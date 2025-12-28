LIVE! Raspadori, nuova offerta della Roma: c’è il via libera di Friedkin. Attesa la risposta dell’Atletico

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Arrivano conferme da Sportitalia sull’accelerata decisa della Roma per Giacomo Raspadori: in queste ore è arrivato il via libera di Friedkin all’affare impostato da Massara, che punta a chiudere a breve.

La Roma resta in attesa, ma il segnale è chiaro: per Giacomo Raspadori ora si è arrivati al punto di svolta. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso aspetta una risposta ufficiale dall’Atletico Madrid alla nuova offerta formulata nelle ultime ore per l’attaccante azzurro.

La proposta messa sul tavolo da Massara prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da circa 20 milioni di euro. Una cifra che avvicina sensibilmente le parti dopo giorni di distanza, con la Roma che – pur di chiudere l’operazione – ha aperto anche alla possibilità di inserire un obbligo di riscatto condizionato, seppur strutturato in modo non automatico e legato a parametri complessi.

La sensazione è che a Trigoria si stia facendo tutto il possibile per arrivare alla fumata bianca entro la prima settimana di gennaio, tempistica considerata cruciale da Gasperini. L’infortunio di Pellegrini ha infatti accelerato le riflessioni sul mercato: Raspadori viene visto come il profilo ideale per occupare quella zona di campo, garantendo duttilità, esperienza e un impatto immediato.

Ora la palla passa all’Atletico Madrid. La Roma ha rilanciato, ha alzato l’asticella e ha mostrato disponibilità a venire incontro alle richieste degli spagnoli, senza però perdere il controllo sull’operazione. Le prossime ore diranno se basterà per chiudere una trattativa che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più concreta.

