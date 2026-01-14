FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 14 gennaio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 9:30 – Coppa Italia, Roma fuori: Arena brilla, Svilar affonda
La Roma viene eliminata agli ottavi dal Torino. La nota positiva è Antonio Arena, 16 anni, autore di un gol all’esordio (media voto 7,00): “Che bella storia, degna di un romanzo… la stoffa del centravanti” (Corriere dello Sport). Tra le peggiori prove Svilar (5,07): “Serata sbagliatissima, responsabilità su tutti e tre i gol” (Il Romanista) e Ziolkowski (5,00): “Chiusure non puntuali, tante incertezze” (Il Tempo). Gasperini chiude con una media di 5,28.
Ore 8:45 – Roma-Torino, arbitro Bonacina promosso
Kevin Bonacina gestisce la gara senza problemi, mostrando buon controllo e disciplina generale. Qualche dubbio sui cartellini: giudicato eccessivo il giallo a Lazaro su Wesley, mentre corretti quelli a Rensch e Aboukhlal. Voti dei quotidiani: Gazzetta dello Sport 7, Corriere dello Sport 6, Il Messaggero 6; in generale, prestazione sufficiente senza errori gravi.
LEGGI ANCHE – Gasperini vede Friedkin: mercato e presenza, ecco le richieste del tecnico alla proprietà
IN AGGIORNAMENTO…
capita a tutti una giornata no
Quando un arbitro è buono a fine gara è un segnale importante per il povero calcio in Italia.
Partita vista da casa. Roma in emergenza e approccio molto più determinato del Torino. Svilar deconcentrato, così come altri. Credo che non interessasse a molti passare il turno. Va bene. Fondamentale è il campionato e poi l’EL. Guardando in casa d’altri si vede come si possono repare bene le partite quando hai una partita a settimana, con due diventa una rincorsa e si moltiplicano gli infortuni, figuriamoci dover trovare la squadra pure per i big match che avremmo avuto in coppa italia..
Riguardo alle parole del Gasp, non mi aspettavo altro, un uomo vecchio stiule che sa di calcio ma appunto vecchio stile, poca fiducia nei giovani e dichiarazioni pubbliche caustiche per deresponsabilizzarsi…
L’importante è vincere la prossima di campionato.
Quoto sia Silvio che Kansas. Il Toro ha giocato meglio, qualcuno dei nostri è sembrato un pò svagato e non è la prima volta che Baroni la incarta a Gasperini.
Nulla di tragico, l’importante è vincere a Torino.
“Dybala unico campione ” dicono molti tifosi
( di Dybala NON della Roma ).
Stagione 25/26
Serie A =15 partite 1 gol fatto 2 assist giocati 912 minuti
in queste 15 partite 8 vittorie 7 sconfitte
SENZA Dybala 5 partite 5 vittorie
______
UEFA League 189 minuti 1 gol ( rigore )
3 partite giocate 2 vittorie 1 sconfitta
3 senza 2 vittorie 1 sconfitta.
Roma 1 Viktoria Pilzen 2 Dybala 90 minuti in campo : ” siamo entrati mosci ” disse Dybala.. Fortunatamente vs Celtic entrato sul 3 a 0 per noi.
Coppa Italia 32 minuti 1 sconfitta.
_____ Sta peggiorando i dati del campionato 24/25
6 gol di cui 3 su rigore 3 assist.
23 partite giocate ROMA 36 punti
15 partite assente Roma 33 punti.
In UEFA League 11 presenze 2 gol vs Porto.
________
” Fa la differenza …”
SI.
IN NEGATIVO.
NB
SENZA Dybala lo scorso anno
Inter 0 Roma 1
Roma 3 Milan 1
quest’ anno Lazio 0 Roma 1
Ranieri fu fortunato ad averlo vicino nelle ultime 11 partite lo scorso anno
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.