Gasperini: “Dovbyk out, Hermoso ha la pubalgia. Ferguson? Improponibile il confronto tecnico con Dybala, deve essere affamato” (VIDEO)

Gian Piero Gasperini incontra i giornalisti a Trigoria per parlare in conferenza stampa della sfida di domani sera, ore 20:45, contro il Genoa di Daniele De Rossi, che torna all’Olimpico da grande ex.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla sfida contro i liguri, sulla condizione della squadra dopo le feste di Natale e sulle ultime voci di mercato che vedono Massara molto attivo.

Come sta la squadra? Sono tutti a disposizione? Come sta Dovbyk?

“Non è ancora pronto e non sarà convocato. Si sta allenando ma non è ancora in grado di calciare. Settimana spezzata per Natale, la difficoltà più grande è Hermoso, ha la pubalgia e dobbiamo valutare se può giocare o meno”.

Il suo passato al Genoa? Frendrup?

“Il Genoa non ha solo lui, ha calciatori importanti. anche quest’anno ha giovani che stanno facendo bene. Io sono stato otto anni, bellissimi, e per me è un pezzo della mia vita importante. Quando sono tornato siamo tornati in Europa, c’è un grande legame con la tifoseria molto calda. E’ una bella piazza per fare calcio”.

L’infortunio di Pellegrini? Si aspetta acquisti a inizio gennaio?

“Non lo so, non conosco i tempi del mercato. Pellegrini è una perdita, era un giocatore su cui avevamo contato parecchio anche se nelle ultime partite ha avuto un calo. Gli infortuni succedono, ora entriamo in una fase di nove partite in un mese tutte molto importanti, e con i giocatori in coppa d’Africa e gli infortunati, bisognerà ottenere il massimo da tutti”.

Dybala ha giocato spesso da centravanti, più che da trequartista. E’ una scelta dettata delle mancanze degli altri centravanti o ha cambiato idea rispetto all’inizio?

“Lui può fare benissimo quel ruolo, quando ha qualche difficoltà fisica giocare trequartista è ancora peggio. Se lui sta bene il valore della squadra aumenta. Purtroppo ha avuto una ricaduta e una condizione non ottimale. Ma il fatto di insistere su di lui è perchè mio rendo conto che se lo portiamo in condizione ci può fare un ulteriore vantaggio”.

Le sconfitte con le big ha scoperto i limiti della Roma: sono solo tecnici o c’è altro? Colpa della mentalità?

“No, sotto quell’aspetto non ha niente di meno delle big, anzi, forse qualcosa in più. Lo ha dimostrato la partita con la Juventus, dove ha provato a recuperare il risultato. Come atteggiamento è stata sempre al top”.

C’è stato un chiarimento con Ferguson? E’ possibile interrompere il prestito? Domani tutta la vita Dybala?

“Ho già spiegato che Dybala è un giocatore di altissimo livello se portato in condizione. E quello è il mio obiettivo. Non solo nei confronti di Ferguson, è difficile trovare un giocatore di quella qualità. Se devo fare una scelta, scelto Dybala tutta la vita, ma non era una cosa relativa a Ferguson. Ferguson deve fare una bella cosa: lui ha 21 anni, è giovanissimo, a livello tecnico è improponibile il confronto, la deve mettere sul piano della fame e della voglia di arrivare e di fregare il posto con queste armi. Poi dopo su altro, il mercato partirà il 3 e si vedrà. Non voglio tornare a luglio e agosto, domani c’è una partita tosta…”

Il Genoa di De Rossi?

“Ha dato coraggio, che è una grande dote. Ha fatto una partita di grande coraggio con l’Atalanta in dieci. Nonostante la classifica sia difficile per il Genoa, sono convinto che dovremo raschiare il barile per vincere. Perchè abbiamo necessità di vincere, specie in questo momento”.

Il mercato condiziona le sue scelte di mercato?

“No, perchè siamo talmente giusti che non le condiziona…Però sì, il mercato condiziona, c’è tutto un mondo ai giocatori che li condiziona e li influenza, e questo corre il rischio di togliere un po’ di obiettivi. Però questa è una situazione che dura troppo, è inspiegabile, si parla più di mercato che delle partite, e questo agli allenatori non piace”.

Soulé e Dybala insieme dall’inizio hanno fatto un gol ogni 150 minuti…

«In questa squadra il vero punto fermo fino ad adesso è stato solo Soulè. Poi ha giocato molto Pellegrini, mentre gli altri si sono un po’ divisi il minutaggio: Dybala, Dovbyk, Ferguson, forse Dovbyk meno perché è stato fuori di più, ma anche Baldanzi ed El Shaarawy. Questo è il nostro organico e, più o meno, ci siamo divisi i tempi. Non è detto che giocare i primi 50 minuti sia meglio che giocare i 40 successivi. È vero però che l’attacco ha prodotto meno gol di quelli che sarebbero necessari ed è il punto critico, ma non da una sola partita, dall’inizio della preparazione. È una squadra che rispetto all’anno scorso ha perso Shomurodov e Saelemaekers. Sono arrivati Bailey e Ferguson: Bailey è stato penalizzato dagli infortuni, Ferguson ha dato il suo contributo, ma resta una squadra che aveva già qualche problema e che col tempo li ha accentuati. Devo però dire che sono stati bravissimi tutti a riuscire a portare la Roma così in alto, nonostante questa situazione, e a mantenerla fino ad adesso in una posizione di classifica importante. Abbiamo tutta l’intenzione di continuare così. Quello che succederà, se succederà qualcosa, lo vedremo. Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, perché anche quando arriva un giocatore serve tempo per inserirlo. Io conto fortemente su quelli che ci sono”.

Konè è uno dei migliori per continuità ma gli manca qualcosa in fase offensiva. Ne ha parlato con lui, Konè è questo?

“Bisogna sempre migliorarsi. Qualche volta però bisogna puntare i fari su quello che si ha e non sempre su quello che manca. Konè penso che abbia fatto non bene, di più. Poi tutto è migliorabile”.

Può essere la partita di Pisilli? Il Genoa può essere una piazza giusta per lui?

“Ho già detto la mia: è un ragazzo molto interessante e bravo. Ha trovato poco spazio per le prestazioni di Cristante, Konè e El Aynaoui. Sarebbe meglio se giocasse di più, mi auguro posso farlo per lui. Abbiamo tre centrocampisti e non è assolutamente proponibile un suo allontanamento…”



