Zirkzee è il colpo grosso: la Roma non molla

Se Raspadori rappresenta l’operazione più avanzata, Joshua Zirkzee resta il grande investimento che la Roma vuole regalare a Gasperini a gennaio. I contatti con il Manchester United proseguono, anche se servirà più tempo rispetto alla trattativa con l’Atletico Madrid.

Il profilo dell’olandese è considerato ideale per cambiare il volto dell’attacco giallorosso, anche alla luce delle difficoltà evidenziate da Ferguson e Dovbyk, il cui rendimento non ha convinto e il cui futuro a Roma appare tutt’altro che garantito.

A Trigoria la linea è chiara: prima sistemare una pedina come Raspadori, poi affondare il colpo per Zirkzee, che richiederà un investimento più pesante e una trattativa articolata con i Red Devils. La volontà del giocatore è chiara, ma lo United non ha ancora aperto a una soluzione rapida.

Gasperini lo aspetta, consapevole che l’olandese rappresenterebbe il salto di qualità definitivo in un reparto che, numeri alla mano, è uno dei meno produttivi del campionato. Serve una svolta, e con Zirkzee lì davanti Gasp spera di riuscire a cambiare volto all’attacco.

Fonti: Il Tempo