FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 14 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Coppa Italia, Roma fuori: Arena brilla, Svilar affonda

La Roma viene eliminata agli ottavi dal Torino. La nota positiva è Antonio Arena, 16 anni, autore di un gol all’esordio (media voto 7,00): “Che bella storia, degna di un romanzo… la stoffa del centravanti” (Corriere dello Sport). Tra le peggiori prove Svilar (5,07): “Serata sbagliatissima, responsabilità su tutti e tre i gol” (Il Romanista) e Ziolkowski (5,00): “Chiusure non puntuali, tante incertezze” (Il Tempo). Gasperini chiude con una media di 5,28.

Ore 8:45 – Roma-Torino, arbitro Bonacina promosso

Kevin Bonacina gestisce la gara senza problemi, mostrando buon controllo e disciplina generale. Qualche dubbio sui cartellini: giudicato eccessivo il giallo a Lazaro su Wesley, mentre corretti quelli a Rensch e Aboukhlal. Voti dei quotidiani: Gazzetta dello Sport 7, Corriere dello Sport 6, Il Messaggero 6; in generale, prestazione sufficiente senza errori gravi.

