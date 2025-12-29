Roma-Genoa, i convocati di Gasperini: out Baldanzi, in elenco Hermoso e Dovbyk

9
97

Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Roma-Genoa, giornata numero 17 di Serie A.

Spicca l’assenza di Tommaso Baldanzi, fermato dall’influenza. In elenco, a sorpresa, Artem Dovbyk, così come Mario Hermoso. Ecco i calciatori a disposizione del tecnico.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.

LEGGI ANCHE – Dovbyk resta ai box e sul mercato: la Roma ha fissato il prezzo

Fonte: asroma.com

9 Commenti

    • ….il Verona merita la B…una squadra serva delle strisciate milanesi….nn auguro a Baldanzi di andare in prestito in quella squadra

  4. a guardare i convocati vengono i brividi
    si parla di attaccanti in lungo ed in largo ma la lista dei centrocampisti utili è ridotta a 4 che poi veri sono sono solo i due titolari
    possibile che nessuno se ne accorge!!!

  5. non si può fare una cosa semplice semplice?
    svilar
    celik…..mancini….. hermoso
    rensch….cristante…konè….. wesley
    soulè……El Shaarawy
    dovbik
    primo cambio a 30 dal termine Dybala bello fresco quando i fabbri menano di meno xchè sono stanchi

  6. Rispetto per DDR ma conta solo la Roma e vincere stasera è fondamentale per prepararsi al futuro.
    Massara servono giocatori anche in mezzo al campo……

  8. Abbiamo un serio problema fra centrocampo e attacco. Tantissime defezioni. Pellegrini, ElAyhanoui, Baldanzi, Bailey, Dovbyk non al meglio.

    Sarà una partita difficile e pericolosa. Come detto dal Mister, dovremo raschiare il fondo del barile per trovare le giuste energie.

    Forza e Coraggio

