Zirkzee, strappo con Amorim dopo il Newcastle: la Roma lo aspetta

La frattura è evidente e ormai anche pubblica. Joshua Zirkzee e il Manchester United stanno vivendo una convivenza sempre più forzata, logorata da panchine, minuti concessi col contagocce e malumori che filtrano dallo spogliatoio. L’ultima scena, quella contro il Newcastle, ha certificato lo strappo: mezz’ora in campo, poco impatto e la rabbia di Amorim, che secondo la stampa inglese non ha gradito atteggiamento e intensità.
La Roma osserva e aspetta. E soprattutto lavora. Perché Zirkzee ha già scelto: vuole lasciare Manchester, vuole giocare con continuità, vuole sentirsi centrale. E Gasperini questo glielo ha promesso, spiegandogli un utilizzo totale dentro il suo sistema: centravanti, sottopunta, raccordo tra i reparti. Un “nove e mezzo”, per dirla con le parole dello stesso olandese.
Il nodo resta la tempistica. Lo United continua a prendere tempo, legando l’uscita di Joshua alle esigenze di rosa e ai rientri post Coppa d’Africa. Ma la sensazione è che la pressione del giocatore possa fare la differenza. L’operazione è impostata su cifre importanti, attorno ai 40 milioni complessivi tra prestito oneroso e obbligo di riscatto condizionato alla Champions. Sarebbe un investimento storico, ma anche una scelta tecnica precisa: il centravanti attorno a cui rifondare l’attacco.
Gasperini aspetta. Non con le mani in tasca, ma con la consapevolezza che Zirkzee non è più un’idea: è un obiettivo. E quando il giocatore spinge dalla stessa parte, spesso il tempo diventa solo un dettaglio.
Fonti: Gasport, Corsera, Il Messaggero, Corsport
Forza Joshua ti aspettiamo a Roma!
Ammesso che la A.S. Roma riuscirà ad ingaggiarlo, non si sa nulla su quale siano le sue performance atletiche e tecniche.
Stiamo parlando di un calciatore che è “lontano parente” di quello ammirato al Bologna calcio a causa dello scarso utilizzo avuto finora a Manchester.
Io, ovviamente non ho elementi per affermare questo ed è probabile che Gasperini e Massara ne abbiano di più solidi ma il rischi che sia l’ennesimo flop, secondo me è concreto.
McTominay che spadroneggia, Hojlund che non fa male, anzi, avercelo. Il Man Utd è una polveriera da anni, ambientalmente.
Se Massara prende Zirkzee e’ un buon segnale dopo i vari clamorosi flop Fergusson, Bailey, Tsimikas ecc.. a Gasperini in sostanza ha preso solo Wesley e Al Aynoui come seconda scelta. Vediamo se riesce a sistemare l’attacco mitigato dalle prestazioni insufficienti di Pellegrini, Dovbik e Fergusson. Bailey non pervenuto.
Miiiiiii!!!!! mo ricominciamo, quelli buoni li ha voluti l’allenatore, mentre quelli che non stanno rendendo li ha presi il DS.
Mi sembra di rivivere il tormentone De Rossi e Ghisolfi, la storia che si ripete e non ci insegna nulla.
che se ne faranno poi di uno che non ha piu la minima intenzione di impegnarsi? . . . boh!
io lo voglio vedere in campo puntuale il 3 gennaio a Birghem di sotto.
nun ce sperá, ar MU i sordi, sicuro, nun je serveno e, quelli che chiedeno je devi dà, stop.
Ricordate quello che sò stati capaci de fá co Smalling, ‘n esubero che manco facevano allenà…
questo è un giocatore vero e se arriva anche raspadori la roma si rafforzerebbe in maniera significativa
Gran giocatore, quello del Bologna non certo l’attuale, ma non mi piace l’atteggiamento che sta tenendo con il MU: è un professionista strapagato e, anche se demotivato, non dovrebbe permettersi di entrare in campo di malavoglia, facendo indispettire col suo atteggiamento allenatore e tifosi. Indipendentemente da tutto.
Non lo capisci che lo sta facendo a posta per essere ceduto?
Infatti ha detto che non gli piace questo comportamento. E ha ragione, è pagato per giocare, anche se gioca un minuto, in quel minuto deve dare il massimo.
ma che vordí “non certo quello attuale”
perché lo hai visto giocare? non gioca!
Come fai a giudicare male uno che non gioca?
A Manchester ancora nun l’hanno capito che il problema é chi li mette in campo i giocatori? Mejo pe noi
McTomiiny viene da lì ..eppure pe loro era da dare via …pensa come stanno a Manchester…ma in Inghilterra lo dicono anche di noi visto come abbiamo gestito Calafiori
Al tavolo delle trattative ritengo che dovrebbe esserci un prezzo per averlo ad inizio gennaio, uno a metà ed uno a fine gennaio.
La differenza che passa tra il non saltare alcun impegno, saltarne 4 o saltarne 8.
Vorrei capire perché zirkzee dovrebbe avere un valore di 40 mil, quando è stato acquistato per 42,5 ml un anno e mezzo fa. In questo periodo ha fatto sempre schifo e noi lo dobbiamo pagare lo stesso prezzo, quando i nostri giocatori per una partita storta perdono il 50% di valore!!!
Perché lo prendi in prestito oneroso con diritto di riscatto (condizionato). Se tu ti presentassi ora con 35 milioni secchi te lo tirerebbero dietro.
Con tutti gli strappi che ha avuto con Amorim, se arriva ce lo ritroviamo a brandelli
Pare una novità che quei due non si sopportano…
Zirkzee se non gioca neanche in Inghilterra, noi andiamo a prendere un giocatore da ricostruire, meglio puntare su giocatori che giocano e che vogliono cambiare squadra. Poi se il Mister vuole, ha le competenze per valutare che va bene. All’ora prenderlo in prestito, e vediamo quello che sa fare. Raspadori è un altro che andrebbe bene per la Roma, però è difficile che lo cedano, a noi farebbe comodo. E poi anche un difensore centrale forte ci farebbe comodo. Siamo la Roma e la Roma deve stare fra le squadre che contano in Italia e in Europa. Dai con questi giocatori forti e che rendono per tutta la partita.
All’ora? E ar giorno quanto pija? 😵💫😁😉 Se scherza eh, sempre in grande amicizia! Un caro saluto e SFR e SLM
