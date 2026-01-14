Calciomercato Roma: Baldanzi vicinissimo al Genoa in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni

Si avvicina la fumata bianca per il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Matteo Moretto, le due società stanno definendo gli ultimi dettagli di un’operazione che appare ormai in dirittura d’arrivo.
L’intesa tra Roma e Genoa è stata raggiunta su una formula ben precisa: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Si tratta di un accordo che soddisfa entrambe le parti: la Roma mantiene la possibilità di valutare il futuro del centrocampista a termine stagione, mentre il Genoa potrà esercitare l’opzione per l’acquisto in caso di esito positivo del periodo di prova.
Al momento manca solo il via libera definitivo da parte della Roma per formalizzare l’accordo. La sensazione è che, entro le prossime ore, questo ultimo passaggio possa essere completato e permettere a Baldanzi di mettersi a disposizione del nuovo club.
Per il giocatore si tratterebbe di un’opportunità importante per trovare continuità di rendimento e minuti in campo, dopo una prima parte di stagione in cui il tempo di gioco non è stato costante. Il Genoa, dal canto suo, aggiungerebbe qualità e dinamismo alla propria trequarti, con un profilo giovane e duttile che può dare un contributo significativo.
lo abbiamo pagato 15 e dobbiamo il 10% della rivendita (quindi un altro milione)
alla fine esborso 16 e incasso 9 e tanta panchina.
così si fanno gli affari
Col senno del poi so tutti fenomeni. Quando l’abbiamo preso sembrava potesse fare di più, ma ora abbiamo fatto bene a liberarcene. Bravo ragazzo, buon giocatore e mi auguro che possa crescere trovando continuità nel Genova.
si poteva far giocare Baldanzi per far aumentare il valore del cartellino non certo chi è in scadenza e che non rende piu di Baldanzi
Non mi tornano i conti:
acquistato a 15
venduto a 10
Rivendita 1
differenza 15 – 10 + 1 = 6 milioni di disavanzo
Ammortamento annuo 3?
forse ci siamo andati sotto
Visto che è arrivato a febbraio 2024 l’ammortamento da quando parte? se da subito in 1,5 anni è di 4,5?
booo….
vabbè sono i conti della serva, basta non fare minusvalenza e liberiamo un posto per l’ipotetico arrivovi di Zirkzee
in genere quando c’è una percentuale sulla rivendita ci si riferisce al surplus rispetto a quanto si è speso…
In realtà no, i conti non sono proprio così.
Baldanzi non è costato 15 secchi: la parte fissa è circa 10 milioni, il resto sono bonus (non tutti automatici).
In più il 10% sulla rivendita è sul plusvalore, non sull’incasso totale: se lo vendi a 9 milioni non devi un milione all’Empoli, ma zero, perché non c’è plusvalenza.
Contabilmente poi conta il valore residuo a bilancio, non quello che “ti ricordi di aver speso”. Dopo un anno abbondante di ammortamento, venderlo a 8–9 milioni oggi significa minusvalenza minima o quasi pareggio, non disastro.
Sul fatto che abbia fatto tanta panchina siamo d’accordo,
ma dire “esborso 16 e incasso 9” è semplicemente fare i conti male. Informarsi prima di scrivere) Massara non e’ un asino come potrebbe sembrare, se imposta un riscatto a queste cifre un motivo ci sara, dato inoltre che Baldanzi da due anni e’ un panchinaro fisso senza aver mai dimostrato nulla)
tanto non lo riscattano
quello che conta é quanto pesa a bilancio….
a giugno ritorna qui. matematico
Uno degli acquisti più inutili ed inspiegabili degli ultimi anni. Regalo finale del fenomeno Tiago Pinto.
In bocca al lupo ragazzo..
Chissà che con DDR (che stravedeva per te) tu riesca a mantenere le qualità intraviste ad Empoli.
Sicuramente ti inserirà come play a centrocampo (stile Pirlo..) sono curioso di vedere questa evoluzione se avverrà..
Vedo che mancano un po’ di basi matematiche come la percentuale e un po’ di basi contabili tipo l’ammortamento per il resto ci siamo.
Visto che ci sono tanti commercialisti volevo dire che Baldanzi è stato comprato a 10 + 5 di bonus (che dubito siano scattati per gran parte, visto che il ragazzo ha giocato poco e segnato meno e dato che la Roma negli anni passati non ha vinto titoli e non si è qualificata in Champions). Quindi non l’abbiamo di certo pagato 15 come in tanti stanno scrivendo.
Transfermarket segna 11,5.
Quindi se lo vendi a 10 più qualcosa per il prestito hai fatto plusvalenza considerando il piano di ammortamento.
oggi Baldanzi a bilancio vale 5,5 milioni di valore residuo; a fine giugno varrà 4,5 milioni. Le plusvalenze si calcolano da queste cifre
non so cosa ci trovi DDR in lui però è la soluzione ottimale
sarà adatto al suo calcio e quindi potrà valorizzarsi
È inutile sprecare tempo ed energie coi conti della plusva, tanto a giugno te lo rispediscono dopo una decina di presenze e zero gol.
Fine della triste storia.
Baldanzi e forte deve solo giocare con continuità ma ovviamente vaz 25 milioni e piu forte vedremo ripeto massara deve cambiare lavoro ora si devono ambientare malen e vaz chi gioca???
ah, ma abbiamo venduto Lorenzo, quindi il fratello, Tommaso, lo teniamo…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.