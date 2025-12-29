Dovbyk resta ai box e sul mercato: la Roma ha fissato il prezzo

Il futuro di Artem Dovbyk è sempre più legato alle dinamiche di mercato. La Roma ha preso una posizione chiara e, soprattutto, ha fissato una cifra precisa: 25 milioni di euro. È questo il prezzo minimo individuato dal club giallorosso per lasciar partire l’attaccante ucraino ed evitare qualsiasi tipo di minusvalenza.
Una valutazione maturata dopo mesi complessi, in cui il rendimento del centravanti non ha rispettato le aspettative iniziali. Dopo un buon avvio nel 2025, con 7 gol segnati tra gennaio e marzo, la produzione offensiva si è progressivamente spenta, fino a chiudere l’anno solare a quota 10 reti complessive. Numeri insufficienti per un attaccante su cui la Roma aveva investito e che oggi non è più al centro del progetto tecnico.
Il club, come ribadito in un vertice interno dello scorso novembre, non intende fare sconti: la cessione dovrà garantire un incasso pieno, utile sia per sistemare i conti sia per finanziare il restyling dell’attacco richiesto da Gasperini. In quest’ottica, Dovbyk è considerato uno dei principali asset sacrificabili nella finestra invernale.
Sul giocatore si sono già mossi West Ham ed Everton, due club di Premier League che hanno avviato i primi contatti esplorativi. L’Inghilterra rappresenta una pista concreta, anche perché la Roma preferirebbe una cessione all’estero per evitare di rinforzare concorrenti dirette in Serie A.
Dal canto suo, Dovbyk è consapevole di essere finito ai margini. Le difficoltà tattiche con Gasperini, il mancato scambio con Gimenez e l’attuale stop fisico (il giocatore non sarà convocato per il Genoa nonostante le sedute i gruppo) hanno ulteriormente ridotto il suo peso specifico all’interno della rosa. Gennaio può essere il mese della svolta, anche perché la dirigenza è già al lavoro su nuovi profili offensivi.
La linea è tracciata: Dovbyk può partire, ma solo alle condizioni della Roma. A 25 milioni, la porta è aperta. Sotto quella cifra, no.
per me i freidkin rimangono una delle peggiori presidenze mai avute
Ne prenderemo atto, anche se, a volte, potrebbe essere utile supportare le proprie idee con argomenti, anche cose del tipo avrei preferito una Presidenza che ci avesse fatto vincere un campionato a costo di fallire l’anno dopo…sempre meglio che sparare sempre a zero su Presidenza, ds ecc senza mai dire il perché
Caro Verga è facile buttare sulla società il fango, dopo tutti i buffi pallottiani che ancora sta pagando, oltre questo 2 finali europee… Ma prima di scrivere pensateci…
ne hanno fatti di errori ma comunque sempre mettendoci la faccia ed i soldi… a differenza di altri presidenti… mettere a paragone una Presidenza del livello dei Fredkins con un Ciarrapico qualsiasi mi sembra una forzatura assurda… poi se per voi l unico fattore per valutare una presidenza è esclusivamente la vittoria allora si comprende tutto quanto…. non è stato il migliore.. e per ora lo metto sotto a Pallotta perche ci a portato comunque ad una semifinale di Champions rubata e preso giocatori che hanno fatto la storia mondiale come Allison Salah Rudiger e Marquinhos( giocatori che qui sono stati contestati, da gente che si reputa competente,quando furono acquistati e quando gicoavano per la nostra maglia) … loro hanno potenzialita di poetr fare meglio creando una organizzazione ed un team che possa portare qui a ROma giocatori che possono fare la storia… l allenatore c’è …i dirigenti come Ranieri ci sono… è da capire se Massara e l’aria scouting creata siano di livello …
HA portato…scusate l errore di battitura
Allora si vede che sei molto giovane… Anzalone, Marchini ecc erano i presidenti di un periodo buio per la Roma. I Friedkin sono 1,000 volte meglio. Credimi…
In ogni caso Friedkin è il presidente che ha messo più soldi in assoluto nella storia del club (prendendolo sull’orlo del fallimento); che ha messo una coppa in bacheca e che farà lo stadio. E che probabilmente vincerà il prossimo scudetto della ASR.
Il vero primato di questa presidenza è quella di aver cambiato tre ds e averli presi tutti scarsi e non aver capito quanto sia importante la figura del ds. Invece gli allenatori, a parte DDR e juric, non li hanno sbagliati. Però un grande allenatore senza un ds all’altezza più di tanto non può fare. Non hanno ancora capito che indipendentemente da quanto spendi devi spendere bene. Per ora a loro sta bene buttare soldi pochi o tanti che siano. Il giorno che vorranno vedere i propri soldi investiti in maniera profittevole prenderanno un vero ds.
in base a quale valutazione?
io per ora valuto lo sforzo di mettere in piedi una organizzazione amministrativa e tecnica di primo livello a partire da una situazione disastrosa in un contesto difficile ed un continuo mutamento
con una immissione di soldi senza precedenti a Roma
OBBIETTIVI RAGGIUNTI
uscita dalla borsa
conferenze league
Europa League ( revocata per furto )
IN CORSO
lo stadio: sono al 95mo cancello
La ripianificazione dei conti: forse nel 2027
competitività squadra: da due anni con Ranieri/Gasperini calziamo il livello e siamo solo all’inizio
Saranno i migliori ?.c’è lo diranno la storia e i risultati per ora
i miei migliori rimangono Viola e Sensi
l’errore dei friedkin è stato strapagare ex giocatori quando invece sarebbe stato meglio strapagare un DS ed un DG di provata esperienza e competenza!
Infatti è quello che ci differenzia da chi ci precede in classifica!
ok va bene,ma non x prendere Raspadori!!!!!!!!
Quello che servirebbe è una presidenza presente , calcisticamente competente e disposta a spendere centinaia di milioni. Mia nonna avrebbe detto , come cercare un cecio in mare. Quindi teniamoci stretti i Friedkin che hanno la sola colpa di aver scelto le persone sbagliate nei ruoli importanti ma , ora abbiamo Ranieri e Gasperini
. Unica nota stonata è Massara inadatto al ruolo.
ma voi pensate veramente che Dovbyk abbia mercato?…..se fosse quello che dice questo giornalista lo porterei a spalla…..un cosiglio a Gasp…tieni duro tanto non ti comprano nessuno…della dirigenza mi sta deludendo solo un personaggio, credevo avesse piu potere…invece!…..
se fosse raspadori sarebbe un ottimo acquisto, forse più di zirzeke.
direi che con Dovbyk si chiude un ciclo con lui mai iniziato. uno dei centravanti più pagati e più scarsi. Soli chi va allo stadio e l’ ha visto all’opera può capire
