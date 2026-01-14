Calciomercato Roma, Di Marzio: “I giallorossi non mollano Zirkzee, contatti ancora in corso”

0
5

La Roma non abbandona la pista che porta a Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, nonostante gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen. I contatti restano attivi e non viene esclusa una possibile riapertura della trattativa.

Come riporta infatti in questi minuti Gianluca Di Marzio, il club giallorosso continua infatti i dialoghi sia con l’entourage del giocatore sia con il Manchester United. In precedenza, i Red Devils avevano bloccato l’uscita dell’attaccante in seguito all’esonero di Ruben Amorim, congelando di fatto ogni ipotesi di cessione.

La situazione resta ora in evoluzione e la decisione finale dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle valutazioni del nuovo allenatore del Manchester United, Michael Carrick.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteCALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome