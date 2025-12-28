Raspad..ore: Gasp spinge per averlo già contro l’Atalanta

Se Zirkzee è il colpo strutturale, Jack Raspadori è la necessità immediata. L’infortunio di Pellegrini ha scoperto una falla tattica che Gasperini conosce bene: quella zona di campo, l’attacco da centrosinistra, oggi è vuota. E Raspa è il profilo che meglio si incastra per caratteristiche, duttilità e tempi di inserimento.
La Roma ha accelerato. Forte del sì del giocatore, convinto dal progetto e dalla possibilità di tornare protagonista in Serie A, Massara ha rilanciato con l’Atletico Madrid. La distanza economica si sta assottigliando: prestito oneroso intorno ai 2 milioni e diritto (o obbligo condizionato) tra i 17 e i 18. Gli spagnoli vorrebbero più certezze, la Roma prova a tenere margine per l’operazione Zirkzee.
Qui però la fretta è reale. Gasperini lo vorrebbe subito, possibilmente già in panchina a Bergamo il 3 gennaio. Non per fargli fare il salvatore, ma per iniziare a lavorarci. Raspadori non è un’alternativa a Zirkzee, è un complemento. Uno che può giocare sotto la punta, allargarsi, cucire gioco. In un attacco che segna poco e produce fatica, è ossigeno puro.
Le prossime ore sono decisive. Se l’Atletico abbassa definitivamente le pretese sulla formula, l’affare può chiudersi in fretta. E allora sì, il primo regalo sotto l’albero arriverebbe in ritardo, ma con senso.
Fonti: Il Romanista, Corsera, Il Messaggero, Corsport
Questo invece è l’episodio 689 della saga “”Raspadori, sempre più vicino, ma sempre più lontano.”…
Che noia…
è quello che serve?
in un attacco che segna poco prendiamo uno che in serie A:
22/23 2 gol;
23/24 5 gol;
24/25 6 gol;
in una rosa con diversi nanetti Giacomo Raspadori Altezza: 1,72 m.
accanimento terapeutico..eh..eh….
È proprio quello che serve. Raspa e Zirk elevano di molto il tasso tecnico offensivo. Se poi viene pure Frendru siamo davvero apposto
Concordo Rod non solo non serve ma a queste condizioni comporta la cessione a giugno di Kone o Ndicka.
Gia la spesa eccessiva per Wesley e EA ci hanno ridotto ad avere in attacco Ferguson
Non riusciamo mai ad imparare dagli errori passati
Se Massara prende Zirkzee e Raspadori e’ un buon segnale e un cambio generazionale in attacco tanto desiderato. Basta con Pellegrini e altri che la differenza con le dirette avversarie non l’hanno mai fatta.
marco
sarebbe un buon segnale, vero, ma con 6 mesi di colpevole ritardo.
la rosa è palesemente costruita male.
non ricordo un caso in cui la Roma, ma anche altre squadre, hanno 2 centravanti che insieme hanno fatto 3 gol in campionato.
3.
TRE.
proiezione per fine campionato, 6 gol.
6.
SEI.
in 2.
❤️🧡💛
pellegrini , 11 partite 2 gol ; raspadori 11 partte ZERO gol
Rudy…to me the problem is…abbiamo Ferguson che per sue colpe, diciamo, sta entrando in forma solo dall’ultimo mese. Probabilmente troppo tardi per convincere il Gasp, ma ancora in tempo per poter fare qualche gol in più con un deciso cambio di marcia che mi apre stavamo tutti intravedendo. Credo che sia davvero un peccato la rottura con l’irlandese: 21 anni, tutta la ccoarriera davanti con alcune caratteristiche che ne farebbero un buon giocatore se non addirittura un crack. Peccato.
Sul fatto che la rosa sia stata costruita male a parte gli innesti di Wesley ed ElA, hai perfettamente ragione, ma mi ripeto, Ferguson domani, meriterebbe una seconda chance.
bla bla bla,Forza Roma!
La rosa costruita male e’ prima per punti fatti nel 2025. Fateneve una ragione e andate a gufare da un’altra parte
Jack the ripper é un giocatore ne carne e ne pesce, dove va alla fine si rendono conto che é uno che non serve a molto.Se era cosí forte il Napoli se lo teneva e all’Atletico dopo averlo pagato caro si sono resi conto che non gli serve , sennó non lo darebbero in prestito!
Infatti, meglio quegli ectoplasmi di pellegrini, bailey, dybala e baldanzi. I Fantasmici 4
pellegrini, baldanzi, Bailey, Ferguson, dovbik, dybala, elsharawi, stanno a fa faville invece vero? voi Co sta gente dove resta per altre 8 stagioni a fa sesti e settimi posti….
Raspadori e l’olandese a gennaio sono un ottimo mercato.
Secondo me (e sottolineo secondo me ) critiche e negatività sono sbagliate e fuori luogo
Beh, certo che per Gasperini perdere contro l’Atalanta sarebbe un pò uno smacco, come a dire che non era lui il vero punto di forza; d’altra parte la classifica di Champions League parla chiaro sulle potenzialità di quella squadra sedimentate in anni ed anni di acquisti mirati :
Arsenal 18
Bayern Monaco 13
PSG 13
Manchester City 13
Atalanta 13
Inter 12
Real Madrid 12
Mah, probabilmente se l’Atalanta è li forse un poco lo deve proprio a Gasp, non ti sembra? Chi sarebbe altrimenti il punto di forza di quella squadra? Palladino ha avuto l’intelligenza di non stravolgere il gioco del Gasp e quelli sono i risultati, su quello che ha fatto Juric non so quanto sia commentabile da noi romanisti………..
acquisti mirati per anni ? Certo Ms44 ma li , avevano Sartori che riusciva a trovare quegli acquisti mirati e , il bello , è che alla fine la società aveva il bilancio positivo. Di qui invece sono passati in successione : Monchi , Petrachi , Pinto , Ghisolfi e ora Massara. Tira tu le conclusioni. Ieri ho visto fare un gol pazzesco , lo ha fatto un giovane turco del 2005 , gioca nel Cagliari in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 più 2 e il 20 come percentuale sulla rivendita, io non so se sia un ” fuoco di paglia ” ma io vorrei un D.S. che trova questo tipo di giocatori..
Sartori non è più DS dell’Atalanta dal 2022 , è stato sostituito da D’Amico che con la collaborazione di Zamagna che dal 2010 sovrintendente con i Percassi le strategie di mercato.
Gasperini veniva ascoltato ma le scelte (giuste) le faceva la società, con il tecnico che in inverno si lamentava perché non veniva soddisfatto, salvo poi concludere con successo la stagione.
tutto sto casino per un tizio qualsiasi
sta arrivando Bruno Conti regà
Dubito molto che l’atletico ti darà questo giocatore con un semplice diritto di riscatto, quindi o obbligo di riscatto (al prezzo che decidono loro) o in cambio di Konè (con conguaglio a nostro favore, che deciderebbero sempre loro). E per alcuni sarebbe questione di ore il suo arrivo…
Il peggior attacco degli ultimi 30 anni! I numeri sono numeri: O ci muoviamo o anche quest’ anno finiamo fra il quinto e il sesto posto se va bene (anche basta, no?).
Zirkzee va bene ma Raspadori e Frendrup fanno parte del solito standard della Roma degli ultimi anni, giocatorini che ti costano tanto e non ti fanno fare un salto di qualità. Raspadori andrebbe bene in prestito secco per sfangare la stagione da qui a giugno, visto il parco attaccanti attuali, mentre in serie B c’è un giocatore del Pescara, under 21, che costa 1/4 di Frendrup ma rappresenta il futuro del calcio italiano. La Roma, facendo una vera rivoluzione, potrebbe disporre di risorse enormi che porterebbero in rosa 3/4 calciatori di livello alto, ma sembra che non se ne renda conto, almeno guardando gli obiettivi di mercato
