ULTIME DA TRIGORIA – Roma al lavoro in vista dell’Atalanta, Bailey parzialmente in gruppo

La Roma non può tirare il fiato dopo la bella vittoria di ieri sera contro il Genoa: questa mattina la squadra era già in campo per preparare la sfida di sabato prossimo sul campo dell’Atalanta.

Lavoro di scarico per chi ha giocato titolare ieri contro i liguri, seduta normale per tutti gli altri. Da segnalare il rientro, seppur parziale, di Leon Bailey che si è allenato con il gruppo anche se non per tutta la seduta: il giamaicano spera di recuperare in tempo per la sfida di Bergamo, altrimenti tornerà tra i convocati per Lecce. Parzialmente in gruppo anche Baldanzi, che ha smaltito l’influenza dei giorni scorsi.

Nessun particolare problema per Soulè, uscito precauzionalmente ieri per una botta al ginocchio: l’argentino dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo da domani. Da valutare anche Hermoso, che ieri però è stato tra i migliori in campo, e Artem Dovbyk, subentrato nel finale della partita vinta contro il Genoa ma apparso ancora lontano dalla forma migliore.

Il tema resta sempre lo stesso anche per la sfida contro l’Atalanta: Ferguson partirà di nuovo titolare al centro dell’attacco o Gasperini tornerà a puntare sul falso nove? Il rebus verrà sciolto solo a poche ore dal fischio d’inizio del match.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini