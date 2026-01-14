LIVE! E’ fatta anche per Malen. Romano: “Prestito con diritto di riscatto, giocatore autorizzato a volare per Roma”

La Roma accelera sul mercato e si assicura Donyell Malen. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Fabrizio Romano, l’operazione con l’Aston Villa è ormai definita: il club inglese ha autorizzato il giocatore a volare oggi verso Roma, dove completerà le visite mediche e firmerà il contratto con i giallorossi.

L’affare prevede un prestito oneroso da 2 milioni di sterline con un diritto di riscatto fissato a 25 milioni, che diventerà obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni, legate alla qualificazione ai tornei europei e al numero di presenze. Tutti i dettagli sono stati definiti con la supervisione del direttore sportivo giallorosso Ricky Massara, che ha seguito personalmente la trattativa fino alla fumata bianca.

Malen arriva alla Roma come rinforzo per l’attacco, pronto a essere impiegato sia come seconda punta sia, all’occorrenza, nel ruolo di centravanti, integrandosi nel progetto di Gasperini e completando il reparto offensivo dopo l’arrivo di Robinio Vaz. L’olandese, reduce da esperienze in Premier League, è atteso oggi nella Capitale per ufficializzare il trasferimento.

🚨🟡🔴 Donyell Malen to AS Roma, here we go! Deal in place with Aston Villa and player’s agents. Malen, authorized by Villa to fly to Roma today. £2m loan fee, £25m buy clause to become mandatory. #AVFC accept all conditions of loan deal, manager by Roma director Ricky Massara. pic.twitter.com/yvS024tHFU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026