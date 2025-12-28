Raspad..ore: Gasp spinge per averlo già contro l’Atalanta

Se Zirkzee è il colpo strutturale, Jack Raspadori è la necessità immediata. L’infortunio di Pellegrini ha scoperto una falla tattica che Gasperini conosce bene: quella zona di campo, l’attacco da centrosinistra, oggi è vuota. E Raspa è il profilo che meglio si incastra per caratteristiche, duttilità e tempi di inserimento.

La Roma ha accelerato. Forte del sì del giocatore, convinto dal progetto e dalla possibilità di tornare protagonista in Serie A, Massara ha rilanciato con l’Atletico Madrid. La distanza economica si sta assottigliando: prestito oneroso intorno ai 2 milioni e diritto (o obbligo condizionato) tra i 17 e i 18. Gli spagnoli vorrebbero più certezze, la Roma prova a tenere margine per l’operazione Zirkzee.

Qui però la fretta è reale. Gasperini lo vorrebbe subito, possibilmente già in panchina a Bergamo il 3 gennaio. Non per fargli fare il salvatore, ma per iniziare a lavorarci. Raspadori non è un’alternativa a Zirkzee, è un complemento. Uno che può giocare sotto la punta, allargarsi, cucire gioco. In un attacco che segna poco e produce fatica, è ossigeno puro.

Le prossime ore sono decisive. Se l’Atletico abbassa definitivamente le pretese sulla formula, l’affare può chiudersi in fretta. E allora sì, il primo regalo sotto l’albero arriverebbe in ritardo, ma con senso.

Fonti: Il Romanista, Corsera, Il Messaggero, Corsport