Roma, il mercato passa anche dalle uscite: chi può lasciare Trigoria a gennaio

Il mercato invernale della Roma non sarà fatto soltanto di innesti. Per permettere a Massara di chiudere le operazioni in entrata richieste da Gasperini, servirà anche fare spazio, a livello numerico e progettuale. E il quadro che emerge in queste settimane racconta di un reparto offensivo destinato a cambiare volto, con più di un giocatore che rischia di salutare già a gennaio.
Il caso più chiaro è quello di Evan Ferguson. Dopo la bocciatura pubblica arrivata nel post partita contro la Juventus, la sensazione è che il prestito dell’attaccante irlandese sia ormai vicino alla conclusione anticipata. Il Brighton valuta il rientro del giocatore, mentre Gasperini ha bisogno di certezze immediate e non di scommesse a metà. Una separazione che appare funzionale a entrambe le parti.
Situazione diversa ma ugualmente delicata per Tommaso Baldanzi. Il classe 2003 resta un profilo apprezzato, ma lo spazio trovato finora è stato ridotto e discontinuo. La Roma valuta l’ipotesi di mandarlo a giocare con maggiore continuità: l’idea di un prestito, anche in Serie A, resta concreta. Verona resta una delle piste monitorate, in attesa di capire come evolverà il mercato in entrata.
In bilico anche Leon Bailey, arrivato con aspettative importanti ma mai realmente inseritosi nel sistema di Gasperini. Tra problemi fisici e adattamento complicato, il suo futuro resta da decifrare. Massara vorrebbe dargli un’altra chance, ma davanti alla possibilità di fare spazio a un nuovo rinforzo in attacco anche il giamaicano potrebbe riprendere la via di casa.
Più complesso il discorso legato ad Artem Dovbyk. L’ucraino è appena rientrato dall’infortunio e la Roma intende valutarlo nelle prossime settimane, ma alcune voci provenienti dalla Premier League parlano di un possibile interesse inglese. Al momento non è una priorità cederlo, ma molto dipenderà dalle scelte definitive di Gasperini e dall’arrivo di nuovi attaccanti.
Il filo conduttore è chiaro: prima di accogliere Zirkzee e Raspadori, la Roma dovrà snellire il reparto offensivo. Non per fare cassa a tutti i costi, ma per rendere la rosa più coerente con le idee dell’allenatore. A Trigoria il lavoro è doppio: entrare bene, ma anche uscire meglio.
Fonti: Corsera, Il Messaggero, Il Romanista, La Repubblica, Corsport
bailey scandaloso, dalle capacità della nostra dirigenza strano che uno come lui sia stato preso in prestito e non definitivo.
a confronto Renato sanches e pastore erano sani come pesci.
sì, du pesci fracichi…
Dybala rimane fino a giugno e continuerà’ con mezza partita si cinque no, Pellegrini si e’ infortunato con il panettone dopo che lo scorso anno e’ stato insufficiente, El Shaarawi rimarrà’ fino a giugno sicuramente, i prestiti di Ferguson e Bailey sono stati sbagliati ( soprattutto Bailey) Baldanzi ci prova ma a parte una partita non ha fatto la differenza. Sarebbe logico mandare via Bailey ( non pervenuto ) e Baldanzi. Questi due li sostituisci con Raspadori e Zirkzee. Dovbik magari si riprende e Fergusson se gioca come ha giocato in Europa legue e’ una risorsa e non uno scarto….ha soli 20 anni. Pellegrini e Dybala spero lascino la Roma prima o poi.
Baldanzi e dovbyk devono andar via, specialmente il secondo che è un paracarro e maledetto quel giorno che è stato comprato.
L’unico vendibile adesso è Dovbyk, per 10-15 milioni qualcuno se lo accolla, in Premier forse anche per 20. Ferguson, Bailey e StiMikas da rispedire al mittente, e basta co le sole per favore. Basta. Baldanzi in prestito con obbligo di riscatto, addio. Magari arrivasse Zirkzee e poi un centravanti di sfondamento che non può essere Raspadori. Un sudamericano si trova, meglio se argentino, qualcuno che vuole crescere. Pellegrino andrebbe bene.
Io cederei solo chi non ha dato alcun apporto o si è reso protagonista di prestazioni spesso insufficienti o ha dimostrato di non volersi adattare ai metodi o al gioco del Gasp.
Credo che solo Bailey e Tsimikas rispondano a questo identikit, in quanto reali corpi estranei nella squadra.
I criticatissimi Pellegrini, Dybala, Ferguson, Dobvik e Baldanzi hanno comunque dato il loro contributo anche se a volte solo in alcuni momenti della stagione.
Pertanto sarebbe sufficiente prendere i loro sostituti e aggiungere un centravanti per venire incontro al tecnico.
Infatti quando ti privi a gennaio di giocatori devi stare molto attento a non fare errori perché chi vai a comprare potrebbe risultare più scarso o meno affidabile dei partenti che hanno il vantaggio di aver già giocato 6 mesi con tecnico e compagni.
Si continua a dire via quello ,via quell’ altro ma per poterlo fare devi trovare un accordo con un altra società. Nel caso dei prestiti , ovvio che la società che deve riprendersi il giocatore lo fa solo se , ne ricava un guadagno.Riprendersi Bailey per tenerlo in infermeria pagargli 6 mesi di stipendio e , visto che è un prestito oneroso forse rinunciare a metà dei 2 milioni previsti
, sarebbe da fessi e non credo lo siano . Chiedo come sia possibile prendere un giocatore che negli ultimi 4 anni ha saltato ben 54 partite per infortuni e , non è neanche stata una operazione a costo zero , alla fine ci costa 8,5 milioni.
Con Bailey e Ferguson così, con Dovbyk che non assicura nulla, con Dybala / Pellegrini che si infortuniano a raffica, Elsha (e forse anche Dybala/Pellegrini) che sembra faticare a reggere i ritmi di Gasperini… l’unico punto fermo resta Soulè. Privarsi di Baldanzi – per due spicci, perchè certo nessuno viene con 15-20 milioni “sicuri” a prenderselo – mi sembra azzardato. Poi a giugno se ne riparla.
Non mi è ben chiara una cosa: ammesso e non concesso che Bailey possa essere restituito anticipatamente al mittente (perchè ovviamente anche il suo club di appartenenza deve essere d’accordo sul rientro anticipato), perchè Massara dovrebbe avere qualunque scrupolo e tentare di dare un’ulteriore chance al giocatore, visto e considerato che, ogni sortita in campo di Bailey è stata fallimentare, si infortuna spesso e si potrebbe provare a cambiarlo con qualcun’altro alle stesse condizioni con cui hai preso lui, per sperare di avere un calciatore più presente e magari più in palla di Bailey? Cosa dovrebbe dimostrare in questi ultimi 6 mesi più di quello che non ha dimostrato nei 6 mesi passati? Che è meno soggetto ad infortuni? Che è più presente sul campo e meno in infermeria? Ha giocato 181 minuti in serie a in 16 partite… 7 spezzoni da 25 minuti di media!!!
non chi può, ma chi deve lasciare Trigoria per sempre….Pellegrini, elsharawi, Cristante, baldanzi, dybala, dovbik, Ferguson, celik, tzimicaz, hermoso , bastano? pensate sta gente quanto ci costa e soprattutto resa in campo in proporzione pari a zero. Vedi Milan, vedi juve,vedi Napoli, vedi Inter….
con la vendita di dovbik e baldanzi (22 di cartellini e 26 milioni lordi di stipendi fino al 2029) e le mancate conferme di bailey e ferguson (57 milioni di cartellini già stanziati per l’eventuale riscatto 22+35) la Roma potrebbe disporre di un centinaio di milioni. Con l’uscita di Pellegrini Dybala ed Elsha risparmieresti 33 milioni di ingaggi lordi che oggi stai pagando. Con un pò di idee e un’ipotetica qualificazione champions si potrebbe tornare a schierare giocatori di qualità assoluta ed essere finalmente competitivi
Facciamo la conta e i conti:
la roma ‘teoricamente’ ha ruoli coperti in doppio da gente di livello. (Salvo nei mediani e sarebbe bene prenderne uno)
Per cui basta fare entra uno/esce uno…o meglio esce/entra.
Fergy e Artem non vanno, quindi ben vengano zirk e raspa. Fin qui potrebbe essere facile, soprattutto se il MU si pigliasse Artem in scambio (mica peregrino)🤞
Per quanto riguarda altri ruoli, intanto bisogna capire chi rinnova (e a quanto), altrimenti i conti si fanno male
Dybala, Pelle, Elsha, Celik…che volemo fa?
In ogni caso, difficile che escano subito, visto che sono a scadenza.
Perciò a uscire possono essere i prestiti (Bailey, Fergy, Tsimikas) o i giovani Baldanzi e Pisilli. Giovani che sarebbero le controfigure di Pelle e Dybala, che se rompono di continuo.
Perciò, non vedo poi tanti movimenti papabili
M’acconterei delle due punte + un mediano
A me Ferguson non dispiace. Non sarà Van Basten ma c’ha 21 anni e tecnicamente è superiore all’ucraino. Certo, 38 milioni sono uno sproposito per cui non sarà giustamente riscattato, ma se penso che ne abbiamo spesi 40 per quell’altro…
Non rinnovassero i contratti de cristante e mancini ! prima vedere i risultati poi si fanno i contratti perché se a giugno devo vendere per fare plusvalenze io non crederei mai kone e Dicka ma questi due .
