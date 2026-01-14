Calciomercato Roma, Di Marzio: “I giallorossi non mollano Zirkzee, contatti ancora in corso”

La Roma non abbandona la pista che porta a Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United, nonostante gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen. I contatti restano attivi e non viene esclusa una possibile riapertura della trattativa.

Come riporta infatti in questi minuti Gianluca Di Marzio, il club giallorosso continua infatti i dialoghi sia con l’entourage del giocatore sia con il Manchester United. In precedenza, i Red Devils avevano bloccato l’uscita dell’attaccante in seguito all’esonero di Ruben Amorim, congelando di fatto ogni ipotesi di cessione.

La situazione resta ora in evoluzione e la decisione finale dipenderà dalla volontà del giocatore e dalle valutazioni del nuovo allenatore del Manchester United, Michael Carrick.