MASSARA: “Vogliamo rinforzarci. Zirkzee e Raspadori? Ce ne sono anche altri…”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Genoa. Queste le dichiarazioni del ds sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico.
MASSARA A SKY SPORT
Ferguson sarà titolare, ci incuriosisce la comunicazione di Gasperini. Come la state vivendo in società?
“Il mister pretende il massimo dai giocatori stimolandoli per il bene della Roma. Siamo fiduciosi che possa fare una grande partita”
Novità su Zirkzee e Raspadori?
“Questi sono i nomi più circolati ma ce ne sono altri. Vorremmo fare qualcosa per rinforzarci se saranno attaccanti o anche altri”
Le tempistiche per il mercato? Siete sul voler aspettare i primi obiettivi verso metà gennaio o l’allenatore vuole interventi immediati?
“Noi vorremmo cercare di fare cose corrette che possano portare i miglioramenti. Tutti vorrebbero i giocatori subito, ma a gennaio ci sono anche le competizioni che incidono”
Sulla permanenza di Ferguson dopo gennaio?
“Ogni partita è un’opportunità per tutti i giocatori. Non c’è nessun caso Ferguson, cercheremo di trovare soluzioni corrette per i calciatori ma innanzitutto per il bene della Roma”.
MASSARA A DAZN
Per molti questa è la partita di Daniele De Rossi, ma per la Roma è anche un’occasione per chiudere bene il 2025, visto che i risultati recenti non sono stati continui. Oggi quanto conta portare a casa i tre punti?
«È certamente molto importante ritrovare continuità e tornare alla vittoria, ma non dobbiamo dimenticare tutte le cose buone fatte in questa prima parte di campionato. È una Roma che è già riuscita a mettere in pratica molti dei dettagli richiesti dall’allenatore. Sappiamo che è un percorso lungo e che servirà ancora tempo, però siamo soddisfatti di quanto fatto finora».
La scelta di Ferguson oggi è forte e fisica, forse anche per aprire i tre difensori del Genoa. In molti si aspettavano Dybala dall’inizio.
«È un tridente molto offensivo, perché Dybala, Soulé e Ferguson sono giocatori forti che insieme possono fare bene. Il mister ha pensato a una partita di questo tipo ed evidentemente ritiene che sia il modo migliore per scardinare una difesa come quella del Genoa, che è molto attenta».
Guardando oltre la partita di stasera, dove pensate di poter migliorare, anche in vista del mercato di gennaio? I nomi di Raspadori e Zirkzee sono concreti? E questo potrebbe portare a una cessione di Ferguson?
«I nomi che hai fatto sono ricorrenti, ma non sono gli unici. Il mercato di gennaio è sempre complicato, sia per la difficoltà di trovare vere opportunità che possano rinforzare l’organico, sia per le tempistiche, con i campionati e le competizioni internazionali in corso, dove tutto può cambiare velocemente. Quello che cercheremo è individuare soluzioni che ci possano dare un reale miglioramento. Poi valuteremo insieme all’allenatore quali saranno le ipotesi migliori e cosa fare anche con l’organico attuale».
Redazione GR.net
Che ha detto?
Niente.
Della serie “interviste inutili”.
E che ti doveva dire?
Potrà parlare ad solo a mercato finito
Risposta A: Entrambe le risposte sono corrette
Caro Newt Scamander, dovrai dimostrare di essere all’altezza portandoci calciatori di livello davanti. Non deluderci
c’è ne sono anche altri dice il ds?se sono come quelli di questa estate stiamo a posto.
Poche idee e pure confuse.
Mah 🤔
la cosa importante è che è stata data conferma che si interverrà…. ma uno scamacca? per costi sarebbe anche più accessibile, come secondo innesto interessante potrebbe essere anche lauriente
Ma a mia reiniziamo la tarantella del mercato estivo. Inconcludente totale.
Omonimo Massara sta facenfo una grande squadra senza soldi. Guarda il francese che ha dilapidato una fortuna.
Mandatelo da dove è venuto
ce ne sono anche altri e cioè quelli sconosciuti ai più prendibili in prestito con diritto o a parametro zero che non aggiungeranno nulla come è successo al povero Ranieri lo scorso anno
La Roma non ha soldi e i giocatori importanti in prestito senza obbligo non te li danno quindi sappiamo già come andrà a finire. Mi dispiace per Gasperini che dovrà accontentarsi di quello che passa il convento
Vabbè ce sta che ve aspettavate che diceva domani arriva zirkzee e raspadori? Sono sicuro che faremo qualcosa ma i tempi non saranno rapidi cmq se il cassamortaro sbaglia pure sto mercato ciaone
ma che deve dire? vogliamo a tutti i costi quei due? così il prezzo aumenta?
SBRIGATE!
ci sono pure altri ds , se è per questo. mòviteeeeee
un bello scambio di prestiti pisilli marinosjki
Se vedo la partita di stasera dove irlandese non mi è dispiaciuto i REPARTI dove interverremo sono l esterno veloce d attacco e spero non sia raspadori il centrocampista da mettere in panchina cristante un terzino perché celik non me convince li e un centrale esperto da giocare nelle partite che contano oltre a una punta cattiva . nota molto positiva il polacco ha personalità per stare in serie A.
