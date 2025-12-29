“ON AIR!” – FERRAZZA: “Gasp disperato, bisogna rimettersi in carreggiata”, TORRI: “Le sue parole mi hanno inquietato”, MATTIOLI: “Roma mai quarta se questa è la Juve”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Ieri sera ho esultato al gol dell’Inter…se ero intimamente preoccupato dall’Atalanta, vuol dire che per me la Roma può arrivare quinta, sperando che il quinto posto vada bene…Milan e Juve che vincono in quel modo sono il segnale peggiore. Il Milan non aveva mai tirato in porta per tutto il primo tempo, segna quel gol nel recupero su calcio d’angolo, quello è un gol che ti ammazza. E il Pisa nel primo tempo doveva stare in vantaggio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Gasperini ha detto che Hermoso ha una forma di pubalgia, ed è un’informazione medica buttata così, in pasto a tutti…se mai la Roma volesse vendere Hermoso fai un danno grave…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io stasera, senza sapere l’atteggiamento o come si sono allenati e come stanno, farei giocare El Shaarawy, Ferguson e Soulè. Io non so come si allena Ferguson, ma a ma è piaciuto tanto nelle ultime tre gare in cui ha giocato. Però poi non sappiamo cosa succede durante la settimana e come si comporta, i britannici sono particolari…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Ieri Gasperini dice che Ferguson ha una sola possibilità per giocare: mangiarsi il campo. Non ha fame. E questa è un’accusa grave per un giocatore. Ma cosa succede? Possibile che Ferguson si sveglia una mattina in un modo e una mattina in un altro? O forse ci sono comportamenti extra campo che Gasperini non può raccontare per tutelarne la professionalità. Bisognerebbe chiedere a De Zerbi, anche con lui quando allenava il Brighton non giocava con continuità. Forse Gasperini una chiamata gliel’avrà fatta…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Sono sorpresa dalla prima pagina del Corriere dello Sport. Va bene il ritorno di De Rossi, ma la Roma ha questi 30 punti e si deve schiodare da quella posizione. Perchè oggi rischi di stare quinto, o addirittura sesto se non vinci stasera. Gasperini ieri era nervosissimo, sta disperato e qua si pensa alla festa di De Rossi…Hai perso tre partite delle ultime cinque, devi darti una mossa perchè rischi di fare di meno se non ti rimetti in carreggiata…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “La partita di stasera non è opinabile, non si può pareggiare, perdere nemmeno a dirlo…Il Genoa ha fatto 16 gol, non segna mai, ma noi ne abbiamo fatto solo un gol in più. Però loro prendono pure un sacco di gol… DDR day? E’ una questione di tifosi, ma i giocatori che c’entrano… E’ normale che si parli di questo, come sarà normale che per Atalanta-Roma i giornali parleranno solo del ritorno di Gasperini a Bergamo…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Io continuo a pensare che abbiamo forse dato troppa importanza a una classifica che invece dice che la Roma ha fatto quello che dobbiamo fare, non ci sono stati miracoli… Se vado a vedere la classifica dell’anno scorso alla sedicesima giornata la Lazio aveva 31 punti, uno in più di quanti ne ha ora la Roma. Non è un capolavoro, hai fatto il tuo…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Anche ieri ho notato una stoccata abbastanza pesante a Ferguson. Io credo che Gasperini abbia avuto delle rassicurazioni sul mercato da Massara sull’arrivo di due giocatori, e quindi pensa di spingere su questo tasto. Ma fino a quando la situazione è questa, Ferguson una mano può dartela. Magari non sarà l’attaccante dei sogni, ma quando c’è un giocatore così in campo la Roma si muove un pochino meglio. Ora è l’ultima scelta lì davanti, ma non ci sono certezze sul mercato, Massara sta provando a stringere i tempo ma non c’è nessun giocatore pronto ad arrivare il 2 gennaio a Trigoria…”

Riccardo Cotumaccio (Tele Radio Stereo): “Se tu avessi già in mano l’asso strepitoso per l’attacco, potrei capire la scelta di buttare addosso a Ferguson tutta questa negatività, ma siccome io ricordo che questa estate la società voleva vendere Dovbyk per prendere Ferguson come seconda scelta, cosa che non è avvenuta, io giocherei poco con le previsioni sul mercato e sarei stato più cauto su Ferguson. Ci sono giocatori che si fanno motivare dalle stoccate pubbliche degli allenatori, ma non mi sembra questo il caso…”

Piero Torri (Radio Manà Sport): “Quelle dietro sono rimase dietro a parte il Como, ma quelle davanti hanno vinto tutte e tu devi rispondere. Sono preoccupato, innanzitutto dal fatto che il Genoa non vince da decenni all’Olimpico, ma al di là della cabala l’altro aspetto che mi preoccupa è il fatto che le parole di Gasperini mi sono sembrate molto simili a quelle della vigilia di una partita che la Roma perse, forse a Cagliari. Le parole di Gasp mi hanno inquietato… Dovbyk che c’ha? Una ricaduta? A meno che non l’hanno già venduto, e lo tengono fermo lì, ma mi sembra strano…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La partita di stasera? Servirebbero tre punti al Genoa per togliersi da questa situazione, ma anche alla Roma, perchè la Juve comincia a fare paura. La Juve, guardando il calendario, può tornare sotto e fare paura a tutti… Le fanfare sono pericolose e ora col mercato magari avremo le idee più chiare. A Roma questa è la situazione, la squadra ha delle qualità e un allenatore che le ha trasmesse, ma ha anche dei limiti che non vanno sottovalutati. Vedremo che si farà a gennaio, ma intanto devi vincere stasera…”

Fernando Orsi (Radio Radio): “Se stasera la Roma vince, tutto quello che si dice diventa il nulla…Per vincere la partite i gol mica li fa l’allenatore. Se la squadra va male ce la prendiamo sempre con l’allenatore e mai con la squadra. Si sbaglia a idealizzare l’allenatore, l’anno scorso ce n’era un altro ed eri primo per punti fatti…Facciamola prima finire sta giornata prima di fare le sentenze. Se vinci sei quarto uguale…ma dai…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Se rientra la Juve in questa maniera, la Roma non arriverà mai quarta…E’ vero che manca ancora un girone, ma se la Juve continua così, la Roma avrà difficoltà grosse ad arrivare quarta e occorre cominciare a pensarci. Io non essendo romanista e romano vedo che si fanno sempre sogni di gloria e discorsi trionfalistici, poi magari la realtà è un po’ diversa. Stasera è quasi scontato che la Roma possa vincere col Genoa, non ci sono grossi dubbi…”

