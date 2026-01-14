CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 14 gennaio 2026 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 11:15 – Il Fenerbahce pensa a Dovbyk, contatti in corso

Il futuro di Artem Dovbyk (28) potrebbe essere lontano dalla Capitale: come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il Fenerbahce è interessato al centravanti giallorosso e ha allacciato i contatti. Sulle tracce della classe ’97, attualmente ai box per un infortunio muscolare, ci sono anche Everton, Napoli, Juventus, West Ham, Leeds e Atletico Madrid.

Ore 10:30 – Valincic nuovo nome per la fascia

Spunta un nuovo profilo per la Roma: Moris Valincic (23), terzino destro della Dinamo Zagabria. Al momento però il Napoli sembra in vantaggio, con l’obiettivo di chiudere l’operazione in vista della prossima estate. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 10:05 – Baldanzi verso il Genoa

Tommaso Baldanzi (22) è vicino al trasferimento al Genoa con la formula del prestito secco fino a fine stagione. La Fiorentina si è sfilata definitivamente dalla corsa nelle ultime ore. (Leggo)

Ore 09:50 – Fortini piace, ma niente affondo

Interesse confermato per Niccolò Fortini (19) della Fiorentina, ma la trattativa non decolla. Il giocatore, in questa fase, preferirebbe restare in viola. Gasperini continua a chiedere un esterno sinistro. (Leggo)

Ore 09:35 – Dragusin in stand-by, Tottenham rigido

Resta congelata la trattativa per Radu Dragusin (23). Il Tottenham non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto, mentre sul difensore resta vigile anche il Lipsia. La Roma monitora, ma al momento non ci sono passi avanti. (Gazzetta dello Sport)

Ore 08:50 – Zirkzee, pista ancora viva

La Roma non ha mollato Joshua Zirkzee (24). Con l’arrivo di Michael Carrick come traghettatore sulla panchina del Manchester United, il club inglese potrebbe riaprire il mercato: il nuovo tecnico non vorrebbe giocatori scontenti in rosa. I giallorossi hanno già un’intesa di massima con il giocatore e restano alla finestra. (Gazzetta / Leggo)

Ore 08:20 – Malen a un passo: Roma avanti sull’Atletico

La Roma è vicinissima a Donyell Malen (26). Operazione chiusa con l’Aston Villa sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni, che diventerà obbligo in caso di qualificazione alle coppe europee. Il ds Massara ha trovato l’accordo con il giocatore, anticipando il tentativo di inserimento last minute dell’Atletico Madrid. In giornata è atteso il via libera per il viaggio verso la Capitale. (Gazzetta / Leggo)

Ore 07:30 – Vaz sbarca a Roma: visite e firma

Robinio Vaz (18) è arrivato ieri sera a Ciampino e oggi svolgerà le visite mediche prima della firma con la Roma. L’attaccante francese arriva dal Marsiglia a titolo definitivo per 22 milioni più 3 di bonus, con contratto lungo fino al 2030/2031 e ingaggio da circa 1,5 milioni a stagione. Il club francese manterrà anche una percentuale sulla futura rivendita. Vaz si unirà subito al gruppo a Trigoria. (Gazzetta / Leggo)

IN AGGIORNAMENTO…