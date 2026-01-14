CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 14 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.
Ore 11:15 – Il Fenerbahce pensa a Dovbyk, contatti in corso
Il futuro di Artem Dovbyk (28) potrebbe essere lontano dalla Capitale: come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il Fenerbahce è interessato al centravanti giallorosso e ha allacciato i contatti. Sulle tracce della classe ’97, attualmente ai box per un infortunio muscolare, ci sono anche Everton, Napoli, Juventus, West Ham, Leeds e Atletico Madrid.
Ore 10:30 – Valincic nuovo nome per la fascia
Spunta un nuovo profilo per la Roma: Moris Valincic (23), terzino destro della Dinamo Zagabria. Al momento però il Napoli sembra in vantaggio, con l’obiettivo di chiudere l’operazione in vista della prossima estate. (Gianlucadimarzio.com)
Ore 10:05 – Baldanzi verso il Genoa
Tommaso Baldanzi (22) è vicino al trasferimento al Genoa con la formula del prestito secco fino a fine stagione. La Fiorentina si è sfilata definitivamente dalla corsa nelle ultime ore. (Leggo)
Ore 09:50 – Fortini piace, ma niente affondo
Interesse confermato per Niccolò Fortini (19) della Fiorentina, ma la trattativa non decolla. Il giocatore, in questa fase, preferirebbe restare in viola. Gasperini continua a chiedere un esterno sinistro. (Leggo)
Ore 09:35 – Dragusin in stand-by, Tottenham rigido
Resta congelata la trattativa per Radu Dragusin (23). Il Tottenham non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, mentre sul difensore resta vigile anche il Lipsia. La Roma monitora, ma al momento non ci sono passi avanti. (Gazzetta dello Sport)
LEGGI ANCHE – Dragusin, l’anno più difficile: dal crociato rotto al ritorno in campo
Ore 08:50 – Zirkzee, pista ancora viva
La Roma non ha mollato Joshua Zirkzee (24). Con l’arrivo di Michael Carrick come traghettatore sulla panchina del Manchester United, il club inglese potrebbe riaprire il mercato: il nuovo tecnico non vorrebbe giocatori scontenti in rosa. I giallorossi hanno già un’intesa di massima con il giocatore e restano alla finestra. (Gazzetta / Leggo)
Ore 08:20 – Malen a un passo: Roma avanti sull’Atletico
La Roma è vicinissima a Donyell Malen (26). Operazione chiusa con l’Aston Villa sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni, che diventerà obbligo in caso di qualificazione alle coppe europee. Il ds Massara ha trovato l’accordo con il giocatore, anticipando il tentativo di inserimento last minute dell’Atletico Madrid. In giornata è atteso il via libera per il viaggio verso la Capitale. (Gazzetta / Leggo)
Ore 07:30 – Vaz sbarca a Roma: visite e firma
Robinio Vaz (18) è arrivato ieri sera a Ciampino e oggi svolgerà le visite mediche prima della firma con la Roma. L’attaccante francese arriva dal Marsiglia a titolo definitivo per 22 milioni più 3 di bonus, con contratto lungo fino al 2030/2031 e ingaggio da circa 1,5 milioni a stagione. Il club francese manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita. Vaz si unirà subito al gruppo a Trigoria. (Gazzetta / Leggo)
IN AGGIORNAMENTO…
Baldanzi al Genoa andrebbe a raggiungere il tecnico che lo ha voluto alla Roma, affermando che sarebbe diventato ” un leader nella Capitale e un titolare in Nazionale”.
Forse mi sono perso qualcosa.
chissà perchè non stai tu in serie A ne’ come giocatore ne’ come allenatore…
siamo senza filtri tra attacco e difesa, lo prendiamo un mediano?
Ciao. La mancanza di Paredes pesa, parecchio
In questa prima raffica di notizie-mercato manca il capitolo cessioni (a gennaio) – cioè di ciò che consentirebbe di fare nuove entrate oltre a Vaz e, a quanto pare, facendo i dovuti scongiuri, Malen – rimanendo solo la prospettiva di un prestito secco di Baldanzi (che non è neanche così malaccio come operazione, potendo rivalutarsi in un contesto in cui dimensione tecnica e di classifica potrebbero valorizzarlo). Ma rimane troppo poco.
Vedremo: molte operazioni si concluderanno nelle ultime 48 ore (che se non erro, scadono il 2 febbraio).
Nel frattempo, la grande speranza è che la Roma, per tradizione sua propria, ma anche di frequenti stagioni delle squadre di Gasp, non abbia una deleteria flessione di risultati nel solito “maledetto” gennaio.
PS: la storia della valorizzazione dei giovani, detta da Gasp (“basta saperlo”), non la vedo così nera, come in un primo tempo, ieri sera, avrebbe potuto sembrare. Entro certi limiti, i primavera più in gamba, hanno il merito della freschezza e dell’intraprendenza, mentre gli avversari non gli hanno ancora preso le misure. Certo, sono soluzioni tampone e non per i 90′; ma questi frangenti di gennaio, si superano anche così. Con l’effetto sorpresa e la corsa dei non spompati.
(Hint: per quanto impopolare possa sembrare, a fronte dell’argomento “principe” che tutti gli allenatori alla fine la mantengono titolare, Cristante non è adatto a supportare i giocatori di nuova generazione; almeno da mediano. Per la chiusura/sporcatura delle linee, entro certi limiti, va bene, ma per la fase di costruzione parla un altro linguaggio, che la tecnica farraginosa gli impedisce di superare).
Quello che , emerge dalle dichiarazioni di Gasperini fatte nel post partita , è , un totale scollamento tra lui e Massara perché , se dici che devono dirti cosa intendono fare , tra puntare a valorizzare i giovani o cercate di vincere subito , significa che , sulle scelte di mercato non vieni interpellato altrimenti , non diresti queste cose .
artem ‘ sora camilla’ dovbyk……qui ci voleva pinto x vendere
Per me arriverà Zirkzee
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.