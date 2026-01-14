Il padre-agente di Bailey torna a parlare: “Leon fa la differenza, Massara conosce le sue qualità”

Con un lungo messaggio sui social, Craig Butler, padre e agente di Leon Bailey, ha voluto lanciare un messaggio al proprio figlio dopo la sconfitta di ieri contro il Torino, partita giocata da titolare dall’attaccante giamaicano.

Questo il post condiviso su Instagram: “Leon Bailey è andato alla Roma. Ha sopportato molto, si è infortunato come tanti grandi esterni esplosivi nella storia del calcio, ad esempio Arjen Robben. Eppure, il leone in lui, la fenice in lui, non sono mai stati schiacciati o messi da parte. Ha giocato contro il Torino fuori dalla sua posizione abituale di esterno, come centravanti, eppure ha trovato il modo di rendersi utile e di entrare nel tabellino con un assist per la sua squadra.

È il tipo di giocatore che cambia le partite. La sua creatività, se lasciata libera, crea occasioni, segna gol e molte volte fa la differenza. L’Aston Villa non era mai arrivato nelle prime quattro o in Champions League in più di 40 anni, fino a quando Leon Bailey non è arrivato al club. Oggi hanno di nuovo prestigio.

Leon è ora in prestito alla Roma. Al suo primo match da titolare dopo essere stato ai margini, ha fornito un assist. Federico Massara conosce la qualità di Leon. Ama i tifosi e la sua famiglia, e noi lo ameremo sempre. Continua così Leon: qualsiasi club che ti dimostri amore e apprezzamento otterrà sempre risultati da te. Cuore di leone!“