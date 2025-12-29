Zirkzee è il colpo grosso: la Roma non molla

Se Raspadori rappresenta l’operazione più avanzata, Joshua Zirkzee resta il grande investimento che la Roma vuole regalare a Gasperini a gennaio. I contatti con il Manchester United proseguono, anche se servirà più tempo rispetto alla trattativa con l’Atletico Madrid.
Il profilo dell’olandese è considerato ideale per cambiare il volto dell’attacco giallorosso, anche alla luce delle difficoltà evidenziate da Ferguson e Dovbyk, il cui rendimento non ha convinto e il cui futuro a Roma appare tutt’altro che garantito.
A Trigoria la linea è chiara: prima sistemare una pedina come Raspadori, poi affondare il colpo per Zirkzee, che richiederà un investimento più pesante e una trattativa articolata con i Red Devils. La volontà del giocatore è chiara, ma lo United non ha ancora aperto a una soluzione rapida.
Gasperini lo aspetta, consapevole che l’olandese rappresenterebbe il salto di qualità definitivo in un reparto che, numeri alla mano, è uno dei meno produttivi del campionato. Serve una svolta, e con Zirkzee lì davanti Gasp spera di riuscire a cambiare volto all’attacco.
Fonti: Il Tempo
niente di nuovo, articoli copia e incolla con quelli dei giorni precedenti.
Zirkzee se non si mette di traverso, quel genio di Amorim, che non lo considera, ma che non vuole liberarlo, lo lascia a fine gennaio, data inutile per il giocatore e soprattutto per la Roma. le telenovele estive anche no e speriamo che Massara venda bene la minutaglia che abbiamo in rosa, perché il campionato quest’anno è strano, senza un padrone e noi siamo li, ci siamo.
Mah che balls stessi articoli…Forza Roma.
Ora mi avete fatto venire il pallino per Zirkzee… Prendetevi le vostre Responsabilità, soprattutto Massara… Datti una mossa a prendere i 2
in realtà il pallino te lhanno messo i giornali…. quindi nel caso prenditela con loro… non mi pare di aver sentito qualche dirigente o responsabile della As Roma dire che prenderanno sicuramente Zirkzee o Raspadori o qualche nome uscito dalle testate giornalistiche… potrebbe anche essere che stanno “trattando” questi giocatori, ma di certezze ne abbiamo poche…magari il Gasp ha fatto altri nomi che non sono usciti sulle testate che spesso navigano a vista… a me interessa che, si spera, verrano presi siano profili che abbiano il placet dell allenatore… non mi interessa che devono piacere a noi tifosi, ma chi li deve allenare
Ciao Daemsi, il tuo ragionamento fila assolutamente, ma dobbiamo anche non estremizzare il concetto ( e te lo dice uno che di certo non è tenero con chi fa comunicazione sulla Roma). In genere quando tutte le testate e gli esperti più attendibili vanno tutti nella stessa direzione, significa che ci sono delle conferme da parte di chi è nella trattativa, sia lato Roma che lato calciatore. Lo abbiamo visto più volte m, anche questa estate ( Rios, El Aynaoui, Wesley etc..) poi su alcuni si è andati a dama e su altri no, ma i nomi che circolavano con insistenza e su più fronti erano tutti assolutamente reali. Più che altro, bisogna capire quali siano i comunicatori più attendibili sulle vicende della Roma ( Biafora e qualcun altro , oltre ai vari Romano etc..). A mio modesto avviso, che la Roma sia forte su questi due giocatori credo si possa considerare assodato! Non resta che capire se si riuscirà a concludere positivamente le rispettive trattative.
Salve Diego… difatti ho scritto che forse stanno trattando, ma questo non significa che la Roma o le società propretarie dei cartellini siano disposte ad accettare le rischieste o le offerte ricevute… poi ci dobbiamo mettere anche il gradimento dei giocatori che sono comunque soggetti attivi della trattativa e possono rifiutare una destinazione come succede spesso… e ci dobbiamo mettere anche la possibilità che il Gasp abbia fatto altri nomi… non scordiamoci in passato dell arrivo di Mourinho in gran segreto, o l arrivo di Lukaku o Dybala dati quasi per sogni e che poi si sono avverati… le dinamiche di mercato sono infinite e dare la colpa alla società o al DS per non aver preso un giocatore di cui il nome è uscito dai giornali è del tutto fuori luogo
Daemsi, purtroppo qui c’è sempre qualcuno pronto a puntare il dito contro il DS di turno, o contro la proprietà o contro l’allenatore. E’ abbastanza tipico del tifoso italiano medio di calcio.. con piazze ancora più brontolone tipo noi. Tutto questo è purtroppo accentuato dal fatto che negli ultimi anni, per una lunga serie di errori, non siamo riusciti a fare un definitivo salto di qualità, ma anzi… siamo tornati indietro rispetto al livello che avevamo raggiunto nei primi 17-18 anni del nuovo millennio, escludendo qualche annata disgraziata, che però si contavano neanche sulle dita di una mano. Ora però bisognerebbe sforzarsi di vedere quanto di buono ci sia al momento, senza stare sempre a sottolineare ciò che ancora manca, perché di ciò che manca credo ne siano più che consapevoli tutti a Trigoria. Intanto abbiamo iniziato a costruire un nuovo ciclo, prendendo il miglior allenatore disponibile su piazza, Ranieri e Massara, prendendo giocatori forti ( certi non tutti, ma nessuno azzecca il 100% degli acquisti), con una proprietà molto ambiziosa e disposta a mettere grandi mezzi nello sviluppo del club, sia dentro che fuori dal campo. Speriamo ci aspetti in futuro finalmente luminoso e che non lo sia per l’allenatore o il dirigente di turno.. perché ciò che si sta cercando di fare, è trasformare la Roma in un club da vertice in Italia e non solo. E’ normale che lungo la strada che porta a ciò si possa incorrere in errori, imprevisti e quant’altro, ma se oggi guardiamo la visione d’insieme, credo che possiamo sperare ed ambire ad un presente e soprattutto ad un futuro importante!
Sarebbe bello credere a questa società e dirigenza…..finirà a tarallucci e vino…..in tre mesi sono stati presi uno rotto e uno che non si sa se è un giocatore…pensa in 20 giorni….
