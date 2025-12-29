Dovbyk resta ai box e sul mercato: la Roma ha fissato il prezzo

Il futuro di Artem Dovbyk è sempre più legato alle dinamiche di mercato. La Roma ha preso una posizione chiara e, soprattutto, ha fissato una cifra precisa: 25 milioni di euro. È questo il prezzo minimo individuato dal club giallorosso per lasciar partire l’attaccante ucraino ed evitare qualsiasi tipo di minusvalenza.

Una valutazione maturata dopo mesi complessi, in cui il rendimento del centravanti non ha rispettato le aspettative iniziali. Dopo un buon avvio nel 2025, con 7 gol segnati tra gennaio e marzo, la produzione offensiva si è progressivamente spenta, fino a chiudere l’anno solare a quota 10 reti complessive. Numeri insufficienti per un attaccante su cui la Roma aveva investito e che oggi non è più al centro del progetto tecnico.

Il club, come ribadito in un vertice interno dello scorso novembre, non intende fare sconti: la cessione dovrà garantire un incasso pieno, utile sia per sistemare i conti sia per finanziare il restyling dell’attacco richiesto da Gasperini. In quest’ottica, Dovbyk è considerato uno dei principali asset sacrificabili nella finestra invernale.

Sul giocatore si sono già mossi West Ham ed Everton, due club di Premier League che hanno avviato i primi contatti esplorativi. L’Inghilterra rappresenta una pista concreta, anche perché la Roma preferirebbe una cessione all’estero per evitare di rinforzare concorrenti dirette in Serie A.

Dal canto suo, Dovbyk è consapevole di essere finito ai margini. Le difficoltà tattiche con Gasperini, il mancato scambio con Gimenez e l’attuale stop fisico (il giocatore non sarà convocato per il Genoa nonostante le sedute i gruppo) hanno ulteriormente ridotto il suo peso specifico all’interno della rosa. Gennaio può essere il mese della svolta, anche perché la dirigenza è già al lavoro su nuovi profili offensivi.

La linea è tracciata: Dovbyk può partire, ma solo alle condizioni della Roma. A 25 milioni, la porta è aperta. Sotto quella cifra, no.

Fonte: Corriere dello Sport