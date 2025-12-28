Roma, il mercato passa anche dalle uscite: chi può lasciare Trigoria a gennaio

Il mercato invernale della Roma non sarà fatto soltanto di innesti. Per permettere a Massara di chiudere le operazioni in entrata richieste da Gasperini, servirà anche fare spazio, a livello numerico e progettuale. E il quadro che emerge in queste settimane racconta di un reparto offensivo destinato a cambiare volto, con più di un giocatore che rischia di salutare già a gennaio.

Il caso più chiaro è quello di Evan Ferguson. Dopo la bocciatura pubblica arrivata nel post partita contro la Juventus, la sensazione è che il prestito dell’attaccante irlandese sia ormai vicino alla conclusione anticipata. Il Brighton valuta il rientro del giocatore, mentre Gasperini ha bisogno di certezze immediate e non di scommesse a metà. Una separazione che appare funzionale a entrambe le parti.

Situazione diversa ma ugualmente delicata per Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 resta un profilo apprezzato, ma lo spazio trovato finora è stato ridotto e discontinuo. La Roma valuta l’ipotesi di mandarlo a giocare con maggiore continuità: l’idea di un prestito, anche in Serie A, resta concreta. Verona resta una delle piste monitorate, in attesa di capire come evolverà il mercato in entrata.

In bilico anche Leon Bailey, arrivato con aspettative importanti ma mai realmente inseritosi nel sistema di Gasperini. Tra problemi fisici e adattamento complicato, il suo futuro resta da decifrare. Massara vorrebbe dargli un’altra chance, ma davanti alla possibilità di fare spazio a un nuovo rinforzo in attacco anche il giamaicano potrebbe riprendere la via di casa.

Più complesso il discorso legato ad Artem Dovbyk. L’ucraino è appena rientrato dall’infortunio e la Roma intende valutarlo nelle prossime settimane, ma alcune voci provenienti dalla Premier League parlano di un possibile interesse inglese. Al momento non è una priorità cederlo, ma molto dipenderà dalle scelte definitive di Gasperini e dall’arrivo di nuovi attaccanti.

Il filo conduttore è chiaro: prima di accogliere Zirkzee e Raspadori, la Roma dovrà snellire il reparto offensivo. Non per fare cassa a tutti i costi, ma per rendere la rosa più coerente con le idee dell’allenatore. A Trigoria il lavoro è doppio: entrare bene, ma anche uscire meglio.

Fonti: Corsera, Il Messaggero, Il Romanista, La Repubblica, Corsport