? E questo potrebbe portare a una cessione di Ferguson?

«I nomi che hai fatto sono ricorrenti, ma non sono gli unici. Il mercato di gennaio è sempre complicato, sia per la difficoltà di trovare vere opportunità che possano rinforzare l’organico, sia per le tempistiche, con i campionati e le competizioni internazionali in corso, dove tutto può cambiare velocemente. Quello che cercheremo è individuare soluzioni che ci possano dare un reale miglioramento. Poi valuteremo insieme all’allenatore quali saranno le ipotesi migliori e cosa fare anche con l’organico attuale».

Redazione GR.net