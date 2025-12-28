FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 28 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 14:30 – Serie A, il Milan batte il Verona 3 a 0

Vittoria netta del Milan sull’Hellas Verona nel match delle 12:30 di oggi: a segno Pulisic nel recupero del primo tempo, poi doppietta di Nkunku nella ripresa. I rossoneri salgono momentaneamente in vetta al campionato a quota 35 punti.

Ore 13:00 – Scartato Amenda, resistono Disasi e Dragusin

Massara lavora per regalare a Gasperini un nuovo centrale. Scartata l’ipotesi Aurèle Amenda dell’Eintracht Francoforte, proposto ma non ritenuto idoneo. Restano in cima alla lista Disasi e Drăgușin: il francese può partire solo a titolo definitivo, con il Chelsea che chiede 20 milioni, mentre il centrale del Tottenham è più accessibile in prestito. Il rinforzo in difesa non è però una priorità immediata e se ne riparlerà nella seconda metà di gennaio. (Il Messaggero)

Ore 12:05 – Cristante e Mancini pronti a rinnovare

Gianluca Mancini e Bryan Cristante sono pronti a legarsi a vita alla Roma: entrambi i calciatori sono vicini al rinnovo di contratto. Il difensore centrale viaggia verso la firma fino al 2029 con opzione di prolungamento per un ulteriore anno, mentre il centrocampista si legherebbe alla società giallorossa fino al 2028. (tuttosport)

Ore 11:00 – Anche El Shaarawy nel mirino del Genoa

Stephan El Shaarawy piace al Genoa. Il club allenato dall’ex mister giallorosso Daniele De Rossi ha da tempo messo gli occhi sul giovane centrocampista della Roma Niccolò Pisilli, ma anche il numero 92, in scadenza con la Roma a giugno, interessa al Grifone. (Il Messaggero)

Ore 10:15 – La Roma ricorda Fulvio Bernardini

La Roma ricorda Fulvio Bernardini a 120 dalla sua nascita. Il club giallorosso ha pubblicato su X una foto e un post che recita così: “120 anni fa nasceva Fulvio Bernardini. Stella luminosissima della Roma di Campo Testaccio, modello di rigore morale ed etica sportiva, il “Dottore” ha incarnato l’essenza romanista. 303 presenze e 47 gol in giallorosso. Hall of Fame”.

Ore 8:30 – Roma, attesa Konè

Manu Koné è uno dei fedelissimi di Gasperini: 1.626 minuti stagionali, terzo giocatore di movimento più utilizzato, sempre titolare in campionato. Affidabile e dominante senza palla (180 recuperi, più tackle tra i centrocampisti di A), ma il salto di qualità passa dai gol: zero reti, un solo assist e una sola conclusione nello specchio su 23 tentativi. Numeri che spiegano perché anche dalla mediana la Roma si aspetta di più. (Il Tempo)

