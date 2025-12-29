Raspadori-Roma, oggi può essere il giorno decisivo: colloquio con Simeone, Massara in pressing

La Roma accelera e punta ad avere Giacomo Raspadori il prima possibile a Trigoria. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Gasperini il primo rinforzo del mercato invernale già nei prossimi giorni, perché l’emergenza offensiva non consente più rinvii.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, la giornata di oggi può diventare cruciale. Alla ripresa degli allenamenti dell’Atletico Madrid, Raspadori avrà infatti un colloquio diretto con Diego Simeone per chiarire il proprio ruolo da qui a fine stagione. Un passaggio fondamentale, considerando che nei suoi primi sei mesi in Spagna l’ex Sassuolo ha raccolto davvero poco: 14 presenze su 25 partite, appena 406 minuti complessivi, con una media inferiore ai 30 minuti a gara.

La Roma ha già messo sul tavolo una proposta chiara: prestito oneroso da circa 2 milioni con diritto di riscatto condizionato a 18, per un’operazione complessiva da 20 milioni di euro. Il nodo resta la posizione dell’Atletico, che in estate ha investito 22 milioni più 4 di bonus per strapparlo al Napoli e ora spinge per inserire un obbligo di riscatto.

Da Trigoria filtra comunque fiducia. I Friedkin sono disposti a discutere l’obbligo, ma solo a condizioni non automatiche, legate sia ai risultati della squadra (come la qualificazione in Champions League) sia al rendimento individuale del giocatore. Sul fronte personale non ci sono problemi: l’ingaggio supera di poco i 3 milioni netti e Raspadori è motivato anche dal desiderio di non perdere la Nazionale in vista del prossimo Mondiale.

I tempi? Quasi impossibile vederlo a Bergamo contro l’Atalanta il 3 gennaio, complicato anche per Lecce il 6. Ma la Roma spera di poterlo mandare in campo già dal 10 gennaio, per la prima all’Olimpico del 2026 contro il Sassuolo.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Il Tempo