Rebus attacco contro il Genoa: Gasperini prepara la mossa a sorpresa

Roma-Genoa di domani sera non sarà di certo una partita come le altre. De Rossi torna all’Olimpico da avversario, Gasperini ritrova il suo passato e deve fare i conti con un presente complicato, soprattutto davanti. Senza Pellegrini, con Bailey ancora a parte e Dovbyk appena rientrato, l’attacco è un rebus.

Le certezze sono poche ma solide. Soulé non si tocca, così come Wesley. Koné e Cristante formano il nucleo del centrocampo. In difesa, senza Ndicka, Mancini e Hermoso sono i pilastri, con Ziolkowski favorito per completare il terzetto, anche se Rensch resta una carta spendibile.

Davanti, invece, Gasperini riflette. La soluzione più lineare porta Dybala sulla trequarti, alle spalle di un centravanti fisico: Dovbyk è recuperato e potrebbe partirà titolare, anche se la lunga assenza induce prudenza, mentre Ferguson è scivolato indietro nelle gerarchie. Da qui le alternative: Baldanzi, El Shaarawy o la mossa a sorpresa, l’avanzamento di Cristante con Pisilli accanto a Koné. Una soluzione già vista, poco romantica ma funzionale.

El Shaarawy, ex di turno, scalpita. Con il Genoa ha un conto aperto e numeri che parlano chiaro. Dybala ha voglia di riscatto, dopo settimane vissute più ai margini che al centro del progetto. Gasperini sceglierà l’equilibrio, come sempre. Perché oggi la Roma non può permettersi voli pindarici: deve fare punti, in attesa che il mercato faccia il suo dovere.

