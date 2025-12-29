Roma dimezzata, Gasp lancia l’allarme: “Raschiamo il fondo del barile”

Quella di stasera non è una partita come le altre. Per la prima volta dopo mesi, al fischio d’inizio di Roma-Genoa, la squadra di Gasperini si ritroverà fuori dalla zona Champions League. Era successo solo alla terza giornata, quando la Serie A doveva ancora prendere forma. Da allora, i giallorossi hanno sempre viaggiato tra il primo e il quarto posto. Ora no. E il margine d’errore è zero.

Lo scenario è chiaro: serve una vittoria, perché anche un pareggio lascerebbe la Roma alle spalle della Juventus. Il momento non aiuta: tre sconfitte nelle ultime quattro (Napoli, Cagliari e Juventus), con l’unico sorriso arrivato all’Olimpico contro il Como. Troppo poco per una squadra che ambisce stabilmente ai piani alti.

Emergenza totale, pretattica impossibile

Gasperini non può nascondersi: l’emergenza è reale e costringe a giocare a carte scoperte. Sono fuori Ndicka ed El Aynaoui, impegnati in Coppa d’Africa, oltre agli infortunati Pellegrini, Bailey e Dovbyk. Le condizioni di Hermoso restano incerte per via della pubalgia, mentre Ziolkowski è alle prese con uno stato influenzale in fase di risoluzione. In caso di forfait, Mancini sarebbe chiamato a guidare la difesa da centrale.

Anche Baldanzi non è al meglio (anche lui colpito dall’influenza), ma Gasperini spera di averlo a disposizione almeno per la panchina e poter contare su un cambio in più lì davanti. In caso contrario, potrebbe tornare in gioco Ferguson, che però al momento resta indietro nelle gerarchie.

Dybala ancora falso nove: scelta obbligata

L’attacco della Roma sarà ancora una volta affidato a Paulo Dybala falso nove, con Soulé e Baldanzi alle sue spalle. Una soluzione dettata più dalla necessità che dalla strategia, ma che Gasperini continua a difendere con convinzione.

Il messaggio su Ferguson è stato chiarissimo e pubblico: il confronto tecnico con Dybala è improponibile. Per giocarsi il posto, il giovane attaccante deve metterla sul piano della fame, della voglia, della personalità. Al momento, non basta. Dybala, intanto, ha anche una motivazione personale: evitare di chiudere il 2025 senza aver segnato nemmeno un gol in campionato all’Olimpico, evento che non gli era mai successo in carriera. Gasperini insiste su di lui perché sa che, portato a una condizione migliore, può spostare gli equilibri.

Formazione annunciata e rosa cortissima

Con così poche alternative, la formazione è quasi scritta. A centrocampo le certezze sono Koné e Cristante, una coppia obbligata che limita anche lo spazio per Pisilli, che il tecnico vorrebbe però coinvolgere di più e non perdere. Sugli esterni e in difesa si farà di necessità virtù, sperando di recuperare almeno Hermoso.

Il concetto chiave, ribadito più volte da Gasperini, è uno solo: “raschiare il fondo del barile”. Non per eroismo, ma per necessità. Perché tra campionato e impegni ravvicinati, le prossime settimane non concederanno pause.

Mercato sullo sfondo, ora conta vincere

Il nervosismo mostrato in conferenza stampa racconta più di mille parole. Gasperini non nega le difficoltà, difende il valore della squadra e rifiuta ridimensionamenti, ma allo stesso tempo lancia segnali chiari alla dirigenza. La Roma, rispetto alla scorsa stagione, ha perso alternative importanti in attacco e non le ha realmente sostituite.

I nomi di Raspadori e Zirkzee restano sullo sfondo, osservati speciali in attesa di sviluppi. Il tecnico sa che il mercato servirà, ma teme anche che distragga il gruppo. Prima, però, c’è il campo. E stasera non c’è spazio per calcoli: vincere è una necessità urgente.

Fonti: Gasport / Corsera / Il Messaggero / la Repubblica