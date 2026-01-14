Il padre-agente di Bailey torna a parlare: “Leon fa la differenza, Massara conosce le sue qualità”

Con un lungo messaggio sui social, Craig Butler, padre e agente di Leon Bailey, ha voluto lanciare un messaggio al proprio figlio dopo la sconfitta di ieri contro il Torino, partita giocata da titolare dall’attaccante giamaicano.
Questo il post condiviso su Instagram: “Leon Bailey è andato alla Roma. Ha sopportato molto, si è infortunato come tanti grandi esterni esplosivi nella storia del calcio, ad esempio Arjen Robben. Eppure, il leone in lui, la fenice in lui, non sono mai stati schiacciati o messi da parte. Ha giocato contro il Torino fuori dalla sua posizione abituale di esterno, come centravanti, eppure ha trovato il modo di rendersi utile e di entrare nel tabellino con un assist per la sua squadra.
È il tipo di giocatore che cambia le partite. La sua creatività, se lasciata libera, crea occasioni, segna gol e molte volte fa la differenza. L’Aston Villa non era mai arrivato nelle prime quattro o in Champions League in più di 40 anni, fino a quando Leon Bailey non è arrivato al club. Oggi hanno di nuovo prestigio.
Leon è ora in prestito alla Roma. Al suo primo match da titolare dopo essere stato ai margini, ha fornito un assist. Federico Massara conosce la qualità di Leon. Ama i tifosi e la sua famiglia, e noi lo ameremo sempre. Continua così Leon: qualsiasi club che ti dimostri amore e apprezzamento otterrà sempre risultati da te. Cuore di leone!“
In discoteca, nelle infermerie….altrimenti, 11 partite e zero goal…
è il papà….che deve dire.
i fatti sono altri e sono sotto gli occhi di tutti.
Tutto vero….Pero’ st’omo me fa mori’ tremendooo!!!!
Beh, il paragone con Robben ci sta tutto, eh.
L’unica differenza so’ i capellli.
Bailey purtroppo è un ex giocatore. Mi dispiace perché sicuramente era pure bravo ma ora deve giocare in leghe per far soldi non per in quelle vincere
Ma perché Craig, perché??????
Si vede che ha delle grandi qualità ma non ha giocato mai una partita intera perché è stato sempre infortunato. Sfortunato lui e sfortunata la Roma che non ha mai potuto usufruire delle sue qualità. Speriamo da ieri in poi, di vederlo in campo sempre!!!!! Nessuno lo ha messo da parte….!!! Serve uno come lui, come il pane, in questa squadra!!!!!
Infatti solo Massara conosce le sue qualità…..Ci sta qualcun altro che le conosce?
In infermeria e anche più forte di dybala 😂
A Sor Graig, te posso da der tu?
