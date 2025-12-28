Gasperini: “Dovbyk out, Hermoso ha la pubalgia. Ferguson? Improponibile il confronto tecnico con Dybala, deve essere affamato” (VIDEO)

Gian Piero Gasperini incontra i giornalisti a Trigoria per parlare in conferenza stampa della sfida di domani sera, ore 20:45, contro il Genoa di Daniele De Rossi, che torna all’Olimpico da grande ex.
Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sulla sfida contro i liguri, sulla condizione della squadra dopo le feste di Natale e sulle ultime voci di mercato che vedono Massara molto attivo.
Come sta la squadra? Sono tutti a disposizione? Come sta Dovbyk?
“Non è ancora pronto e non sarà convocato. Si sta allenando ma non è ancora in grado di calciare. Settimana spezzata per Natale, la difficoltà più grande è Hermoso, ha la pubalgia e dobbiamo valutare se può giocare o meno”.
Il suo passato al Genoa? Frendrup?
“Il Genoa non ha solo lui, ha calciatori importanti. anche quest’anno ha giovani che stanno facendo bene. Io sono stato otto anni, bellissimi, e per me è un pezzo della mia vita importante. Quando sono tornato siamo tornati in Europa, c’è un grande legame con la tifoseria molto calda. E’ una bella piazza per fare calcio”.
L’infortunio di Pellegrini? Si aspetta acquisti a inizio gennaio?
“Non lo so, non conosco i tempi del mercato. Pellegrini è una perdita, era un giocatore su cui avevamo contato parecchio anche se nelle ultime partite ha avuto un calo. Gli infortuni succedono, ora entriamo in una fase di nove partite in un mese tutte molto importanti, e con i giocatori in coppa d’Africa e gli infortunati, bisognerà ottenere il massimo da tutti”.
Dybala ha giocato spesso da centravanti, più che da trequartista. E’ una scelta dettata delle mancanze degli altri centravanti o ha cambiato idea rispetto all’inizio?
“Lui può fare benissimo quel ruolo, quando ha qualche difficoltà fisica giocare trequartista è ancora peggio. Se lui sta bene il valore della squadra aumenta. Purtroppo ha avuto una ricaduta e una condizione non ottimale. Ma il fatto di insistere su di lui è perchè mio rendo conto che se lo portiamo in condizione ci può fare un ulteriore vantaggio”.
Le sconfitte con le big ha scoperto i limiti della Roma: sono solo tecnici o c’è altro? Colpa della mentalità?
“No, sotto quell’aspetto non ha niente di meno delle big, anzi, forse qualcosa in più. Lo ha dimostrato la partita con la Juventus, dove ha provato a recuperare il risultato. Come atteggiamento è stata sempre al top”.
C’è stato un chiarimento con Ferguson? E’ possibile interrompere il prestito? Domani tutta la vita Dybala?
“Ho già spiegato che Dybala è un giocatore di altissimo livello se portato in condizione. E quello è il mio obiettivo. Non solo nei confronti di Ferguson, è difficile trovare un giocatore di quella qualità. Se devo fare una scelta, scelto Dybala tutta la vita, ma non era una cosa relativa a Ferguson. Ferguson deve fare una bella cosa: lui ha 21 anni, è giovanissimo, a livello tecnico è improponibile il confronto, la deve mettere sul piano della fame e della voglia di arrivare e di fregare il posto con queste armi. Poi dopo su altro, il mercato partirà il 3 e si vedrà. Non voglio tornare a luglio e agosto, domani c’è una partita tosta…”
Il Genoa di De Rossi?
“Ha dato coraggio, che è una grande dote. Ha fatto una partita di grande coraggio con l’Atalanta in dieci. Nonostante la classifica sia difficile per il Genoa, sono convinto che dovremo raschiare il barile per vincere. Perchè abbiamo necessità di vincere, specie in questo momento”.
Il mercato condiziona le sue scelte di mercato?
“No, perchè siamo talmente giusti che non le condiziona…Però sì, il mercato condiziona, c’è tutto un mondo ai giocatori che li condiziona e li influenza, e questo corre il rischio di togliere un po’ di obiettivi. Però questa è una situazione che dura troppo, è inspiegabile, si parla più di mercato che delle partite, e questo agli allenatori non piace”.
Soulé e Dybala insieme dall’inizio hanno fatto un gol ogni 150 minuti…
«In questa squadra il vero punto fermo fino ad adesso è stato solo Soulè. Poi ha giocato molto Pellegrini, mentre gli altri si sono un po’ divisi il minutaggio: Dybala, Dovbyk, Ferguson, forse Dovbyk meno perché è stato fuori di più, ma anche Baldanzi ed El Shaarawy. Questo è il nostro organico e, più o meno, ci siamo divisi i tempi. Non è detto che giocare i primi 50 minuti sia meglio che giocare i 40 successivi. È vero però che l’attacco ha prodotto meno gol di quelli che sarebbero necessari ed è il punto critico, ma non da una sola partita, dall’inizio della preparazione. È una squadra che rispetto all’anno scorso ha perso Shomurodov e Saelemaekers. Sono arrivati Bailey e Ferguson: Bailey è stato penalizzato dagli infortuni, Ferguson ha dato il suo contributo, ma resta una squadra che aveva già qualche problema e che col tempo li ha accentuati. Devo però dire che sono stati bravissimi tutti a riuscire a portare la Roma così in alto, nonostante questa situazione, e a mantenerla fino ad adesso in una posizione di classifica importante. Abbiamo tutta l’intenzione di continuare così. Quello che succederà, se succederà qualcosa, lo vedremo. Non ho mai creduto molto nel mercato di gennaio, perché anche quando arriva un giocatore serve tempo per inserirlo. Io conto fortemente su quelli che ci sono”.
Konè è uno dei migliori per continuità ma gli manca qualcosa in fase offensiva. Ne ha parlato con lui, Konè è questo?
“Bisogna sempre migliorarsi. Qualche volta però bisogna puntare i fari su quello che si ha e non sempre su quello che manca. Konè penso che abbia fatto non bene, di più. Poi tutto è migliorabile”.
Può essere la partita di Pisilli? Il Genoa può essere una piazza giusta per lui?
“Ho già detto la mia: è un ragazzo molto interessante e bravo. Ha trovato poco spazio per le prestazioni di Cristante, Konè e El Aynaoui. Sarebbe meglio se giocasse di più, mi auguro posso farlo per lui. Abbiamo tre centrocampisti e non è assolutamente proponibile un suo allontanamento…”
2 centravanti che insieme fanno
3 gol in metà campionato.
tragicomico consegnare un attacco del genere a Gasperini.
❤️🧡💛
È ma c’era il FPF per colpa di Pallotta !!…
Rudy non persistiamo nell’ errore di considerare certi tecnici irresponsabili a prescindere (e altri incapaci per partito preso). Se l’attacco non funziona anche il tecnico ha la responsabilità di tutta una serie di scelte tecniche folli (e di aver buttato a mare i due centravanti senza avere un sostituto). Ferguson in nazionale segna (ultimamente anche nella Roma in coppa) e Dovbick ha sempre segnato …
Gasperini ha le sue responsabilità
mah… a veder la silhouette mi sa che, a fame, ferguson ci stia già dando giù… una carbonara lì, una amatriciana là…
Voller continuare ad attaccare la dirigenza della Roma perché i 2 centravanti hanno fatto poco è non essere obiettivi.
Dovbyk veniva da un campionato, quello spagnolo, giocato in maniera fantascentifica e Ferguson era un giovane emergente a livello europeo, poi si sono rivelati poco adatti a una piazza come Roma dove chiunque arriva automaticamente o si infortuna o va in depressione fisica e mentale.
gasperini ha accettato la situazione (e i 5 milioni netti) quindi le sue lamentele sono fuori luogo anche perché non riesce, nel frattempo, a tamponare con i giovani che neanche guarda.
Non vuole essere una critica a Gasperini ma se seguita a elogiare personaggi come Pellegrini o campioni claudicanti come unici salvatori della patria allora qualche dubbio su di lui mi viene.
Rudi mi dispiace ma le doti di ferguson non avrebbe dovuto scoprirle Gasperini, infatti lui stesso ammette che è un ragazzo di 21 anni, se lo mandiamo al mittente senza dargli un po’ di continuità, sprechiamo un talento. Poi se mezza premier due anni fa ha avuto un miraggio che dire…
I gol che ha fatto e alcune giocate hanno detto che avrebbe so.lo bisogni di continuità.
portare Dybala al 100%, mi sembra difficile e soprattutto perché farolo a scapito di Ferguson, quello non è nemmeno il ruolo di Paulo.
Come sempre il campo ci dirà se Gasp sta facendo le scelte giuste.
Gasp non fare scherzi e metti la squadra migliore in campo…. Per me davanti dovrebbero partire Elsharawy/Ferguson/Soulè mentre con Rensch a sx potresti riportare Wesley a sx e soprattutto Celik in una difesa orfana di Ndika e Hermoso. Dietro la scelta magari di Ghilardi non griderebbe allo scandalo…… ma Angelinho quanto altro tempo vuole?
Siamo proprio contati! Certo cheDybala che non calcia in porta non e’ un giocatore proponibile. Se vuole il rinnovo o almeno mettere in difficolta’ la societa’ incominciasse a sfoderare prestazioni, perche’ quest’anno e’ stato un fantasma. Temo molto la partita di domani.
Non si parla mai dybala sembra lesa maestà, 9 milioni e non tira in porta sempre rotto, gli ultimi due anni ha fatto 4 partite di alto livello e la colpa è sempre degli altri.. domani se dybala non sta al 100% non deve giocare, c’è ferguson che è sano! Sennò ci vedo il marcio dietro a sta situazione, qua servono punti già con sto falso nueve abbiamo perso punti su punti contro le big, ora anche basta!
Chiarita la differenza tecnica tra Dybala e Ferguson ma, anche tanti altri spero si sia capita la speculazione fatta sulle sue dichiarazioni post Torino…
Domani al centro dell’attacco mi aspetto l’irlandese che a dirla tutta è la scelta più logica ad oggi…
In più dice che spesso non sono più importanti i primi 50 minuti, a volte lo sono di più i secondi 40…
In questo contesto vorrà inserire Dybala ed Elsha…??
Io penso di sì… vedremo, anche perché (giustamente) sottolinea l’importanza della vittoria di domani..
li ha bocciati tutti gli attaccanti per motivi differenti, per chi ancora non l’ha capito…. VIA TUTTI!!!
A sto punto comincio a credere anch’io che tra Gasperini e Ferguson deve essere accaduto qualcosa che va oltre il campo di gioco. Per carità avrà anche ragione lui, (del resto è lui il tecnico) ma solo al sottoscritto queste dichiarazioni, ricordano da vicino quelle di Mourinho, quando cercava in tutti i modi di trovare una scusante nel preferire Rui Patrizio a Svilar? Mi spiace per chi lo osanna a spada tratta, ma (per il bene della Roma) se dovessi trovare dei difetti nel Mister, non vorrei che “impuntature e alterigia” fossero i suoi limiti. Speriamo in bene Forza Roma💛❤️
Il timore e’ che (e faccio tutti i gesti apotropaici possibili…) il giocattolo si sia gia’ rotto.
La squadra con i falsi nove e’ di una sterilita’ offensiva spaventosa e sono SICURO che Gasperini lo sappia benissimo, perche’ lo vedono tutti e perche’ c’e’ un fronte quasi univoco che dice la squadra messa in campo e’ sbagliata PRIMA (non solo dopo…) delle partite che puntualmente perdiamo. Se lo capiscono dilettanti allo sbaraglio da bar sport (come siamo un po’ tutti), figurati se non lo ha capito uno che ha fatto questo mestiere per decenni in campo e in panchina. Certe “impuntature” mi ricordano momenti bui del nostro recente passato e destano enorme timore.
La realta’ amara e’ che abbiamo perso 3 delle ultime 4 partite, lasciando sul tavolo una marea di punti, 6 dei quali finiti a dirette contendenti per un posto in CL.
Da anni ormai, la Roma fa PEZZI di campionato a buon livello, alternati a pause piu’ o meno lunghe che alla fine significano sesti posti. Io spero solo che questo non sia un altro anno cosi perche’ in questo girone d’andata ci avevo fatto la bocca a qualcosa di diverso, dopo tanto.
A me sembra di intuire che il problema siano gli atteggiamenti del giocatore.
Da maestro vecchio stile (giusto stile, per quanto mi riguarda), Gasperini non gradisce mollezza, leggerezza, mancanza di serieta’ e di impegno, disobbedienza e la poca combattivita’.
Se nota questi elementi in un giocatore, quel giocatore gli cade in disgrazia, come e’ giusto che sia.
Posso immaginare l’atteggiamento di molti calciatori della nuova generazione di smidollati, sempre vissuti nell’abbondanza e che non sanno cosa significhi il sacrificio e la disciplina.
E mi sembra di vedere le loro facce da ebeti quasi ridere in faccia ad un allenatore che cerca di insegnare quest’ultime.
Assolutamente inaccettabile. Secondo me e’ questo il tipo di problema che il Gasp potrebbe stare incontrando con Ferguson.
Fortuna per Ferguson che deve giocare quasi per forza perche’ siamo contati, ma il fastidio di Gasperini credo di intuirlo.
Gasperino senza mezzi termini. Ed ha ragione. Ci mancava un Magister militum coriaceo , forse il più tignoso ,perfino di tutta la curva sud.
Ciceruacchio, volete sempre il super macho come panacea a tutti i mali.
Gasperini ha bisogno di una mano, dal mercato e dalla rosa!
In campo non ci va lui; è giusto ne rispondano i giocatori.
Daje Roma.
FORZA ROMA
Si ok, però smettiamola di difenderlo a spada tratta. Massara ha indubbiamente delle colpe ma le scelte Tecniche appartengono tutte al Mister. Inutile continuare ad insistere con Dybala falso nove quando questi non sta bene fisicamente Non sia mai ma se dovesse andar male, possiamo stare tranquilli tanto la colpa non sarà mai la sua
effettivamente siamo messi bene da come ho capito
E comunque Scamacca che qualcuno non avrebbe mai voluto ha fatto 7 goal e 2 assist pur saltando tutta pa prima parte.
Una fame diversa da quella del doppio-mento.
Ma quindi domani come centravanti vedremo ferguson o dybala?
Mi pare chiaro (da quello che ha detto l’allenatore): Dybala, se sta bene fisicamente, se no probabilmente Baldanzi ha più chance di Ferguson, che non ha abbastanza “fame”…
e pure domani saremo costretti a schierare un 11 imbarazzante, sarà un miracolo se riusciremo a vincere.
ammazza quanto ottimismo
Io Dybala lo faccio tornare in forma negli allenamenti e facendogli fare spezzoni di fine partite aumentando di volta in volta il minutaggio… non lo metto titolare negli scontri diretti come unica punta a spomparsi in un ruolo non suo contro difensori di 2 mt che non gli fanno toccare palla, e soprattutto non tengo l’unico attaccante che ho di peso disponibile in panchina, e fare un confronto tecnico è veramente squallido e mi sembra solo un modo per arrampicarsi sugli specchi perché mezzo mondo gli ha fatto presente che l’ultima volta (per me siamo già a 4-5…) era meglio mettere l’irlandese titolare… invece di dire che forse ha sbagliato valutazione, la butta in caciara facendo un confronto tecnico che non esiste e non ha senso, anche perché meglio uno scarparo ché fisicamente sta bene che un fenomeno che cammina e ha paura pure di battere un calcio d’angolo.
Sbaglio o Gasp ha detto che la squadra che ha a disposizione è più scarsa di quella che aveva Ranieri. No perché a un certo punto ha detto : c’erano Salemekers e Shomudorov e un problema (quello di far gol) che già esisteva oggi è più accentuato. Non so voi ma se fossi il DS non la prenderei bene.
pure domani, noi tifosi giallorossi, dovremmo mettere a dura prova le nostre
emorroidi, chiedo scusa per la parola.
speriamo in un altro 1 a 0 striminzito ma
meritato. aspettiamo questo benedetto
mercato di gennaio, e speriamo in meglio.
comunque, sempre forza Roma.
sfr. ❤️🧡💛
