LIVE! Raspadori, nuova offerta della Roma: c’è il via libera di Friedkin. Attesa la risposta dell’Atletico

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Arrivano conferme da Sportitalia sull’accelerata decisa della Roma per Giacomo Raspadori: in queste ore è arrivato il via libera di Friedkin all’affare impostato da Massara, che punta a chiudere a breve.
La Roma resta in attesa, ma il segnale è chiaro: per Giacomo Raspadori ora si è arrivati al punto di svolta. Come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, il club giallorosso aspetta una risposta ufficiale dall’Atletico Madrid alla nuova offerta formulata nelle ultime ore per l’attaccante azzurro.
La proposta messa sul tavolo da Massara prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto, per un’operazione complessiva da circa 20 milioni di euro. Una cifra che avvicina sensibilmente le parti dopo giorni di distanza, con la Roma che – pur di chiudere l’operazione – ha aperto anche alla possibilità di inserire un obbligo di riscatto condizionato, seppur strutturato in modo non automatico e legato a parametri complessi.
La sensazione è che a Trigoria si stia facendo tutto il possibile per arrivare alla fumata bianca entro la prima settimana di gennaio, tempistica considerata cruciale da Gasperini. L’infortunio di Pellegrini ha infatti accelerato le riflessioni sul mercato: Raspadori viene visto come il profilo ideale per occupare quella zona di campo, garantendo duttilità, esperienza e un impatto immediato.
Ora la palla passa all’Atletico Madrid. La Roma ha rilanciato, ha alzato l’asticella e ha mostrato disponibilità a venire incontro alle richieste degli spagnoli, senza però perdere il controllo sull’operazione. Le prossime ore diranno se basterà per chiudere una trattativa che, giorno dopo giorno, sta diventando sempre più concreta.
Qualcuno mi spiegasse perchè dovremmo spendere 20 milioni per un giocatore che non ha trovato spazio al Napoli e nemmeno all’Atletico. Operazione che migliorerebbe qualcosina ma a questo punto abbiamo già Baldanzi già pagato che possiamo fare agire da seconda punta e non da falso nove! Facciamolo giocare questo ragazzo! Caxxo con la Juve è andato a segno appena entrato è giovanissimo bisogna dargli fiducia! Prima di fare questa operazione ci penserei molto! 20 milioni potremmo spenderli per qualcosa di meglio non sta noi fare nomi ma andrei su calciatori diversi e più strutturati fisicamente con questa cifra.
Con Baldanzi ci fai la birra, al momento. Meglio darlo in prestito e sperare che si riprenda.
te lo spiego anche se non servirebbe perché è molto intuitiva la. questione … 1) se ha il placet dell allenatore va bene…2) a gennaio nessuno vende i fenomeni l se non a cifre fuori mercato che non possiamo permetterci 3) i giocatori sono performano in maniera diversa anche in base a chi li allena… 4) comunque miglioreresti la situazione attuale.. 5) non sarebbero 20 milioni di investimento se mettessero il diritto, e se invece mettessero l obbligo a determinate condizioni allora vorrebbe dire che il giocatore avrebbe performato come ci si aspetta e quindi andrebbe comunque bene
Andrea lo prendiamo perché c’è l’accordo tra l’agente di turno ed il classico dirigente della Roma.
Lo steso che ha stipulato l’accordo per Solbaken, Baldanzi, Bailey..ecc.. con la Presidenza Friedkin abbiamo visto certi acquisti che se fossi stato loro avrei fatto un repulst a Trigoria.. ma si vede che vanno bene anche a loro certe operazioni
Hai perfettamente ragione! Ho letto l’articolo e si paragona raspadori a pellegrini? A noi servono attaccanti e raspadori non e’ ne carne ne pesce! Hai detto bene che ha riscaldato la panchina del napoli e adesso quella dell’atletico! Secondo me se l’affare va in porto altri 20 milioni partono senza senso! Ma Pisilli lo vogliamo far giocare si’ o no? E’ giovane, talentuoso, deve giocare per diventare forte e ne ha tutte le capacita’. Vediamo cosa s’inventa domani il…..carbonaro! Altro falso nome o solo…..falso?😂😂😂
magari perché non tiriamo mai in porta?
Riccà ma Raspadori e Pisilli che ci azzeccano nella stessa frase?
Perché Raspadori è forte
fattelo spiegá da Gasperini magari ne sa più de noi
Se i rinforzi ( non eccepisco sui nomi) arriveranano a fine gennaio,per quella data i giochi sono fatti,soprattutto in campionato.
Il tita e molla attuale non promette niente di buono.
d accordissimo con te … aspetterei fino gennaio solo per un giocatore che si ha certezza che venga preso e che il Gasp ritiene fondamentale e che possa dare una scossa immediata alla squadra … un giocatore che l allenatore reputi possa fare immediatamente la differenza senza bisogno di un periodo lungo di adattamento … anche se vedo tutto ciò molto difficile
Se sono giocatori che chiede espressamente Gasperini ci sarà un motivo. In tal caso va fatto tutto il possibile per accontentarlo. Io la penso così.
Guarda che Gasp. non e’ Gesu’ che non sbaglia mai! E’ solo un allenatore che lavora bene con le squadre……provinciali! Secondo te la roma e’ una provinciale?
Riccardo quindi te prendileresti un allenatore per dargli un progetto tecnico medio termine per poi chiedere a lui il parere tecnico se abbia o no le caratteristiche adatte per il suo credo calcistico … sul discorso che è sia un allenatore da provinciale ti rispondo che quelle provinciali le ha portate ai vertici con monte ingaggi 1/4 del nostro e con un turnover non paragonabile … quindi se tanto mi da tanto…
Che sia l’ultima offerta. Se non accettano, che si molli la presa e ci si dirotti da un’altra parte.
Prestito oneroso + diritto per un totale di 20 è “nuova” come offerta solo perché non la chiami “2 + 18”, ma è sostanzialmente la stessa cosa che ci è stata detta finora. Se e quando Raspadori e (spero) Zirkzee saranno in campo alla prima utile ci ragioneremo, fino ad allora rimane fuffa.
niente…non si impara nulla dal passato….. continuiamo a nuotare nella mediocrità
co ste cifre proverei con lookman
Lookman a 50 non lo hanno dato… con il Gasp si è anche inclinato il rapporto e come già detto più e più volte dai Percassi non lo vendono in Italia … e visto che sta facendo molto bene nell’ coppa d’africa immagino che avrà molte richieste … quindi non vedo come sia possibile… poi ci sarà qualcuno che metterà sicuramente un dislike ma sarei curioso che scrivesse anche i motivi e spiegasse cosa non è corretto in tutte le info che ho scritto e che sono info pubbliche… non diamo false speranze a chi ci legge
con 20 millioni c’e sono dei profili interessante più di Raspadori
Ma l’Atletico Madrid vuole vendere il giocatore o vuole semplicemente risparmiare sei mesi di stipendio? Perché se vuole venderlo gli devi offrire come minimo un obbligo di riscatto a condizioni accettabili e non difficili come sembrerebbe voglia proporre la Roma. E se vuole venderlo è inutile che ti presenti con il diritto di riscatto a cifre più o meno iperboliche
Anzi più è alta la cifra del riscatto e più dimostri che non vuoi riscattarlo. La contro proposta che prospetta il buon Biafora è destinata ad essere respinta di corsa.
Ciao Festizio, il fatto è che le trattative e le variabili da considerare, soprattutto quando parliamo di condizioni, sono un po’ più complesse di quanto non si creda qui in chat. Sappiamo tutti che la Roma ha degli accordi con la Uefa che vanno necessariamente rispettati… e per rispettarli bisogna trovare il modo di aggirarli. Se si propone un prestito con obbligo non condizionato, la Uefa lo considera un acquisto immediato, che non può essere messo per esempio sul bilancio successivo. Se invece fosse un prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni non scontate, la Uefa non può considerarlo un acquisto già garantito e la Roma, pur riscattando il giocatore entro il 30 giugno, potrebbe comunque metterlo nel prossimo bilancio, come succede talvolta con i prestiti con diritto. La Roma, tra l’altro, anche se le condizioni non venissero soddisfatte, può esercitare il diritto. Si tratta di trovare un accordo tra i club per venirsi incontro in base alle esigenze reciproche. In altre parole, la Roma potrebbe garantire all’Atletico, o ad altri club, l’acquisto poi definitivo di determinati giocatori con una stretta di mano, ma contrattualmente deve metterla in modo un pochino diverso. Dipenderà molto quindi dai rapporti tra società e dalla volontà dei calciatori.
20 milioni x uno da rilanciare che non giocava ritolare neanche al sassuolo xche fa fatica a fare Una partita intera. Non capisco questa politica della Roma sempre a puntare su giocatori sa rigenerare, bayley, sancho, Ferguson, Sanchez, se deve arrivare raspadori è’ meglio stare cosi come siamo. Raspadori come acquisto non lo capisco proprio, un altro frattesi che tra un anno devi cercarlo di rivendere in turchia.
Be la genialata del sor Massara è stata il giamaicano oltre che con un curriculum d infortuni da far paura è anche straniero quindi a gennaio non possiamo acquistare un altro extracomunitario. 20 per raspadori è una follia come per zirze leggevo 40 e per me sono giocatori simili invece servirebbe un uomo d aria un icardi per esempio . Poi devono fare plusvalenze me dite se raspadori può arrivare a 50 e zirze anche . Per me solet puo valere più un giovane può valere di più
