Calciomercato Roma: Baldanzi vicinissimo al Genoa in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Si avvicina la fumata bianca per il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto, le due società stanno definendo gli ultimi dettagli di un’operazione che appare ormai in dirittura d’arrivo.

L’intesa tra Roma e Genoa è stata raggiunta su una formula ben precisa: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Si tratta di un accordo che soddisfa entrambe le parti: la Roma mantiene la possibilità di valutare il futuro del centrocampista a termine stagione, mentre il Genoa potrà esercitare l’opzione per l’acquisto in caso di esito positivo del periodo di prova.

Al momento manca solo il via libera definitivo da parte della Roma per formalizzare l’accordo. La sensazione è che, entro le prossime ore, questo ultimo passaggio possa essere completato e permettere a Baldanzi di mettersi a disposizione del nuovo club.

Per il giocatore si tratterebbe di un’opportunità importante per trovare continuità di rendimento e minuti in campo, dopo una prima parte di stagione in cui il tempo di gioco non è stato costante. Il Genoa, dal canto suo, aggiungerebbe qualità e dinamismo alla propria trequarti, con un profilo giovane e duttile che può dare un contributo significativo.

Baldanzi-Genoa, i due club stanno limando gli ultimissimi dettagli. Trattativa in definizione. Accordo verbale sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Manca solo l’ultimo via libera della Roma. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 14, 2026