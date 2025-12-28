Rebus attacco contro il Genoa: Gasperini prepara la mossa a sorpresa

Roma-Genoa di domani sera non sarà di certo una partita come le altre. De Rossi torna all’Olimpico da avversario, Gasperini ritrova il suo passato e deve fare i conti con un presente complicato, soprattutto davanti. Senza Pellegrini, con Bailey ancora a parte e Dovbyk appena rientrato, l’attacco è un rebus.
Le certezze sono poche ma solide. Soulé non si tocca, così come Wesley. Koné e Cristante formano il nucleo del centrocampo. In difesa, senza Ndicka, Mancini e Hermoso sono i pilastri, con Ziolkowski favorito per completare il terzetto, anche se Rensch resta una carta spendibile.
Davanti, invece, Gasperini riflette. La soluzione più lineare porta Dybala sulla trequarti, alle spalle di un centravanti fisico: Dovbyk è recuperato e potrebbe partirà titolare, anche se la lunga assenza induce prudenza, mentre Ferguson è scivolato indietro nelle gerarchie. Da qui le alternative: Baldanzi, El Shaarawy o la mossa a sorpresa, l’avanzamento di Cristante con Pisilli accanto a Koné. Una soluzione già vista, poco romantica ma funzionale.
El Shaarawy, ex di turno, scalpita. Con il Genoa ha un conto aperto e numeri che parlano chiaro. Dybala ha voglia di riscatto, dopo settimane vissute più ai margini che al centro del progetto. Gasperini sceglierà l’equilibrio, come sempre. Perché oggi la Roma non può permettersi voli pindarici: deve fare punti, in attesa che il mercato faccia il suo dovere.
LEGGI ANCHE – Caso Ferguson, rapporto incrinato con Gasp: i retroscena e il gelo dall’Irlanda
Fonti: la Repubblica, Il Tempo, Corriere dello Sport
Mannaggia, mannaggia, questa rottura con l’irlandese non ci voleva. Ferguson è l’unico centroavanti completo, tecnica e fisico, che abbiamo in rosa. davvero un peccato dover tentare soluzioni strambe e poco funzionali pur di non schierare Evan, che invece sembrava finalmente più in forma e in sintonia col resto della squadra, o almeno così è sembrato nelle ultime apparizioni. In più, allo stadio, mi è parso che molti tifosi lo abbiano sostenuto in modo più convinto del solito. Peccato davvero. Aspettando Zirkzee…
Si può dire che modi e tempi sono stati sbagliati? se è vero che Gasperini si è legato al dito la poca professionalità di Ferguson durante la sosta per le nazionali è comunque una cosa che risale a un mese fa, dopo c’è stata la splendida doppietta di Glasgow e la buona (secondo me) partita col Como dove l’ irlandese ha corso come un forsennato, perché allora questo ennesimo voltafaccia? non si poteva andare avanti fino all’ arrivo di un nuovo attaccante?
Credo, si dice, si pensa, che come altri allenatori, anche il Gasp usi dichiarare alla stampa bocciature, stroncature, pure esagerate e sgangherate, allo scopo di mettere pressione al DS di turno per accellerare l’acquisto di ulterori giocatori. Cioè Gasp ha stroncato Ferguson per arrivare prima al duo Raspadori Zirzee…comunque un comportamento che non attira la mia simpatia per il personaggio, e francamente non credo che risolverà la situazione. La Juve è in forte ascesa…non ne farei una questione di ripicca e schiereri Ferguson contro il Genoa.
Non piace neanche a me, oltretutto c’eravamo già passati con Mourinho…
Dovbyk Forza Roma.
Detto che l’attacco che al sottoscritto è apparso il migliore nell’ultimo periodo è quello composto da Elsha + Ferguson + Soulè, i recenti sviluppi portano a fare delle considerazioni.
Pellegrini e Bailey sono OUT.
Dobvik è appena rientrato in gruppo dopo una lunga assenza.
Dybala ha le polveri bagnate.
Ferguson potrebbe avere motivazioni zero dopo le parole del Gasp e possibili decisioni societarie comunicate a lui e al suo procuratore.
Baldanzi e Soulè sono pronti come sempre.
Insomma la situazione è pessima.
Tutto verte sulla professionalità dell’irlandese perché quando hai le valigie in mano è inevitabile avere la testa altrove come è successo a Zirkzee nell’ultima partita.
Nonostante queste premesse continuo a ritenere il trio sopra menzionato la soluzione migliore per la gara di domani.
Mister dentro un centravanti di ruolo anche se non la soddisfa a pieno, giochiamo all’Olimpico, in casa, non si fanno sconti a nessuno. Poi è un punto di riferimento, marcato dal difensore centrale può mandare i centrocampisti in area per fare il tiro in porta. dentro Pisilli a centrocampo tutta la vita. I due Nonnetti DYB… PEL… non danno più quello che davano una volta, quindi pochi minuti alla fine quando gli avversari sono stanchi.
Per fortuna Dybala ha almeno la voglia di riscatto, perché per il resto stendiamo un velo pietoso
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.