Roma-Genoa: le ultime sulle formazioni, il risultato più probabile e dove vederla in tv

La Roma chiude il 2025 davanti al proprio pubblico ospitando il Genoa lunedì 29 dicembre alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un incrocio che, sulla carta, vede i giallorossi decisamente favoriti: la squadra di Gasperini è in piena corsa per le zone alte della classifica, ma guai a dare il Genoa per morto: quando non ha nulla da perdere, e con il cambio in panchina ha ritrovato risultati e convinzione.

Le ultime dai campi

Qui Roma – Gasperini deve fare i conti con alcune assenze pesanti, soprattutto in mezzo al campo e in attacco. Dovbyk è out, così come Pellegrini, fermato da una lesione al bicipite femorale sinistro che lo terrà fuori fino a fine gennaio. Indisponibile anche Bailey, ancora alle prese con un problema al flessore.

Nessun problema disciplinare, ma attenzione ai diffidati: Hermoso, Mancini, Wesley e Cristante sono tutti a rischio squalifica in vista della prima del 2026. Sul piano tattico, il tecnico giallorosso va verso la conferma del 3-4-2-1, con Dybala falso nove, supportato tra le linee da Soulè e uno tra El Shaarawy e Baldanzi. In mediana coppia fisica e affidabile Konè-Cristante, mentre in difesa è in forte dubbio l’impiego di Hermoso, frenato dalla pubalgia.

Qui Genoa – Situazione complicata per De Rossi, che perde il portiere Leali per squalifica: tra i pali toccherà a Sommariva. Fuori anche Siegrist, Messias, Gronbaek e Cornet, tutti indisponibili per problemi fisici. In dubbio Thorsby, non al meglio per un fastidio alla spalla.

Il Genoa dovrebbe confermare il 3-5-2, con Vitinha e Colombo davanti e corsie affidate a Norton-Cuffy e Martin. In mezzo, Ellertsson è favorito per una maglia da titolare, mentre Thorsby potrebbe partire dalla panchina.

Dove vederla in TV

Roma-Genoa sarà trasmessa sulle principali piattaforme che detengono i diritti della Serie A. La partita sarà visibile in diretta su DAZN, che copre l’intero pacchetto di gare di questa stagione, e sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K per gli abbonati alla pay-tv satellitare. Chi segue da mobile potrà collegarsi tramite DAZN su smartphone e tablet, così come tramite Sky Go e NOW per chi è abbonato a Sky.

Quote e probabile risultato

I principali operatori di scommesse vedono i giallorossi nettamente favoriti, con l’esito “1” proposto intorno a 1.55–1.65, il pareggio vicino a quota 3.80–4.00 e il “2” del Genoa che oscilla tra 5.50 e 6.00

Dal punto di vista dei bookmaker, il risultato più probabile indicato dagli algoritmi e dai modelli – e condiviso da diversi analisti – è il 2-1 per la Roma. Una lettura che prende in considerazione la maggiore qualità offensiva dei padroni di casa, ma anche le capacità del Genoa di rendere la vita difficile alle grandi fuori casa.

Le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Dybala. All.: Gasperini.

GENOA (3-5-2) – Sommariva; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi)

Assistenti: Costanzo – Dei Giudici

IV uomo: Dionisi

VAR: Prontera

AVAR: Manganiello

Giallorossi.net – G. Pinoli